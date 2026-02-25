Фанаты «Торино» высыпали навоз у базы клуба в знак протеста против президента: «Дерьмо, как Кайро»
Фанаты «Торино» высыпали навоз перед базой команды.
Болельщики «Торино» организовали своеобразную акцию протеста.
В соцсетях появились видео, на которых фанаты туринской команды высыпают несколько килограммов навоза перед въездом на тренировочную базу. Они также вывесили баннер, адресованный владельцу и президенту Урбано Кайро: «Дерьмо, как Кайро».
«Торино» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков после 26 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Torino Today
Навоза пожалели на Кайро, меньше мешка привезли
Да ,Торино плохо выступает в этом сезоне
