«Барселона» о решении СТА по голу «Жироны»: «Признать ошибку – большой шаг. Следующий – избежать ее»

«Барса» о решении СТА по голу Бельтрана: признать ошибки – большой шаг.

«Барселона » отреагировала на решение Технического комитета арбитров (CTA) по поводу победного гола «Жироны» в матче команд в Ла Лиге (1:2).

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде , прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана. Момент был просмотрен судьями на ВАР, однако главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору, и гол засчитали.

CTA признал действие Эчеверри нарушением правил. Следовательно, ВАР должен был вмешаться в эпизод, а гол Бельтрана отменен. Арбитр Давид Гальвес Раскон, отвечавший за ВАР в этом матче, отстранен от исполнения обязанностей до дальнейшего уведомления.

«Барса» выложила в соцсети коллаж эпизода с фолом на Кунде и подписала пост: «Признать ошибку – это большой шаг. Следующий шаг – избежать ее».

Изображение: x.com/FCBarcelona

