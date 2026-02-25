Инфантино об общении с Трампом: «Его сыну нравится футбол, так что у меня есть союзник. Дональд быстро осознал важность ЧМ, он нам очень помогает»
Джанни Инфантино: сыну Трампа очень нравится футбол, у меня есть союзник.
Глава ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос об отношении президента США Дональда Трампа к футболу.
«Ему нравится футбол, но его сыну Бэррону – еще больше, так что у меня есть союзник, который помогает убедить его.
Но правда в том, что Трамп очень быстро осознал важность такого события, как чемпионат мира по футболу, его важность для мира, и он нам очень помогает», – сказал Инфантино.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Онопко в 30 лет выглядел примерно как Инфантино сейчас.
Язык лести более эффективен, но нужно игнорировать принципы.