7

Спортдиректор «Локо» о Карпукасе: «На 99% уверен, что подпишем новый контракт. Артем уже дорогой футболист – спрос есть, но расставаться мы не намерены»

Спортдиректор «Локо»: 99%, что продлим контракт Карпукаса.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов уверен, что клуб продлит контракт Артема Карпукаса.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Краснодара» и «Зенита»

– Какая ситуация в переговорах по новому контракту Артема Карпукаса?

– Мы хотим продлить соглашение, работа идет. На 99 процентов уверен, что подпишем новый контракт. Другие клубы уже узнавали условия по Карпукасу. Без бумаг, но мы со всеми общаемся. Спрос на Артема есть – при этом наша сторона сразу же сообщала всем, что «Локомотив» не намерен расставаться с футболистом.

При продлении всегда есть сложности, потому что игроки, как правило, оценивают себя уже на другом уровне. Например, три года назад Карпукас подписывал контракт – прошло время, проведена работа по развитию игрока Михаилом Галактионовым. Сейчас Артем уже дорогой футболист, – сказал Ульянов.

В этом сезоне Карпукас провел 16 матчей в Мир РПЛ, отметившись одной результативной передачей. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В общем ждём его в другом клубе свободным агентом)
Учитывая твою "расторопность" бездельник, смешно слышать о том, что вы договорились на 99.9% Про Баринова из каждого утюга вещали, мол не надо волноваться, все под контролем, вот-вот подпишем. Итог известен. Про Веру, улетевшего в Эмираты и вспоминать смешно.
Похоже контракт уже заканчивается, а они как всегда только проснулись. Так можно потерять последнего опорника.
Ответ Владимир_1116552235
Похоже контракт уже заканчивается, а они как всегда только проснулись. Так можно потерять последнего опорника.
Контракт Карпукаса заканчивается 30 июня 2027 года.Нормальные сроки.Заранее и начали работать над продлением.
Ответ Фут.Боль
Контракт Карпукаса заканчивается 30 июня 2027 года.Нормальные сроки.Заранее и начали работать над продлением.
Если так, то да.
...сейчас Артём уже дорогой футболист...

Глушенкова отдали за 6, Баринова за 2... Дорогой Карпукас в понимании Удьянова - это за 0,5? Больше похоже, что Локо избавляется от дорогого актива и превращается в магазин "Смешные цены".
Ответ Виталик Украинский
...сейчас Артём уже дорогой футболист... Глушенкова отдали за 6, Баринова за 2... Дорогой Карпукас в понимании Удьянова - это за 0,5? Больше похоже, что Локо избавляется от дорогого актива и превращается в магазин "Смешные цены".
Баринов через полгода ушел бы вообще бесплатно.У Глушенкова специально была прописана небольшая сумма трансфера.Конечной целью агента был Зенит.При высокой сумме трансфера он мог там и не оказаться.
