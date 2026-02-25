  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения, выложив его фото с трофеем ЛЧ и снимок, где вратаря качают после 4 отбитых пенальти
Фото
36

«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения, выложив его фото с трофеем ЛЧ и снимок, где вратаря качают после 4 отбитых пенальти

«ПСЖ» поздравил Матвея Сафонова с днем рождения.

«ПСЖ» поздравил вратаря Матвея Сафонова с днем рождения. 

Сегодня российскому футболисту исполнилось 27 лет.

Парижский клуб поздравил голкипера, выложив в соцсети его фотографию с трофеем Лиги чемпионов и снимок, сделанный после финала Межконтинентального кубка – тогда Сафонова, отразившего 4 пенальти в серии одиннадцатиметровых, качала вся команда. 

Фото: https://x.com/PSG_inside/

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25978 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «ПСЖ»
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Анастасия Сафонова срочно составляет иск, чтобы отсудить 25% поздравления
Ответ ViHaSo
Анастасия Сафонова срочно составляет иск, чтобы отсудить 25% поздравления
Половина фотографии, получается.
Ответ ViHaSo
Анастасия Сафонова срочно составляет иск, чтобы отсудить 25% поздравления
Погрызть ручку чашки и подержаться за бутсу
где-то грустит один Шевалье
Ответ Vatikan
где-то грустит один Шевалье
Не один. Забарный рядом
Ответ Aleksey Yashin
Не один. Забарный рядом
вместе с женой
Прижился таки бродяга) честно говоря верилось с трудом, что Сафонов застолбит место в воротах, но он выиграл конкурентов. А сейчас главное люто отыграть концовку сезона - этого и пожелаю)
Ответ zer
Прижился таки бродяга) честно говоря верилось с трудом, что Сафонов застолбит место в воротах, но он выиграл конкурентов. А сейчас главное люто отыграть концовку сезона - этого и пожелаю)
Я думаю, главное, чтобы ПСЖ еще одного вратаря не купил)
Ответ 4qccj9pdpg
Я думаю, главное, чтобы ПСЖ еще одного вратаря не купил)
ну вот от концовки сезона и будет зависеть купят ещё одного кипера или нет) если просто норм сыграет, то точно купят, поэтому и желаю ему лютого отыгрыша) пускай Сафонов ещё раз всех удивит, буквально же всё в его руках
С Днем Рождения,Матвей!!! Мы все за тебя болеем!
Матвей шикарно вписался в ПСЖ. Действительно талантливый парень !!! Удачи и успеха !!!
Ну,с днем рождения,Матвей!
Забарный и шевалье де Брильи поют грустную песню "В моих вратах, ланфрен-ланфра, играет злой Сафонов..."
27 лет всего лишь, вратарю играть и играть💪
Саф красавчик. Французика на лавку вытеснил, итальяшку вообще из клуба.
Топ трансфер для нашего футбола, другие посмотрят и может быть решат попробовать себя в Европе
Ответ Мишаня Кашников
Топ трансфер для нашего футбола, другие посмотрят и может быть решат попробовать себя в Европе
Ну всё-таки ПСЖ - это настолько крутой вариант, что когда разговоры о трансфере пошли, с трудом верилось. Во-первых, топ-команда, во-вторых - была готова заплатить за игрока хорошую сумму (у нас по пальцам пересчитать россиян, кого продавали дороже).
За полевыми игроками, даже самыми перспективными, будут, скорее всего, приходить клубы попроще и предлагать меньше (а тут уже клуб-владелец может не захотеть дёшево отпускать).
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
11 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем