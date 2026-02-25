  • Спортс
  Артур Юсупов: «Спартак» остается народной командой – у него большое наследие. Может, через 15 лет таковой станет «Зенит». Красно-белые занимают 6-е место – сегодня это не топ-клуб»
38

Артур Юсупов: «Спартак» остается народной командой – у него большое наследие. Может, через 15 лет таковой станет «Зенит». Красно-белые занимают 6-е место – сегодня это не топ-клуб»

Артур Юсупов: «Спартак» – народная команда, но сегодня это не топ-клуб.

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Артур Юсупов поделился мнением о статусе «Спартака» в российском футболе. 

– Никогда в жизни не был причастен к «Спартаку», но объективно, наверное, он остается народной командой. Все-таки у «Спартака» большое наследие и целые поколения болельщиков. Может, через 15 лет народной командой станет «Зенит», но в совокупности, наверное, это все еще «Спартак».

– Есть мнение, что сейчас «Спартак» – не топ-клуб, согласны?

– На сегодняшний день команда занимает шестое место, так что для России это не топ-клуб, да. Сейчас топ-клубы – это «Зенит», ЦСКА и «Краснодар», – сказал Юсупов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
38 комментариев
Вы бы хоть раз спросили , а надо оно Зениту или нет ? Вот этот чудо , само придуманный титул , он вообще, кому то нужен кроме Спартака ?
Ответ Dmitry_1986
Вы бы хоть раз спросили , а надо оно Зениту или нет ? Вот этот чудо , само придуманный титул , он вообще, кому то нужен кроме Спартака ?
Последнее утешение, как запылившийся кубок на полке с огромной паутиной на ней)
Ответ Dmitry_1986
Вы бы хоть раз спросили , а надо оно Зениту или нет ? Вот этот чудо , само придуманный титул , он вообще, кому то нужен кроме Спартака ?
Зениту главное в один из столетних юбилеев титул взять.
Вот что-то уже притомили. Ну, народная? Торпедо раньше тоже очень народная команда была, как и Динамо.Да и ЦСКА вам не Океан из Находки, хотя нормальная команда. Прям так и хочется сказать, что Зенит и Спартак пусть за народное звание борются, а ЦСКА титулы выигрывает. Кстати, первый кубок УЕФА все-таки не народная команда привезла, хотя лихо они играли в 90-ые годы на международной арене.
Проблемы Спартака в первую очередь в его болельщиках, создающих нездоровую атмосферу вокруг команды. Завышенные ожидания, эмоциональные качели, отсутствие терпения и веры в команду. Вы у нас где-нибудь ещё видели, чтобы после одного поражения болельщики швыряли шарфики на газон? А ведь футболисты и ТШ все это чувствуют.
Ответ Бобби Боливия
Проблемы Спартака в первую очередь в его болельщиках, создающих нездоровую атмосферу вокруг команды. Завышенные ожидания, эмоциональные качели, отсутствие терпения и веры в команду. Вы у нас где-нибудь ещё видели, чтобы после одного поражения болельщики швыряли шарфики на газон? А ведь футболисты и ТШ все это чувствуют.
да, тоже тут давно пишу, что надо спустится на землю и дать спокойно поработать хоть кому-то.
Ответ Бобби Боливия
Проблемы Спартака в первую очередь в его болельщиках, создающих нездоровую атмосферу вокруг команды. Завышенные ожидания, эмоциональные качели, отсутствие терпения и веры в команду. Вы у нас где-нибудь ещё видели, чтобы после одного поражения болельщики швыряли шарфики на газон? А ведь футболисты и ТШ все это чувствуют.
Проблема так же в руководстве которое не компетентно, и я как болельщик Спартака уже понял что наши ожидания завышенны, и я не один такой, про терпение и веру это смешно( около 20 лет мы верим и ждём), мы с динамиками самые верные в этом плане 😆
Тот кто кинул шарф, тоже не понимаю этот поступок, но это было не после одного поражения, а накопительно, психанул видимо после очередной долгой болотной рутины
Надо сначала узнать,что это такое -" народная команда"? А уже потом обсуждать,кто и что.
Спартак это другая планета.. ему бы параллельно играть, не учавствовать не в каких чемпионатах…
Ответ Джулио Бандидофф
Спартак это другая планета.. ему бы параллельно играть, не учавствовать не в каких чемпионатах…
Так это несбывшаяся мечта Лени Федуна.)))
По результатам последних лет, согласен, не Топ. Но по возможностям, составу, инфраструктуре безусловный Топ для РПЛ
Юсупов вылез из подворотни.
Условно завтра займут 3 место,сразу станут топ клубом?
