Инфантино об общении с Трампом: «Его сыну нравится футбол, так что у меня есть союзник. Дональд быстро осознал важность ЧМ, он нам очень помогает»

Джанни Инфантино: сыну Трампа очень нравится футбол, у меня есть союзник.

Глава ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос об отношении президента США Дональда Трампа к футболу.

«Ему нравится футбол, но его сыну Бэррону – еще больше, так что у меня есть союзник, который помогает убедить его.

Но правда в том, что Трамп очень быстро осознал важность такого события, как чемпионат мира по футболу, его важность для мира, и он нам очень помогает», – сказал Инфантино.