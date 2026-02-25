Лионель Месси: «Иногда боюсь слишком много рассказывать о себе, но теперь я более открыт. Я стал расслабленнее, играя меньше, чем в «Барсе». Я нормальный и приземленный человек»
Месси: боюсь слишком много рассказывать о себе, но я обычный человек.
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что чувствует себя более расслабленным в последние годы.
«Иногда я боюсь слишком много рассказывать о себе. Потом смотрю запись и думаю: «Какого черта я это сказал?» Но это тоже хорошо. Пришло время, когда я могу немного расслабиться. Это связано с тем, что я не так много играю, как это было в «Барселоне», где все было посвящено футболу. Теперь, когда я более расслаблен, я более открыт и в этом смысле.
Люди представляют себе всякое, но я очень нормальный и приземленный человек. Мне нравятся мелочи и детали, мои собственные штуки. Я живу как все», – заявил Месси.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Infobae
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Все давно тебя спалили👽