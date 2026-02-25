Владислав Радимов: «Рэп – не мое, блин! Есть он – ну и хорошо. Как Лещук. Песни Булановой слушать интереснее»

Владислав Радимов: Буланову слушать интереснее, чем рэп.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к рэпу.

– Вы упомянули детей. Ваш сын Никита пишет музыку. Ставил вам свои треки?

– Показывал, но ты явно видел фрагмент из ролика, когда нас с Аршавиным спрашивали о молодых рэперах. Мы в этом ничего не пониманием! Как-то я пришел на матч «Зенита» на «Газпром Арене» и оказался в одной ложе с какими-то рэперами.

– Кажется, вы об Obladaet и тусовке 52. Наверняка были во всем черном.

– Да хер его знает, в чем они были! Сфоткался с ними, отправил Никите, и он обрадовался: «Этот крутой, этот – тоже!» А я, клянусь, никого из них не знаю. Вот смотри. Баста – самый популярный рэпер?

– Пожалуй, да.

– Если попросишь меня назвать три песни Басты, я не справлюсь. Просто я немного другого поколения. Рэп – не мое, блин! Есть он – ну и хорошо. Как Лещук.

– Так треки сына-то оценили?

– Что я ему скажу, если я ничего не понимаю в рэпе? Песни Булановой интереснее слушать, чем рэп! Ну лично мне. Никита относится с понимаем: знает, что рэп тяжело мне дается. Ты знаешь меня давно: где я и где рэп?

Его мне тяжело слушать, потому что там говорят текст, а песня должна звучать, – сказал Радимов.

Владислав Радимов: «Кадышеву я еще могу понять, феномен Булановой для меня необъясним. Всю жизнь слушал Овсиенко и «Мираж» и фанател, а когда узнал, что поет не свои голосом, разочаровался»