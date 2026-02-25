«Барселона» и Рэшфорд достигли прогресса в переговорах по личному контракту. «МЮ» не снизит сумму выкупа форварда
«Барселона» обсуждает условия контракта с Маркусом Рэшфордом.
«Барселона» и Маркус Рэшфорд обсуждают условия долгосрочного контракта после окончания аренды.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб достиг прогресса в переговорах с форвардом по условиям личного соглашения. При этом «Манчестер Юнайтед» настаивает на сумме выкупа в 30 млн евро и не планирует снижать требования.
Арендное соглашение Рэшфорда истекает в июне. В нынешнем сезоне Маркус забил 10 голов в 34 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Никаких скидок. Клуб вложил в его воспитание большие деньги и время.
Никаких скидок. Клуб вложил в его воспитание большие деньги и время.
Два бургера?
В июли пусть забирают обратно.....
