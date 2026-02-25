  • Спортс
  Лионель Месси: «Иногда боюсь слишком много рассказывать о себе, но теперь я более открыт. Я стал расслабленнее, играя меньше, чем в «Барсе». Я нормальный и приземленный человек»
12

Лионель Месси: «Иногда боюсь слишком много рассказывать о себе, но теперь я более открыт. Я стал расслабленнее, играя меньше, чем в «Барсе». Я нормальный и приземленный человек»

Месси: боюсь слишком много рассказывать о себе, но я обычный человек.

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что чувствует себя более расслабленным в последние годы.

«Иногда я боюсь слишком много рассказывать о себе. Потом смотрю запись и думаю: «Какого черта я это сказал?» Но это тоже хорошо. Пришло время, когда я могу немного расслабиться. Это связано с тем, что я не так много играю, как это было в «Барселоне», где все было посвящено футболу. Теперь, когда я более расслаблен, я более открыт и в этом смысле.

Люди представляют себе всякое, но я очень нормальный и приземленный человек. Мне нравятся мелочи и детали, мои собственные штуки. Я живу как все», – заявил Месси.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Infobae
12 комментариев
После чм 2022 Лео прошёл футбол. Гештальт закрыт. Вот и расслабился. Может себе позволить
Ответ Lestuk
После чм 2022 Лео прошёл футбол. Гештальт закрыт. Вот и расслабился. Может себе позволить
Комментарий скрыт
Ответ 65 дней
Комментарий скрыт
Что может быть смешнее в этой жизни, чем фанат рональды, ноющий о покупках. Ты бы еще о пенальти тему завел, будучи фанатом португальца.
Кому он заливает? Нормальный ага, так мы и поверили. Инопланетянин шифруется ).
Ответ SCR
Кому он заливает? Нормальный ага, так мы и поверили. Инопланетянин шифруется ).
🤣🤣🤣👍
Ответ SCR
Кому он заливает? Нормальный ага, так мы и поверили. Инопланетянин шифруется ).
🤦🏻‍♂️трэш юморок. Тебе сколько? 7?
Нормальный человек не забивает 91 гол за сезон, больше чем половина топ клубов.

Все давно тебя спалили👽
