  • Зелимхан Бакаев: «В «Зените» время не дают, особенно россиянам – я приехал растренированный, просидел год на лавке. Только в «Химках» ощутил, что я все еще футболист»
55

Зелимхан Бакаев: «В «Зените» время не дают, особенно россиянам – я приехал растренированный, просидел год на лавке. Только в «Химках» ощутил, что я все еще футболист»

Зелимхан Бакаев: в «Зените» время не дают, особенно россиянам.

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о периоде выступлений за «Зенит», куда перешел из «Спартака» в 2022 году.

– Ты сразу понял, что «Зенит» ― ошибка, когда перешел?

– Первое время мне было очень тяжело на душе, нужно было время на адаптацию. К тому же я приехал совершенно растренированный. Но я понял, что в «Зените» время не дают, а особенно россиянам. Это не критика, а реалии, потому что клуб борется за чемпионство.

Просидел год на лавке, иногда получая какие-то минуты. Потом поехал в Эмираты (в аренду в «Аль-Вахду» – Спортс’‘), где получил травму, потому что долго был без практики. Только в «Химках» я ощутил, что все еще футболист. Можно сказать, что «Химки» меня спасли. Если бы я сразу пошел в «Локомотив» после «Зенита», мне было бы гораздо тяжелее, – сказал Бакаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
55 комментариев
Приехал свободным агентом на жирный контракт, растренированный - сразу в старт рассчитывал?? Тяжело ему...
Ответ mit-byer
Приехал свободным агентом на жирный контракт, растренированный - сразу в старт рассчитывал?? Тяжело ему...
В Зените не дают шанса нашим растренированным ребятам
Ответ SMART789
В Зените не дают шанса нашим растренированным ребятам
Согласился бы, но на ум приходит Соболев сразу после трансфера. Когда он на совсем ничего не мог.
А зачем ты приехал растренерованный, зная, что в команде конкурентная среда?!?
Ответ Дядя ТУРА
А зачем ты приехал растренерованный, зная, что в команде конкурентная среда?!?
Он в другой части интервью рассказал - изначально он собирался в Эмираты, но этот вариант был на грани срыва, а тут возник с Зенитом, и агент сказал "надо идти".
Ответ Dmitry Orlov
Он в другой части интервью рассказал - изначально он собирался в Эмираты, но этот вариант был на грани срыва, а тут возник с Зенитом, и агент сказал "надо идти".
А какая разница если ты проф футболист? Если твой коллега функционально лучше готов, значит во всем виноват только ты
Подход лимитных ребят. Еду в лучший клуб страны, растренированный, зачем напрягаться??? Паспорт ведь есть, контракт уже подписан. Почему в состав не ставят - ума не приложу.

Что на это скажет господин Дегтярев? Разве не видно к чему приводит лимит и как лимитеры этим пользуются? Ну какой тут рост может быть? Дело не столько к Зелимхане, сколько в системе, которая позволяет вот так себя вести спортсменам и приезжать в лучшие клубы растренированными.
Ответ ivannumber1
Подход лимитных ребят. Еду в лучший клуб страны, растренированный, зачем напрягаться??? Паспорт ведь есть, контракт уже подписан. Почему в состав не ставят - ума не приложу. Что на это скажет господин Дегтярев? Разве не видно к чему приводит лимит и как лимитеры этим пользуются? Ну какой тут рост может быть? Дело не столько к Зелимхане, сколько в системе, которая позволяет вот так себя вести спортсменам и приезжать в лучшие клубы растренированными.
Хорошо, что в думу чиновники входят натренированные, готовы работать за гроши и на благо народа
Всё таки наши игроки, вообще не профи, что значит, приехал растренированный, тяжело на душе, время на адаптацию, кто мешает готовиться, доказывать, что ты лучше, нежные какие все стали. Вот пришёл бы к руководству и сказал, ребята, я весь разобранный, не надо мне платить, буду играть бесплатно, ну или заплатите, сколько посчитаете нужным, наверное контракт был не плохим, почему тогда позволяете себе так выглядеть?
я приехал растренированный,
===================================
Это Вендел приехал растренированный, а тебя тренируй, не тренируй...
А почему вы все приезжаете растренированные? В этом и есть особенность наших "профессионалов". Также и Соболев, когда его вывели из состава Спартака, вместо того, чтоб индивидуально тренироваться, сидел в комп играл. А потом еще удивляются, почему у них не идет игра в новой команде
Кто то может представить такие слова условного аргентинца который приезжает в Серию А и требует чтобы его оба тренированного ставили в состав и нянчились с ним, вопреки спортивному принципу задвигая основного игрока который за своей формой следит?
Двух моментов не пойму.
"Приехал растренированный, шансов не давали".
"Не было игровой практики, поэтому получил травму".
При чем тут ИГРОВАЯ практика и мышечный тонус?
На тренировках ты чем занимался?
Три раза анжуманя делал, когда тренер смотрит?
В Химках ощутил себя футболистом...это прям оксюморон, в целом предложении)
Балбес,ты себя вел в Спартаке как псих с гор,а мог стать лидером команды.
Ответ Spartakus1984
Балбес,ты себя вел в Спартаке как псих с гор,а мог стать лидером команды.
Скажу как фан локо, он до сих пор легко заводиться
