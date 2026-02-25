Капелло о вылете «Интера» из ЛЧ: «В итальянском футболе играют медленно. Когда увеличиваешь интенсивность, то не хватает привычки так действовать – и совершаешь ошибки»

Фабио Капелло: в итальянском футболе играют медленно.

Бывший главный тренер Фабио Капелло посетовал на медленный футбол в Италии на фоне вылета «Интера » из Лиги чемпионов от «Буде-Глимт ».

Норвежский клуб прошел лидера Серии А с общем счетом 5:2 по сумме двух матчей.

«В итальянском футболе играют медленно – тут уж ничего не поделаешь. Команды показывают медленную игру, когда им противостоят соперники, которые бегают и прессингуют.

Когда ты ускоряешься или увеличиваешь интенсивность, то тебе не хватает качества или привычки так играть – и ты совершаешь ошибки.

Мы не привыкли к агрессивной игре, потому что в Серии А, когда ты так играешь, то тебя сразу же тормозят, и отсюда результаты получаются вот такими.

Мы играем медленно, поэтому становится трудно, как это случилось с «Интером», когда они пытались создать опасные моменты», – сказал Фабио Капелло .

Так «Буде» щелкнул «Интер» и в Милане! Хайкин тащил – он лидер ЛЧ по сэйвам