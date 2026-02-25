Ультрас «Боруссии» объявили бойкот матча с «Аталантой» на фоне действий властей Италии: «Ни разу за 16 лет мы не сталкивались с подобным. Эти меры не могут быть стандартной практикой»

Ультрас «Боруссии» Дортмунд объявили о бойкоте матча с «Аталантой».

Ультрас «Боруссии» Дортмунд договорились бойкотировать матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов из-за действий итальянской полиции.

Ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала пройдет сегодня в Бергамо, в первой игре «Боруссия» победила со счетом 2:0.

Во вторник «Боруссия» сообщила о рейдах итальянской полиции по местам размещения болельщиков клуба. Части немецких фанатов было отказано во въезде в Италию. Кроме того, как сообщает GGFN, ранее «Аталанта » ограничила продажу билетов некоторым группам болельщиков «Боруссии», которые, по мнению клуба, являются угрозой безопасности.

«Федеральная полиция проводит обыски в аэропортах Германии с целью задержания 300 ультрас, которым было запрещено посещать завтрашний матч на надуманных основаниях. И это несмотря на то, что такие запреты были оспорены в судебном порядке и их исполнение было приостановлено. Болельщики должны пройти через юридические процедуры, чтобы попасть на игру

Болельщики «Боруссии» не сталкивались с подобными условиями ни разу за 16 лет непрерывного участия в еврокубках. Все судебные решения уже приняты в пользу болельщиков.

Ситуация такова, что с тяжелым сердцем мы вынуждены объявить, что не будем поддерживать команду на выезде. Одновременно с этим мы подадим апелляции совместно с [фанатским объединением] Fanhilfe Dortmund, поскольку такие меры не могут быть стандартной практикой», – говорится в заявлении альянса болельщиков Südtribune.