Радимов о походе на матч «Ливерпуля»: «Мы с Аршавиным, два мудака, смотрели футбол 70 минут и не распознали Мак Аллистера – вместо него ругали Виртца! Дико удивились, когда он вышел на замену»

Радимов: перепутали Виртца с Мак Аллистером на матче «Ливерпуля» и ругали его.

Владислав Радимов рассказал, как они с Андреем Аршавиным перепутали хавбеков «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера и Флориана Виртца на матче Лиги чемпионов в рамках съемок для ютуба.

– Ездите вы сейчас для видеопроектов много. И во всех выпусках возникает эффект присутствия.

– Ага, не у всех есть возможность поехать. А посмотреть, как Аршавин и Радимов перепутали игроков, может каждый. Ты же видел этот момент?

– Конечно. Почти всю игру «Ливерпуля» с «Интером» ругали Виртца, а во время замен заметили, что это был Мак Аллистер.

– Мы, два мудака, смотрели футбол 70 минут и не распознали Алексиса!

– До этого случая путали футболистов?

— В чемпионате России – точно нет! Дело вот в чем. У Аршавина давно плохое зрение, а у меня оно испортилось к 50 годам. С трибуны номера тяжело различались, хоть мы и сидели на хороших местах. Виртц и Мак Аллистер похожи друг на друга по комплекции и росту. Так и перепутали, потому что не посмотрели составы. Не стали утруждать себя этим – сами играли в футбол и навскидку назвали бы 7-8 человек из «Ливерпуля». Вот и получал Виртц в течение 70 минут! И это еще не все моменты вставили…

– Что не вошло в итоговый выпуск?

– Ненормативная лексика! Мак Аллистер в этом матче играл очень плохо, поэтому Виртцу сильно досталось. Дико удивились, когда увидели его при выходе на замену, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Радимов.