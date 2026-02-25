Зелимхан Бакаев: «Локомотив» должны воспринимать как гордость российского футбола – надо верить в наших игроков. Другие тратят по 50 млн евро и не выигрывают титул»

Бакаев о «Локо»: гордость российского футбола, надо верить в нашу молодежь.

Полузащитник «Локомотива » Зелимхан Бакаев считает, что клубом стоит гордиться из-за упора на российских игроков.

– Ты согласен, что у «Локомотива» с учетом российского костяка особая миссия в нашем футболе?

– Да, это хороший пример. «Локомотив» все должны воспринимать как гордость российского футбола. И при этом сколько игроков даже еще не дошли до своего пика!

Другим нужен результат прямо сейчас – вот они и вкладывают по 50 млн евро за окно. Везут, везут легионеров, а при этом не все выигрывают титул.

Мы подаем хороший пример – надо больше верить в наших молодых игроков. Да, какое-то время придется потерпеть, зато можно получить Кисляка , Глебова , Батракова , – заявил Бакаев.