«Буде-Глимт» превзошел достижение «Зенита», «Бенфики» и «Панатинаикоса» в ЛЧ, обыграв соперников из топ-лиг 4 раза подряд

«Буде-Глимт» превзошел достижение «Зенита» в ЛЧ.

«Буде-Глимт» стал первым клубом вне топ-лиг, которому удалось обыграть трех подряд представителей этих чемпионатов в Лиге чемпионов.

Вчера норвежский клуб обыграл «Интер » на выезде в ответном стыковом матче прей-офф (2:1), первая игра также завершилась победой «Буде-Глимт» (3:1). 28 января в Мадриде со счетом 2:1 был обыгран «Атлетико », а 20 января норвежцы одержали домашнюю победу над «Манчестер Сити » (3:1).

Таким образом, «Буде-Глимт » превозшел достижение «Панатинаикоса»-2001/02, «Бенфики»-2005/06 и «Зенита»-2015/16, одержавших по три подряд победы над соперниками из топ-лиг.

Кроме того, «Буде-Глимт» стал первой командой из Норвегии, которая сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов после ребрендинга турнира в 1992 году.