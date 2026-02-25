  • Спортс
26

Мостовой о Коутиньо: «Шикарный футболист, для ЦСКА это будет важное усиление. Деньги еще никто и нигде не отменял – это главная движущая сила любого спорта»

Александр Мостовой: Коутиньо – шикарный футболист, он усилит ЦСКА.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что армейцы проявляют интерес к бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и «Барселону», находящемуся в статусе свободного агента. 

«Слухи обоснованы. Мы же сами видели, как было с Пьяничем в ЦСКА. Деньги еще никто и нигде не отменял. Это главная движущая сила любого спорта. Бесплатно никто играть не поедет.

Думал, что Коутиньо уже больше лет, а ему, оказывается, всего 33 года. Он шикарный футболист, если его ЦСКА приобретет, то для команды это будет важное усиление», – сказал Мостовой. 

26 комментариев
До 1 апреля вроде ещё далеко, но если свершится трансфер, то это здорово. Такого уровня игроки в наш чемпионат не часто заглядывают.
Ответ Kvakin
Ответ Император Плутона
Кто о чем, а Мостовой о деньгах и Абаскале 🤷🏻‍♂️
Кто-то в руководстве ЦСКА переиграл в футбольный менеджер, что хочет привезти еще одного бывшего игрока Барселоны на закате карьеры. Кейс Коутиньо схож с Пьяничем, только вот Пьянич приезжал к Николичу и по футбольным причинам его приход был обоснован. Коутиньо привык играть АПЗ или левого вингера, значит он будет конкурировать с Обляковым/Алвесом и Глебовым/Круговым за место в старте - сомнительно.
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Мостовой о Коутиньо: Я бы его потренировал...
Клубы начинают потихоньку с чемпионата сниматься, а тут от бразильцев престарелых пухнут
Деньги еще никто и нигде не отменял везде, а не только в спорте!
Шикарным он был осенью 2017 года.
1:1 Ливерпуль со Спартаком сыграли. Очень был заметен на поле, один из лидеров был.
Но прошло уже почти 9 лет, много воды с того времени утекло
Ответ Caniball
Ответ AltHurrep
И обязательно опять про деньги! )
Для РПЛ в целом будет полезно если армейцы его подпишут
