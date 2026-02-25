Руслан Пименов: «Раньше меня постоянно путали с Ди Каприо. Но я никакого сходства не вижу – иначе уже был бы в Голливуде. Пробовал себя в кино – это колоссальный труд, не мое»
Руслан Пименов: раньше меня постоянно меня путали с Ди Каприо.
Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, что его часто путали с Леонардо Ди Каприо.
– Сравнения с Ди Каприо? Сколько на этот счет у меня было историй, вы не представляете. Как в России, так и за границей. Раньше постоянно меня путали с Ди Каприо! Но я никакого сходства не вижу.
– В молодости точно были очень похожи!
– Да ладно вам уже, иначе я бы уже в Голливуде был! Хотя, кстати говоря, я хотел попробовать себя в кино. Но это очень тяжелый труд. Я как-то был внутри процесса создания фильма, и это колоссальный труд. В тот момент я понял, что это точно не мое. Такому нужно посвящать всю жизнь.
Пока я точно не готов к актерской жизни, пока не мое. Готовиться, сниматься до трех часов ночи. Мне спать надо, ха-ха, – сказал Пименов.
– Да ладно вам уже, иначе я бы уже в Голливуде был!
Как будто для того, чтобы быть в Голливуде нужно просто красивым или симпатичным быть)
обладать актерским талантами нужно,
Ди Каприо феноменальный актер абсолютно разных амплу, а внешность лишь дополнение
Сейчас - на Ди Каприо, который перестал следить за собой.
