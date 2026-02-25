  • Спортс
  • Зелимхан Бакаев: «Локомотив» должны воспринимать как гордость российского футбола – надо верить в наших игроков. Другие тратят по 50 млн евро и не выигрывают титул»
Зелимхан Бакаев: «Локомотив» должны воспринимать как гордость российского футбола – надо верить в наших игроков. Другие тратят по 50 млн евро и не выигрывают титул»

Бакаев о «Локо»: гордость российского футбола, надо верить в нашу молодежь.

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев считает, что клубом стоит гордиться из-за упора на российских игроков.

– Ты согласен, что у «Локомотива» с учетом российского костяка особая миссия в нашем футболе?

– Да, это хороший пример. «Локомотив» все должны воспринимать как гордость российского футбола. И при этом сколько игроков даже еще не дошли до своего пика!

Другим нужен результат прямо сейчас – вот они и вкладывают по 50 млн евро за окно. Везут, везут легионеров, а при этом не все выигрывают титул.

Мы подаем хороший пример – надо больше верить в наших молодых игроков. Да, какое-то время придется потерпеть, зато можно получить Кисляка, Глебова, Батракова, – заявил Бакаев.

Горжусь, что на деньги из моих налогов жена Митрюшкина приобрела такой красивый красный купальник, ну и отдохнула хорошо. А нам и здесь хорошо, на Урале, потерпим.
Горжусь, что на деньги из моих налогов жена Митрюшкина приобрела такой красивый красный купальник, ну и отдохнула хорошо. А нам и здесь хорошо, на Урале, потерпим.
Дружище, из наших налогов ещё эскортиц оплачивают, яхты, недвижку и зубы Губернева
Дружище, из наших налогов ещё эскортиц оплачивают, яхты, недвижку и зубы Губернева
Разве это хорошо?
Не выиграл конкуренцию у Малкома, обиделся, бывает🤭
Не выиграл конкуренцию у Малкома, обиделся, бывает🤭
Из Зенита все уходят с психологическими травмами, такая атмосфера в команде
Из Зенита все уходят с психологическими травмами, такая атмосфера в команде
Оно и видно, как всей командой за судьей бегают, симулируют, орут в подтрибунке...хотя постойте😄
Обидно, что не сложилась карьера в богатых клубах типа Зенита и Спартака?
Локомотив вот не тратит, и тоже не выигрывает... Добавил Зелимхан.
Что бы гордиться и брать пример нужно выйграть чемпионат, а потом говорить вот берите с нас пример. Почитал клиенты мне прям очень интересно когда закончат эти дискуссии про гос бюджет если убрать гос. деньги футбола, хоккея, да в принципе спорта в России во обще не будет у нас так сложилось как только наши милеардеры накачаться заработать на футболе тогда тогда будет хорошо. И по мимо в его прочего в СССР было тоже самое просто зп была по бумагам как будто ты работаешь на заводе а по факту не которые даже в глаза этот завод не видели.
Что бы гордиться и брать пример нужно выйграть чемпионат, а потом говорить вот берите с нас пример. Почитал клиенты мне прям очень интересно когда закончат эти дискуссии про гос бюджет если убрать гос. деньги футбола, хоккея, да в принципе спорта в России во обще не будет у нас так сложилось как только наши милеардеры накачаться заработать на футболе тогда тогда будет хорошо. И по мимо в его прочего в СССР было тоже самое просто зп была по бумагам как будто ты работаешь на заводе а по факту не которые даже в глаза этот завод не видели.
В СССР всё же зарплаты футболистов были не так оторваны от остального населения, как сейчас
В СССР всё же зарплаты футболистов были не так оторваны от остального населения, как сейчас
Ну не как у простого рабочего, и в очереди не на что не стояли все получали за выполнение целей. Тот же самый гос бюджет.
Странный парень. Сначала рассказывает о величии Локомотива, а потом перечисляет как идеал работы клуба трёх игроков, двое из которых к тому же Локомотиву никакого отношения не имеют.
Странный парень. Сначала рассказывает о величии Локомотива, а потом перечисляет как идеал работы клуба трёх игроков, двое из которых к тому же Локомотиву никакого отношения не имеют.
Он мог привести пример Карпукаса и Сильянова.
Он мог привести пример Карпукаса и Сильянова.
Что он мог это останется тайной.А вот, что сказал, то сказал.
