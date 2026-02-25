  • Спортс
69

Дегтярев о том, что его назвали «главным человеком российского футбола»: «Главный в спорте – спортсмен. Кто больше забил за сезон – тот и главный»

Дегтярев не считает себя главным человеком российского футбола.

Министр спорта России Михаил Дегтярев не считает себя главным человеком российского футбола.

Шоу «Это футбол, брат!» представило рейтинг 12 главных людей российского футбола в 2025 году – его возглавил Дегтярев.

«Главный в спорте – спортсмен. В футболе – футболист. Кто больше забил за сезон – тот и главный», – сказал Дегтярев.

69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"А еще я в голову ем" - добавил Дегтярев
Ответ Anton!o :)
"А еще я в голову ем" - добавил Дегтярев
И шапку на ней ношу
Ответ Raulevsky
И шапку на ней ношу
Сомнительно, что носил
Ну вот 👏 а говорили он в футболе не сечёт
Ответ Светлана Агейкина
Ну вот 👏 а говорили он в футболе не сечёт
в защите поуже, в атаке пошире - добавил Дегтярев
Ответ Evgenaldo Muller
в защите поуже, в атаке пошире - добавил Дегтярев
может ещё и на ворота самый толстый?
Поздравляю лучшего бомбардира сезона 24-25 Манфреда Угальде. Он главный в российском спорте
Ответ Bartez1986
Поздравляю лучшего бомбардира сезона 24-25 Манфреда Угальде. Он главный в российском спорте
По мнению министра банных дел🤡
Ответ Японский Синтезатор
По мнению министра банных дел🤡
МБД)))
Кто больше пропустил - тот лох
Ладно он ку-ку, но ДВЕНАДЦАТЬ футбольных экспертов назвали его главным в российском футболе. Это же сумасшествие в чистом виде
Ответ selso99
Ладно он ку-ку, но ДВЕНАДЦАТЬ футбольных экспертов назвали его главным в российском футболе. Это же сумасшествие в чистом виде
Не сумашествие, а круговорот лизоблюдства. Сначала он, потом ему😼
Ответ selso99
Ладно он ку-ку, но ДВЕНАДЦАТЬ футбольных экспертов назвали его главным в российском футболе. Это же сумасшествие в чистом виде
Ну надо просто посмотреть критерии, и не главным назвали, а самым влиятельным, влиять можно и в отрицательном смысле.
Дегтярев: "В бане все равны"
Под каждым его высказыванием нужно вставлять знаменитую фразу из фильма Банды Нью-Йорка
Ответ funnynerd21
Под каждым его высказыванием нужно вставлять знаменитую фразу из фильма Банды Нью-Йорка
А что за фраза
Ответ ruslan_khaibulov
А что за фраза
Да что ты, черт побери, такое несешь! (с)
Мужику, попавшему в тюрьму, адвокат советует:
- Ты как зайдешь в камеру, спроси "Кто здесь главный?", тебе ответят, а
ты"Теперь я здесь главный!".
Ну мужик заходит в камеру и с порога строгим голосом спрашивает:
- Кто здесь главный?
- Ну я здесь главный, петух.
Мужик:
- Теперь я здесь главный петух!
Так потому ты и первый, больше всех забил.... На мнение остальных
Ответ Дмитрий Томилов
Так потому ты и первый, больше всех забил.... На мнение остальных
А на какое мгение всех осьальных он забил?
Самое обидное в российском спорте - это когда ты болеешь за спортсменов, переживаешь, а они через 10 лет законы идиотские принимают....
