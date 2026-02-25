Дегтярев о том, что его назвали «главным человеком российского футбола»: «Главный в спорте – спортсмен. Кто больше забил за сезон – тот и главный»

Дегтярев не считает себя главным человеком российского футбола.

Министр спорта России Михаил Дегтярев не считает себя главным человеком российского футбола.

Шоу «Это футбол, брат!» представило рейтинг 12 главных людей российского футбола в 2025 году – его возглавил Дегтярев.

«Главный в спорте – спортсмен. В футболе – футболист. Кто больше забил за сезон – тот и главный», – сказал Дегтярев.