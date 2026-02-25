  • Спортс
  Руслан Пименов: «Раньше меня постоянно путали с Ди Каприо. Но я никакого сходства не вижу – иначе уже был бы в Голливуде. Пробовал себя в кино – это колоссальный труд, не мое»
25

Руслан Пименов: «Раньше меня постоянно путали с Ди Каприо. Но я никакого сходства не вижу – иначе уже был бы в Голливуде. Пробовал себя в кино – это колоссальный труд, не мое»

Руслан Пименов: раньше меня постоянно меня путали с Ди Каприо.

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, что его часто путали с Леонардо Ди Каприо.

– Сравнения с Ди Каприо? Сколько на этот счет у меня было историй, вы не представляете. Как в России, так и за границей. Раньше постоянно меня путали с Ди Каприо! Но я никакого сходства не вижу.

– В молодости точно были очень похожи! 

– Да ладно вам уже, иначе я бы уже в Голливуде был! Хотя, кстати говоря, я хотел попробовать себя в кино. Но это очень тяжелый труд. Я как-то был внутри процесса создания фильма, и это колоссальный труд. В тот момент я понял, что это точно не мое. Такому нужно посвящать всю жизнь.

Пока я точно не готов к актерской жизни, пока не мое. Готовиться, сниматься до трех часов ночи. Мне спать надо, ха-ха, – сказал Пименов. 

Если серьёзно, то многие путали Пименова и Измайлова.
Ответ Антон Фалафель
Если серьёзно, то многие путали Пименова и Измайлова.
Кто путал?
Ответ Dmitry Orlov
Кто путал?
Много кстати кто , два невысоких татарина, почти одного возраста и оба из Локомотива.
В каком смысле путали ? Путали это ни когда ты похож на кого-то а когда тебя принимают за него , серьёзно кто-то просил автограф у Пименова думая что это Леонардо )?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
В каком смысле путали ? Путали это ни когда ты похож на кого-то а когда тебя принимают за него , серьёзно кто-то просил автограф у Пименова думая что это Леонардо )?
Тяжеловато вашим родственникам в духоте такой жить, думаю…
Раньше меня постоянно путали с Пименовым
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Раньше меня постоянно путали с Пименовым
Татьяна, это плохой знак...
Раньше меня путали с ДиКаприо сейчас его путают со мной ).
Ну да, я же все детство думал, что в Локо играет Ди Каприо, а Пименов снимался в Титанике
Играет в футбол как Ди Каприо?
...были очень похожи!"
– Да ладно вам уже, иначе я бы уже в Голливуде был!

Как будто для того, чтобы быть в Голливуде нужно просто красивым или симпатичным быть)
обладать актерским талантами нужно,
Ди Каприо феноменальный актер абсолютно разных амплу, а внешность лишь дополнение
В молодости и правда лицом был похож на Ди Каприо.
Сейчас - на Ди Каприо, который перестал следить за собой.
Сходство и сейчас есть. Если бы мне показали это фото и попросили угадать известного человека на нём - я назвал бы Ди Каприо.
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/uefanationsleague/spbnews_NI1253884_Ruslan_Pimenov_Dozhd_dolzhen_pomoch_tak_kak_u_nas_boleje_tehnichnyje_futbolisty
Ответ Karel
Сходство и сейчас есть. Если бы мне показали это фото и попросили угадать известного человека на нём - я назвал бы Ди Каприо. https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/uefanationsleague/spbnews_NI1253884_Ruslan_Pimenov_Dozhd_dolzhen_pomoch_tak_kak_u_nas_boleje_tehnichnyje_futbolisty
https://pbs.twimg.com/media/Cbar73lWwAAhwtQ.jpg
Да многие и Ди Каприо с Боярским путали...
