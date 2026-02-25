  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джон Джон о детстве: «Жили очень скромно, мама работала в булочной, после – в кафе и ресторане. Когда дела пошли в гору, сказал ей: «Ты больше можешь не работать!»
Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал о детстве в Бразилии.

– Ты вырос в обеспеченной семье?

– Детство было непростым... Мама работала в булочной, после – в кафе и ресторане. Мы не голодали – еды всегда хватало. Но ни о какой роскоши речи не шло – жили очень скромно. Бедно.

Когда у брата стало получаться в футболе, наше финансовое положение сильно улучшилось. Потом и я начал зарабатывать – и помогал семье как мог. Помню, как однажды пришел домой и сказал маме: «Ты больше можешь не работать!» В тот момент мои дела только-только пошли в гору.

Мы начинали с самых низов. Но благодаря труду и помощи Господа мы выбрались! Слава Богу, все получилось, – сказал Джон Джон.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Парень оставляет приятные впечатления, всегда открыт и доброжелателен.
Для ребять из этих стран выбора два:спорт или криминал в большинстве случаев. И очень хдорово,что спорт помогает вырваться из тяжелых условий существования.
На самом деле мечта каждого сына прийти и сказать родителям что они могут не работать.
Футбол для бразильцев работающий социальный лифт.
пока рано судить но по товарищеским матчам понравился
Рекомендуем