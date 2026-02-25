Егор Титов: «Спартак» – самый популярный клуб России и даже Восточной Европы, возможно – пусть болельщики «Зенита» и ЦСКА не обижаются. Единственное – хотелось бы побольше титулов»

Егор Титов: «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы.

Бывший капитан «Спартака » Егор Титов считает красно-белых одним из самых популярных клубов Восточной Европы.

– Андрей Аршавин недавно заявил, что «Спартак» больше не топ-клуб. Ваш экс-одноклубник Александр Филимонов два дня назад сказал, что «Спартак» это уже больше середняк, былое величие растеряно. Согласны ли вы с тем, что «Спартак» на данный момент – это не топ-клуб российского чемпионата?

– За последние десять лет «Спартак», выиграл одно чемпионство, Кубок и Суперкубок. Для такого клуба, как «Спартак», конечно, это очень мало.

А что касается популярности, то здесь вопрос на поверхности, и это однозначно. «Спартак» – самый популярный клуб в России, возможно, даже и в Восточной Европе. Вот здесь со мной можно спорить, можно не спорить, но это однозначно. И на последнем Кубке легенд, когда взревели трибуны под вопрос диктора, кто сегодня болеет за ЦСКА , а кто за «Спартак» – разница была в разы.

У меня нет никаких сомнений: «Спартак» – самый популярный клуб. Пусть не обижаются болельщики «Зенита » и ЦСКА, но есть факт. Единственное, что хотелось бы побольше нам титулов. Я надеюсь, что с приходом нового тренерского штаба все будет иначе, – сказал Титов.