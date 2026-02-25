  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Егор Титов: «Спартак» – самый популярный клуб России и даже Восточной Европы, возможно – пусть болельщики «Зенита» и ЦСКА не обижаются. Единственное – хотелось бы побольше титулов»
60

Егор Титов: «Спартак» – самый популярный клуб России и даже Восточной Европы, возможно – пусть болельщики «Зенита» и ЦСКА не обижаются. Единственное – хотелось бы побольше титулов»

Егор Титов: «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы.

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает красно-белых одним из самых популярных клубов Восточной Европы.

– Андрей Аршавин недавно заявил, что «Спартак» больше не топ-клуб. Ваш экс-одноклубник Александр Филимонов два дня назад сказал, что «Спартак» это уже больше середняк, былое величие растеряно. Согласны ли вы с тем, что «Спартак» на данный момент – это не топ-клуб российского чемпионата?

– За последние десять лет «Спартак», выиграл одно чемпионство, Кубок и Суперкубок. Для такого клуба, как «Спартак», конечно, это очень мало.

А что касается популярности, то здесь вопрос на поверхности, и это однозначно. «Спартак» – самый популярный клуб в России, возможно, даже и в Восточной Европе. Вот здесь со мной можно спорить, можно не спорить, но это однозначно. И на последнем Кубке легенд, когда взревели трибуны под вопрос диктора, кто сегодня болеет за ЦСКА, а кто за «Спартак» – разница была в разы.

У меня нет никаких сомнений: «Спартак» – самый популярный клуб. Пусть не обижаются болельщики «Зенита» и ЦСКА, но есть факт. Единственное, что хотелось бы побольше нам титулов. Я надеюсь, что с приходом нового тренерского штаба все будет иначе, – сказал Титов.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25978 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
болельщики
logoАндрей Аршавин
logoАлександр Филимонов
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь, и болельщики Спартака не обижаются, что у Зенита и ЦСКА намного больше трофеев.
Ответ Blond
Надеюсь, и болельщики Спартака не обижаются, что у Зенита и ЦСКА намного больше трофеев.
Комментарий скрыт
Ответ Leon9
Комментарий скрыт
У ЦСКА всего на 1 меньше)) а столько пафоса-то
Борщ – самый популярный суп России и даже Восточной Европы, возможно. Пусть фанаты ухи и щей не обижаются.
Ответ Aleksey Yashin
Борщ – самый популярный суп России и даже Восточной Европы, возможно. Пусть фанаты ухи и щей не обижаются.
Тонко, плюсую )
Ответ Aleksey Yashin
Борщ – самый популярный суп России и даже Восточной Европы, возможно. Пусть фанаты ухи и щей не обижаются.
С бромантаном?
у меня такое ощущение, что в Москве за Спартак болеют в принципе крайне закомплексованные и неуверенные в себе люди. нормальные болеют за Динамо, Торпедо, да даже ЦСКА, они просто болеют и все. но именно болельщикам Спартака крайне важно что их клуб самый популярный, за него болеют во всей стране, я неоднократно встречал в дискуссиях спартаковских болельщиков разговоры о разных знаменитостях и постоянно подчеркивалось что этот болел за Спартак, тот болел за Спартак (какой-нибудь Юрий Олеша и типа того). в особо терминальных случаях признавались что не слушают музыку от музыканта, если он не болел за Спартак. самые упоротые размышляют болел бы за Спартак Александр Македонский или там граф Суворов)))

возможно это какой то комплекс неполноценности каждого отдельного индивидуума, которому важно осознавать, что он не один такой, а таких как он миллионы, но феномен забавный)
Ответ La Crosse Bobcats
у меня такое ощущение, что в Москве за Спартак болеют в принципе крайне закомплексованные и неуверенные в себе люди. нормальные болеют за Динамо, Торпедо, да даже ЦСКА, они просто болеют и все. но именно болельщикам Спартака крайне важно что их клуб самый популярный, за него болеют во всей стране, я неоднократно встречал в дискуссиях спартаковских болельщиков разговоры о разных знаменитостях и постоянно подчеркивалось что этот болел за Спартак, тот болел за Спартак (какой-нибудь Юрий Олеша и типа того). в особо терминальных случаях признавались что не слушают музыку от музыканта, если он не болел за Спартак. самые упоротые размышляют болел бы за Спартак Александр Македонский или там граф Суворов))) возможно это какой то комплекс неполноценности каждого отдельного индивидуума, которому важно осознавать, что он не один такой, а таких как он миллионы, но феномен забавный)
После того как увидел торпедо - стало понятно, что ты тролль
Ответ La Crosse Bobcats
у меня такое ощущение, что в Москве за Спартак болеют в принципе крайне закомплексованные и неуверенные в себе люди. нормальные болеют за Динамо, Торпедо, да даже ЦСКА, они просто болеют и все. но именно болельщикам Спартака крайне важно что их клуб самый популярный, за него болеют во всей стране, я неоднократно встречал в дискуссиях спартаковских болельщиков разговоры о разных знаменитостях и постоянно подчеркивалось что этот болел за Спартак, тот болел за Спартак (какой-нибудь Юрий Олеша и типа того). в особо терминальных случаях признавались что не слушают музыку от музыканта, если он не болел за Спартак. самые упоротые размышляют болел бы за Спартак Александр Македонский или там граф Суворов))) возможно это какой то комплекс неполноценности каждого отдельного индивидуума, которому важно осознавать, что он не один такой, а таких как он миллионы, но феномен забавный)
Это секта просто.
В чем смысл этих споров о популярности? Ну болеете вы за самый популярный клуб в России и что дальше? Что крутого в том, что ты приобщился к болении за самый популярный клуб России? Что даёт игроку тот факт, что он играет за самый популярный клуб России? Повод для понтов? Так клуб до вас был самым популярным, без вас будет самым популярным. Чем вы кичитесь, если ваши немощи не могут при всех ресурсах взять трофей? Достижениями современными нужно тягаться, а не тем, к чему вы апеллируете, в связи со скудными спортивными достижениями в последние годы. От того, сколько ещё человек болеет за команду, за которую я болею, мне не будет ни горячо, ни холодно. Смешно смотреть как вы меритесь причендалами.
Да что там Европы - Тарасовки
0 дней без обсуждения кто там самый популярный. Браво, спортс
Бромантан – самый популярный допинг России и даже Восточной Европы, возможно. Пусть фанаты милдроната и нандролона не обижаются.
Когда надо оправдать провалы последних лет, в ход идут разговоры о.......Дальше можно и не продолжать.
Ответ Александр Жердин
Когда надо оправдать провалы последних лет, в ход идут разговоры о.......Дальше можно и не продолжать.
Проблемы Спартака в первую очередь в его болельщиках, создающих нездоровую атмосферу вокруг команды. Завышенные ожидания, эмоциональные качели, отсутствие терпения и веры в команду. Вы у нас где-нибудь ещё видели, чтобы после одного поражения болельщики швыряли шарфики на газон? А ведь футболисты и ТШ все это чувствуют.
Ответ Бобби Боливия
Проблемы Спартака в первую очередь в его болельщиках, создающих нездоровую атмосферу вокруг команды. Завышенные ожидания, эмоциональные качели, отсутствие терпения и веры в команду. Вы у нас где-нибудь ещё видели, чтобы после одного поражения болельщики швыряли шарфики на газон? А ведь футболисты и ТШ все это чувствуют.
Да как то фиолетово и на этот клуб и на его болел. Тем более, что сами придумали себе сказку . Которой никогда и не было.
да хоть самый популярный в галактике всем пофиг на вымышленные титулы спартака
Всей Вселенной, Егор Ильич, прекратите скромничать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
10 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем