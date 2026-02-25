Мостовой о Коутиньо: «Шикарный футболист, для ЦСКА это будет важное усиление. Деньги еще никто и нигде не отменял – это главная движущая сила любого спорта»

Александр Мостовой: Коутиньо – шикарный футболист, он усилит ЦСКА.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

Ранее сообщалось , что армейцы проявляют интерес к бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и «Барселону», находящемуся в статусе свободного агента.

«Слухи обоснованы. Мы же сами видели, как было с Пьяничем в ЦСКА. Деньги еще никто и нигде не отменял. Это главная движущая сила любого спорта. Бесплатно никто играть не поедет.

Думал, что Коутиньо уже больше лет, а ему, оказывается, всего 33 года. Он шикарный футболист, если его ЦСКА приобретет, то для команды это будет важное усиление», – сказал Мостовой.