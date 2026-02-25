Быстров о Дуране в «Зените»: «Как можно говорить, что это хороший трансфер? Человек не пригодился в нескольких местах, ушел из какого-то чемпионата со скандалом, забив три гола»

Быстров о Дуране: как можно говорить, что это хороший трансфер?.

Бывший полузащитник «Зенита » и «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос о зимних трансферах российских клубов.

«Не могу сказать, что какой-то трансфер меня порадовал, потому что еще не видел никого в деле. Товарищеские матчи меня не впечатлили, и по ним судить нельзя.

Дуран? Человек не пригодился в нескольких местах, поехал в какой-то чемпионат, откуда ушел со скандалом, забив три гола. Как можно сказать, что это хороший трансфер? Я пока не понимаю. Когда проявит себя в чемпионате России, тогда можно будет говорить, хороший ли трансфер», – сказал Быстров.

«Зенит» подписал нападающего Джона Дурана на правах аренды из «Аль-Насра» до конца сезона. Первую часть сезона колумбиец провел в «Фенербахче».