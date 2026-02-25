  • Спортс
  • Быстров о Дуране в «Зените»: «Как можно говорить, что это хороший трансфер? Человек не пригодился в нескольких местах, ушел из какого-то чемпионата со скандалом, забив три гола»
12

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос о зимних трансферах российских клубов. 

«Не могу сказать, что какой-то трансфер меня порадовал, потому что еще не видел никого в деле. Товарищеские матчи меня не впечатлили, и по ним судить нельзя.

Дуран? Человек не пригодился в нескольких местах, поехал в какой-то чемпионат, откуда ушел со скандалом, забив три гола. Как можно сказать, что это хороший трансфер? Я пока не понимаю. Когда проявит себя в чемпионате России, тогда можно будет говорить, хороший ли трансфер», – сказал Быстров.

«Зенит» подписал нападающего Джона Дурана на правах аренды из «Аль-Насра» до конца сезона. Первую часть сезона колумбиец провел в «Фенербахче».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Володька шарит)
Ответ f0rmoceft
Володька шарит)
Володька - это товарищ из разряда очень обиженных на ф/к Зенит, потому что его никуда не взяли в структуру клуба, как Аршавина, Тимощука, Зырянова, Анюкова, Радимова. И поэтому его мнение в сторону клуба Зенит можно считать «пролетающим над Парижем, как фанера».
Ответ f0rmoceft
Володька шарит)
Настолько шарит, что в его мозгах даже нет разницы между трансфером и арендой
Только время покажет, хорошая эта аренда или нет.
Странно почему его с такой глубиной анализа не берут в тренерский штаб
Ответ Император Плутона
Странно почему его с такой глубиной анализа не берут в тренерский штаб
Спартака)
Ответ Анатолий Дмитриевич
Спартака)
Ммм, выпускник коррекционной школы?
По факту да, но хочется верить…
