Артур Юсупов: «Спартак» остается народной командой – у него большое наследие. Может, через 15 лет таковой станет «Зенит». Красно-белые занимают 6-е место – сегодня это не топ-клуб»
Артур Юсупов: «Спартак» – народная команда, но сегодня это не топ-клуб.
Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Артур Юсупов поделился мнением о статусе «Спартака» в российском футболе.
– Никогда в жизни не был причастен к «Спартаку», но объективно, наверное, он остается народной командой. Все-таки у «Спартака» большое наследие и целые поколения болельщиков. Может, через 15 лет народной командой станет «Зенит», но в совокупности, наверное, это все еще «Спартак».
– Есть мнение, что сейчас «Спартак» – не топ-клуб, согласны?
– На сегодняшний день команда занимает шестое место, так что для России это не топ-клуб, да. Сейчас топ-клубы – это «Зенит», ЦСКА и «Краснодар», – сказал Юсупов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
