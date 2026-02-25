Артур Юсупов: «Спартак» остается народной командой – у него большое наследие. Может, через 15 лет таковой станет «Зенит». Красно-белые занимают 6-е место – сегодня это не топ-клуб»

Артур Юсупов: «Спартак» – народная команда, но сегодня это не топ-клуб.

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита » Артур Юсупов поделился мнением о статусе «Спартака » в российском футболе.

– Никогда в жизни не был причастен к «Спартаку», но объективно, наверное, он остается народной командой. Все-таки у «Спартака» большое наследие и целые поколения болельщиков. Может, через 15 лет народной командой станет «Зенит», но в совокупности, наверное, это все еще «Спартак».

– Есть мнение, что сейчас «Спартак» – не топ-клуб, согласны?

– На сегодняшний день команда занимает шестое место, так что для России это не топ-клуб, да. Сейчас топ-клубы – это «Зенит», ЦСКА и «Краснодар », – сказал Юсупов.