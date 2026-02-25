Спортивный диетолог о Рамадане: «Для футболиста это испытание, но при грамотной стратегии можно адаптироваться. Мы рекомендуем включать в рацион легкоусвояемый белок, углеводы и электролиты»

Спортивный диетолог: Рамадан – испытание для профессионального футболиста.

Спортивный диетолог Аманда Санчес рассказала, с какими трудностями могут столкнуться футболисты, соблюдающие пост в Рамадан.

В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 18 февраля и закончится 19 марта. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката.

«Физиологически и психологически это испытание для профессионального футболиста, требующее высокой физической нагрузки. Важно планировать питание и гидратацию, чтобы минимизировать риск получения травм и снижения работоспособности.

Для игроков, выступающих в топ-клубах, нормально, когда медицинский штаб проводит серию обследований, чтобы игрок мог поддерживать максимальную работоспособность. При хорошем планировании и грамотной стратегии игрок может адаптироваться. Возможно, он не достигнет своего абсолютного пика, но, безусловно, может достичь очень высокого уровня эффективности.

Мы рекомендуем [потреблять] легкоусвояемый белок, такой, как курица или рыба. А также углеводы, например, рис, макароны или картофель. Мы можем включить финики, которые содержат клетчатку и сахара. Мы также должны включать в рацион воду и электролиты», – сказала Санчес.

Ямаль трижды ест ночью во время Рамадана. Вингер «Барсы» потребляет медленные углеводы, белок, полезные жиры, пьет специальные напитки с электролитами и бульоны

Защитник «Бадалоны» Сидибе о посте в Рамадан: «Хочу, чтобы люди поняли – это нелегко. Это вопрос религии, и жить так непросто»