  • Радимов о походе на матч «Ливерпуля»: «Мы с Аршавиным, два мудака, смотрели футбол 70 минут и не распознали Мак Аллистера – вместо него ругали Виртца! Дико удивились, когда он вышел на замену»
39

Радимов о походе на матч «Ливерпуля»: «Мы с Аршавиным, два мудака, смотрели футбол 70 минут и не распознали Мак Аллистера – вместо него ругали Виртца! Дико удивились, когда он вышел на замену»

Радимов: перепутали Виртца с Мак Аллистером на матче «Ливерпуля» и ругали его.

Владислав Радимов рассказал, как они с Андреем Аршавиным перепутали хавбеков «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера и Флориана Виртца на матче Лиги чемпионов в рамках съемок для ютуба.

– Ездите вы сейчас для видеопроектов много. И во всех выпусках возникает эффект присутствия.

– Ага, не у всех есть возможность поехать. А посмотреть, как Аршавин и Радимов перепутали игроков, может каждый. Ты же видел этот момент?

– Конечно. Почти всю игру «Ливерпуля» с «Интером» ругали Виртца, а во время замен заметили, что это был Мак Аллистер.

– Мы, два мудака, смотрели футбол 70 минут и не распознали Алексиса!

– До этого случая путали футболистов?

— В чемпионате России – точно нет! Дело вот в чем. У Аршавина давно плохое зрение, а у меня оно испортилось к 50 годам. С трибуны номера тяжело различались, хоть мы и сидели на хороших местах. Виртц и Мак Аллистер похожи друг на друга по комплекции и росту. Так и перепутали, потому что не посмотрели составы. Не стали утруждать себя этим – сами играли в футбол и навскидку назвали бы 7-8 человек из «Ливерпуля». Вот и получал Виртц в течение 70 минут! И это еще не все моменты вставили…

– Что не вошло в итоговый выпуск?

– Ненормативная лексика! Мак Аллистер в этом матче играл очень плохо, поэтому Виртцу сильно досталось. Дико удивились, когда увидели его при выходе на замену, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Радимов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
39 комментариев
Екперты матчтв, чо.
Тоже зрение подводит.
Вот недавна вместо сметаны купила сметанный продукт, хотя по цене почти тоже.
Ответ Венера Виллендорфская
Тоже зрение подводит. Вот недавна вместо сметаны купила сметанный продукт, хотя по цене почти тоже.
Тоже подводит.... Вместо хлеба купил пиво. Но жена не верит
Ответ Balt39
Тоже подводит.... Вместо хлеба купил пиво. Но жена не верит
Всем известно, что пиво хлеб, а волка мясо...
"У Аршавина давно плохое зрение, а у меня оно испортилось к 50 годам. "

Очки для вас какая-то шутка?
Ответ sashka.loker
"У Аршавина давно плохое зрение, а у меня оно испортилось к 50 годам. " Очки для вас какая-то шутка?
Они не смогли это прочитать из-за испортившегося зрения ;)
Ответ sashka.loker
"У Аршавина давно плохое зрение, а у меня оно испортилось к 50 годам. " Очки для вас какая-то шутка?
Тут такое дело, у Аршавина - дальнозоркость)

Ps: .a у Дзюбы близоРукость) Специфика такая...
а чего ругали то? сидели бы и слушали трибуны, видеть , всё равно, ничего не видят
Ответ МаксСемак
а чего ругали то? сидели бы и слушали трибуны, видеть , всё равно, ничего не видят
Да они без FanID зашли на гостевую трибуну ;)
это же было чуть ли не месяц назад? оперативно Спорс работает )
Что эти предатели делали а Англии?
Ответ avcgloronalduMU
Что эти предатели делали а Англии?
Кто Россию защищает ,
Кто по Ливеру гуляет !
Ответ avcgloronalduMU
Что эти предатели делали а Англии?
И за счёт ставочников РФ?
- Андрюха, где это мы !?
- Вирца вижу, значит на Байер занесло!
Они оба горе аналитики и являются доказательством того, что если человек всю жизнь играл в футбол на высоком уровне это не равно, что он в нем разбирается.
Достаточно посмотреть выпуски ЭФБ)
Если что всё это я говорю беззлобно, зато с них можно посмеяться
Мде, и эти люди эксперты... Думаю, тут 90% спортсрушных диванных аналитиков легко отличат этих двух игроков по манере бега. И комплекцией схожей там точно не пахнет, один коренастый, второй худощавый
Да ничего страшного, они тоже вас не узнали.
