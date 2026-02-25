«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения, выложив его фото с трофеем ЛЧ и снимок, где вратаря качают после 4 отбитых пенальти
«ПСЖ» поздравил Матвея Сафонова с днем рождения.
«ПСЖ» поздравил вратаря Матвея Сафонова с днем рождения.
Сегодня российскому футболисту исполнилось 27 лет.
Парижский клуб поздравил голкипера, выложив в соцсети его фотографию с трофеем Лиги чемпионов и снимок, сделанный после финала Межконтинентального кубка – тогда Сафонова, отразившего 4 пенальти в серии одиннадцатиметровых, качала вся команда.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «ПСЖ»
