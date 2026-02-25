  • Спортс
«Барселона» о решении СТА по голу «Жироны»: «Признать ошибку – большой шаг. Следующий – избежать ее»

«Барса» о решении СТА по голу Бельтрана: признать ошибки – большой шаг.

«Барселона» отреагировала на решение Технического комитета арбитров (CTA) по поводу победного гола «Жироны» в матче команд в Ла Лиге (1:2).

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана. Момент был просмотрен судьями на ВАР, однако главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору, и гол засчитали.

CTA признал действие Эчеверри нарушением правил. Следовательно, ВАР должен был вмешаться в эпизод, а гол Бельтрана отменен. Арбитр Давид Гальвес Раскон, отвечавший за ВАР в этом матче, отстранен от исполнения обязанностей до дальнейшего уведомления.

«Барса» выложила в соцсети коллаж эпизода с фолом на Кунде и подписала пост: «Признать ошибку – это большой шаг. Следующий шаг – избежать ее».

Изображение: x.com/FCBarcelona

СТА о голе Бельтрана «Барсе»: «Очевидная ошибка ВАР – он должен был вмешаться. Кунде вывели из игры в обороне, наступ следовало наказать желтой»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
Стало легче, спасибо👍
Можете после каждого тура это делать
Ответ Raindrop Drop Top
Стало легче, спасибо👍 Можете после каждого тура это делать
ну по дисквалу аргентинца УЕФА отчитается завтра: очевидных доказательств расизма не выявлено, сорри, можно было допускать к матчу
Ответ Raindrop Drop Top
Стало легче, спасибо👍 Можете после каждого тура это делать
Да. Отбирать очки потом извиняться
