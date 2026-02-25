Серлот – первый игрок «Атлетико» с хет-триком в плей-офф ЛЧ. Манджукич трижды забивал «Олимпиакосу» на групповом этапе

Серлот – первый игрок «Атлетико» с хет-триком в плей-офф ЛЧ.

Форвард «Атлетико» Александр Серлот отметился уникальным достижением, сделав хет-трик в ворота «Брюгге » в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (4:1)

Нападающий открыл счет на 23-й минуте с передачи вратаря Яна Облака. Во втором тайме норвежец забил на 76-й и 87-й минутах.

Серлот стал лишь вторым игроком «Атлетико », сделавшим хет-трик в Лиге чемпионов. Ранее Марио Манджукич трижды забивал в матче группового этапа против «Олимпиакоса» в ноябре 2014 года. При этом хет-трик Александра стал первым в истории клуба на стадии плей-офф.