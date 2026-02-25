Спортдиректор «Локо» о Карпукасе: «На 99% уверен, что подпишем новый контракт. Артем уже дорогой футболист – спрос есть, но расставаться мы не намерены»

Спортдиректор «Локо»: 99%, что продлим контракт Карпукаса.

Спортивный директор «Локомотива » Дмитрий Ульянов уверен, что клуб продлит контракт Артема Карпукаса .

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Краснодара» и «Зенита» .

– Какая ситуация в переговорах по новому контракту Артема Карпукаса?

– Мы хотим продлить соглашение, работа идет. На 99 процентов уверен, что подпишем новый контракт. Другие клубы уже узнавали условия по Карпукасу. Без бумаг, но мы со всеми общаемся. Спрос на Артема есть – при этом наша сторона сразу же сообщала всем, что «Локомотив» не намерен расставаться с футболистом.

При продлении всегда есть сложности, потому что игроки, как правило, оценивают себя уже на другом уровне. Например, три года назад Карпукас подписывал контракт – прошло время, проведена работа по развитию игрока Михаилом Галактионовым . Сейчас Артем уже дорогой футболист, – сказал Ульянов.

В этом сезоне Карпукас провел 16 матчей в Мир РПЛ , отметившись одной результативной передачей. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .