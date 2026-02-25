«Буде-Глимт» превзошел достижение «Зенита», «Бенфики» и «Панатинаикоса» в ЛЧ, обыграв соперников из топ-лиг 4 раза подряд
«Буде-Глимт» превзошел достижение «Зенита» в ЛЧ.
«Буде-Глимт» стал первым клубом вне топ-лиг, которому удалось обыграть трех подряд представителей этих чемпионатов в Лиге чемпионов.
Вчера норвежский клуб обыграл «Интер» на выезде в ответном стыковом матче прей-офф (2:1), первая игра также завершилась победой «Буде-Глимт» (3:1). 28 января в Мадриде со счетом 2:1 был обыгран «Атлетико», а 20 января норвежцы одержали домашнюю победу над «Манчестер Сити» (3:1).
Таким образом, «Буде-Глимт» превозшел достижение «Панатинаикоса»-2001/02, «Бенфики»-2005/06 и «Зенита»-2015/16, одержавших по три подряд победы над соперниками из топ-лиг.
Кроме того, «Буде-Глимт» стал первой командой из Норвегии, которая сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов после ребрендинга турнира в 1992 году.
