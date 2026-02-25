  • Спортс
  • Нино о возможном уходе из «Зенита»: «Моему сыну с синдромом Дауна было бы лучше, чтобы вся семья была в сборе. Но я счастлив здесь – если покину клуб, сделаю это с уважением»
7

Нино: если однажды покину «Зенит», сделаю это с уважением.

Защитник «Зенита» Нино Мота прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

– Этой зимой было много слухов о вашем возможном уходе из «Зенита» и возвращении в Бразилию. Что можете сказать по этому поводу?

– Скажу так: я знаю, что очень по‑хорошему уезжал из Бразилии – мой переход в «Зенит» прошел в позитивном ключе. У меня остались прекрасные отношения с моим прежним клубом «Флуминенсе». Также знаю, что и у него, и у других бразильских клубов может сохраняться интерес ко мне, чтобы однажды заключить контракт. К тому же есть ощущение, что моему сыну, у которого синдром Дауна, в определенных случаях было бы лучше и полезнее, чтобы вся семья находилась в сборе. Чтобы сын, в том числе для лучшего развития, был под вниманием всех близких.

Но при этом я говорил и продолжаю говорить прямо – я счастлив в «Зените». С большим уважением отношусь к клубу и всем, кто меня окружает. Есть ощущение, что это абсолютно взаимно. Поэтому очень хочу, чтобы болельщики понимали меня ясно и четко. Если однажды покину «Зенит», это будет сделано с тем же уважением к клубу и в позитивном ключе, без подводных течений и неверных решений. И чтобы это пошло на благо всех сторон, чтобы они оказались от этого в выигрыше, – сказал Нино.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дети, их здоровье - это главное, всё остальное - глубоко вторично.. Говорю как отец тяжелого ребёнка-инвалида...
Семья превыше всего, Нино молодец, выучил русский, даёт на нем интервью, хороший человек.Никакого негатива от болельщиков Зенита не будет в случае ухода, думаю, что здесь можно говорить за всех.
Ответ Дмитрий9779
Семья превыше всего, Нино молодец, выучил русский, даёт на нем интервью, хороший человек.Никакого негатива от болельщиков Зенита не будет в случае ухода, думаю, что здесь можно говорить за всех.
Думаю, и от других болельщиков тоже не может быть негатива. У человека горе и он достойно его проживает.
Только Уважение
100% понимания, 0% осуждения.
Идеальный легионер. Просто в палату мер и весов.
Хороший парень!
Тут что-то комментировать только портить.
