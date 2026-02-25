Снейдер о конфликте Винисиуса и Престианни: «Я получил 4000 угроз убийством из Аргентины, потому что высказался. У меня есть мнение, основанное на том, что я вижу»

Уэсли Снейдер: аргентинцы угрожали мне убийство за слова о Престианни.

Бывший полузащитник «Реала » Уэсли Снейдер рассказал, что получал угрозы убийством после слов о конфликте Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни .

На прошлой неделе испанская команда победила португальскую со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

Комментируя этот инцидент, Снейдер сказал : «Как отреагируют темнокожие партнеры Джанлуки по команде? От него нужно избавиться, если он признает вину. Судя по реакции Вини, он ничего не выдумал».

«Престианни никогда бы не признался в этом, если бы сказал такое. Но это ужасно. На прошлой неделе я получил 4000 угроз убийством из Аргентины, потому что я высказался.

Каждый имеет право на свое мнение. У людей, угрожающих мне, тоже есть свое мнение. У меня тоже есть мнение, основанное на том, что я вижу.

Я думаю, в «Бенфике» и так думали: «Давайте не будем брать этого парня [на ответный матч]». Я думаю, что в УЕФА думали о том же – его хотели защитить, а затем продолжить расследование. Но они не продвинутся слишком далеко. Все говорит против него, но предоставить убедительные доказательства не получится», – сказал нидерландец в эфире Ziggo Sport.