СТА о голе Бельтрана «Барсе»: «Очевидная ошибка ВАР – он должен был вмешаться. Кунде вывели из игры в обороне, наступ следовало наказать желтой»

СТА о голе Бельтрана «Барсе»: за фол на Кунде должна быть желтая, это ошибка ВАР.

Технический комитет арбитров (CTA) высказался о втором голе «Жироны» в матче с «Барселоной» (2:1).

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде , прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

Момент был просмотрен судьями на ВАР, однако главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору. Гол засчитали, он в итоге стал победным для «Жироны».

Ранее сообщалось , что CTA признал действие Эчеверри нарушением правил. Следовательно, ВАР должен был вмешаться в эпизод, а гол Бельтрана отменен. Арбитр Давид Гальвес Раскон, отвечавший за ВАР в этом матче, отстранен от исполнения обязанностей до дальнейшего уведомления.

CTA проанализировал инцидент в программе Tiempo de Revision и ясно дал понять, что ВАР допустил ошибку. По мнению комитета, удар ногой со стороны Эчеверри не оставляет места для интерпретации и произошел в той же фазе атаки, которая привела к голу.

«ВАР считает это действием, допускающим интерпретацию со стороны судьи. Но если игрок наступает на соперника с излишней силой, это должно быть наказано.

По мнению Технического комитета арбитров (CTA), нападающий «Жироны» неосторожно наступил на своего соперника, выведя его из игры в обороне.

Это нарушение должно быть наказано фолом и желтой карточкой. ВАР должен был вмешаться, поскольку это была очевидная, понятная и явная ошибка», – говорится в пояснении CTA.