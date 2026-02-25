Снейдер о конфликте Винисиуса и Престианни: «Я получил 4000 угроз убийством из Аргентины, потому что высказался. У меня есть мнение, основанное на том, что я вижу»
Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер рассказал, что получал угрозы убийством после слов о конфликте Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни.
На прошлой неделе испанская команда победила португальскую со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.
Комментируя этот инцидент, Снейдер сказал: «Как отреагируют темнокожие партнеры Джанлуки по команде? От него нужно избавиться, если он признает вину. Судя по реакции Вини, он ничего не выдумал».
«Престианни никогда бы не признался в этом, если бы сказал такое. Но это ужасно. На прошлой неделе я получил 4000 угроз убийством из Аргентины, потому что я высказался.
Каждый имеет право на свое мнение. У людей, угрожающих мне, тоже есть свое мнение. У меня тоже есть мнение, основанное на том, что я вижу.
Я думаю, в «Бенфике» и так думали: «Давайте не будем брать этого парня [на ответный матч]». Я думаю, что в УЕФА думали о том же – его хотели защитить, а затем продолжить расследование. Но они не продвинутся слишком далеко. Все говорит против него, но предоставить убедительные доказательства не получится», – сказал нидерландец в эфире Ziggo Sport.
А у меня вот , каюсь, " подленькая " мысль появилась ... Вот почему - то очень захотелось увидеть , как на Сантьяго Бернабеу какая-то команда забивает в ворота Мадрида гол , а потом всей командой бегут к угловому флажку и долго - долго вокруг этого флажка танцуют с красивыми такими , танцевально- сексуальными фрикциями ...
не ну это всё доказывает
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4) отличился нелепой симуляцией. Ролик с «нырком» бразильца стал вирусным.
Винисиус вышел один на один с голкипером «Барселоны» Марк-Андре тер Штегеном и начал падать задолго до контакта с немецким вратарём. После падения бразилец начал активно доказывать соперникам, что против него были нарушены правила.
В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу со счётом 4:0.