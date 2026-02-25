Калулу о красной с «Интером»: «Я выключил телефон, чтобы не подпитывать споры. Это не повлияло на матч с «Галатасараем» – «Юве» сам испортил игру»
Защитник «Ювентуса» Пьер Калулу рассказал о своей реакции на инцидент в матче с «Интером» (2:3) в 25-м туре Серии А.
На 42-й минуте француз после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление. После этого Калулу дисквалифицировали на один матч. Отстранение осталось в силе, несмотря на апелляцию «Ювентуса».
В следующем матче туринцы разгромно проиграли «Галатасараю» (2:5) в Лиге чемпионов. Сегодня команды сыграют в ответном матче в 23:00 по московскому времени.
«Я выключил телефон, чтобы не подпитывать споры. Многие высказались, но в итоге дисквалификация осталась. Лучше оставить все позади.
Но я не думаю, что это повлияло на матч против «Галатасарая». Казалось бы, мы ищем оправдания, но на самом деле мы испортили игру», – заявил Калулу в интервью L’Équipe.