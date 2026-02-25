Зелимхан Бакаев: «В «Зените» время не дают, особенно россиянам – я приехал растренированный, просидел год на лавке. Только в «Химках» ощутил, что я все еще футболист»
Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о периоде выступлений за «Зенит», куда перешел из «Спартака» в 2022 году.
– Ты сразу понял, что «Зенит» ― ошибка, когда перешел?
– Первое время мне было очень тяжело на душе, нужно было время на адаптацию. К тому же я приехал совершенно растренированный. Но я понял, что в «Зените» время не дают, а особенно россиянам. Это не критика, а реалии, потому что клуб борется за чемпионство.
Просидел год на лавке, иногда получая какие-то минуты. Потом поехал в Эмираты (в аренду в «Аль-Вахду» – Спортс’‘), где получил травму, потому что долго был без практики. Только в «Химках» я ощутил, что все еще футболист. Можно сказать, что «Химки» меня спасли. Если бы я сразу пошел в «Локомотив» после «Зенита», мне было бы гораздо тяжелее, – сказал Бакаев.
Что на это скажет господин Дегтярев? Разве не видно к чему приводит лимит и как лимитеры этим пользуются? Ну какой тут рост может быть? Дело не столько к Зелимхане, сколько в системе, которая позволяет вот так себя вести спортсменам и приезжать в лучшие клубы растренированными.
Это Вендел приехал растренированный, а тебя тренируй, не тренируй...
"Приехал растренированный, шансов не давали".
"Не было игровой практики, поэтому получил травму".
При чем тут ИГРОВАЯ практика и мышечный тонус?
На тренировках ты чем занимался?
Три раза анжуманя делал, когда тренер смотрит?