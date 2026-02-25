  • Спортс
  • Владислав Радимов: «Рэп – не мое, блин! Есть он – ну и хорошо. Как Лещук. Песни Булановой слушать интереснее»
29

Владислав Радимов: «Рэп – не мое, блин! Есть он – ну и хорошо. Как Лещук. Песни Булановой слушать интереснее»

Владислав Радимов: Буланову слушать интереснее, чем рэп.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к рэпу. 

– Вы упомянули детей. Ваш сын Никита пишет музыку. Ставил вам свои треки?

– Показывал, но ты явно видел фрагмент из ролика, когда нас с Аршавиным спрашивали о молодых рэперах. Мы в этом ничего не пониманием! Как-то я пришел на матч «Зенита» на «Газпром Арене» и оказался в одной ложе с какими-то рэперами.

– Кажется, вы об Obladaet и тусовке 52. Наверняка были во всем черном.

– Да хер его знает, в чем они были! Сфоткался с ними, отправил Никите, и он обрадовался: «Этот крутой, этот – тоже!» А я, клянусь, никого из них не знаю. Вот смотри. Баста – самый популярный рэпер?

– Пожалуй, да.

– Если попросишь меня назвать три песни Басты, я не справлюсь. Просто я немного другого поколения. Рэп – не мое, блин! Есть он – ну и хорошо. Как Лещук.

– Так треки сына-то оценили?

– Что я ему скажу, если я ничего не понимаю в рэпе? Песни Булановой интереснее слушать, чем рэп! Ну лично мне. Никита относится с понимаем: знает, что рэп тяжело мне дается. Ты знаешь меня давно: где я и где рэп?

Его мне тяжело слушать, потому что там говорят текст, а песня должна звучать, – сказал Радимов.

Владислав Радимов: «Кадышеву я еще могу понять, феномен Булановой для меня необъясним. Всю жизнь слушал Овсиенко и «Мираж» и фанател, а когда узнал, что поет не свои голосом, разочаровался»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Подкат к бывшей засчитан
Ответ Михо
Подкат к бывшей засчитан
Скорее к Лещуку
До сих пор по Булановой сохнет
Ответ Макс Кузьменков_1116601539
До сих пор по Булановой сохнет
Конечно в разы больше него получает
Сам Лещука цепляет ))
Радимов -:" Песни Булановой>Лещук".
Про реперов в курсе ,а Лещук что исполняет ?
Ответ Сибирский литовец
Про реперов в курсе ,а Лещук что исполняет ?
Может, Радимов хотел сказать "Кищук", но оговорился?
к тому же Буланову можно не только слушать...
Кто о чем, а Радим о Булановой
Ответ banchik1
Кто о чем, а Радим о Булановой
Скорее о Лещуке.
Ну уж если даже песни Булановой он допустил, то и правда реп гадость..
щас кстати популярен реп трек про футболиста Пепе вота фа
Комментарий удален модератором
Ответ Emil_2
Комментарий удален модератором
Стало известно что сказал Джанлука Престианни Винисиусу
Ответ Aleksey Yashin
Стало известно что сказал Джанлука Престианни Винисиусу
Удалено модератором. Что там было? Цитата про рэп от Паука, например?
