Калулу о красной с «Интером»: «Я выключил телефон, чтобы не подпитывать споры. Это не повлияло на матч с «Галатасараем» – «Юве» сам испортил игру»

Защитник «Ювентуса» Пьер Калулу рассказал о своей реакции на инцидент в матче с «Интером» (2:3) в 25-м туре Серии А. 

На 42-й минуте француз после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление. После этого Калулу дисквалифицировали на один матч. Отстранение осталось в силе, несмотря на апелляцию «Ювентуса».

В следующем матче туринцы разгромно проиграли «Галатасараю» (2:5) в Лиге чемпионов. Сегодня команды сыграют в ответном матче в 23:00 по московскому времени.

«Я выключил телефон, чтобы не подпитывать споры. Многие высказались, но в итоге дисквалификация осталась. Лучше оставить все позади.

Но я не думаю, что это повлияло на матч против «Галатасарая». Казалось бы, мы ищем оправдания, но на самом деле мы испортили игру», – заявил Калулу в интервью L’Équipe.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Пьер футболист у которого просто не может быть хейтеров. адекватный и супер работяга
Это не могло не сказаться. Помимо эмоционального состояния еще и целый тайм вдесятером(против 12 кстати) в таком матче. А потом всё испортил мертвый Кабаль
Слова не мальчика, но мужа ©
Как это не повлияло ? Нам же тут после матча с Галатасараем наши нерадзурцы рассказывали "Это Бастони виноват", во всех ветках по 500 таких комментариев было, ну не могут же они все обманывать, тем более они все скорее всего белые, бгг
