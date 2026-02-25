  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капелло о вылете «Интера» из ЛЧ: «В итальянском футболе играют медленно. Когда увеличиваешь интенсивность, то не хватает привычки так действовать – и совершаешь ошибки»
34

Капелло о вылете «Интера» из ЛЧ: «В итальянском футболе играют медленно. Когда увеличиваешь интенсивность, то не хватает привычки так действовать – и совершаешь ошибки»

Фабио Капелло: в итальянском футболе играют медленно.

Бывший главный тренер Фабио Капелло посетовал на медленный футбол в Италии на фоне вылета «Интера» из Лиги чемпионов от «Буде-Глимт».

Норвежский клуб прошел лидера Серии А с общем счетом 5:2 по сумме двух матчей.

«В итальянском футболе играют медленно – тут уж ничего не поделаешь. Команды показывают медленную игру, когда им противостоят соперники, которые бегают и прессингуют.

Когда ты ускоряешься или увеличиваешь интенсивность, то тебе не хватает качества или привычки так играть – и ты совершаешь ошибки.

Мы не привыкли к агрессивной игре, потому что в Серии А, когда ты так играешь, то тебя сразу же тормозят, и отсюда результаты получаются вот такими.

Мы играем медленно, поэтому становится трудно, как это случилось с «Интером», когда они пытались создать опасные моменты», – сказал Фабио Капелло.

Так «Буде» щелкнул «Интер» и в Милане! Хайкин тащил – он лидер ЛЧ по сэйвам

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25978 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
logoФабио Капелло
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Норвегия
logoБуде-Глимт
logoсерия А Италия
logoИнтер
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
>>>На «Сан-Сиро», на обычном поле, все будет совершенно по-другому. У «Интера» по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд», – заявил экс-тренер «Милана», «Ювентуса» и других клубов.

Ну что Дон Фабио, по другому было на Сан Сиро?!=))
Ответ Евгений Сидоров
>>>На «Сан-Сиро», на обычном поле, все будет совершенно по-другому. У «Интера» по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд», – заявил экс-тренер «Милана», «Ювентуса» и других клубов. Ну что Дон Фабио, по другому было на Сан Сиро?!=))
Конечно, всё как он и говорил сбылось: проиграли не 1-3, а 1-2. Успех
Ответ Евгений Сидоров
>>>На «Сан-Сиро», на обычном поле, все будет совершенно по-другому. У «Интера» по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд», – заявил экс-тренер «Милана», «Ювентуса» и других клубов. Ну что Дон Фабио, по другому было на Сан Сиро?!=))
>>Ну что Дон Фабио, по другому было на Сан Сиро?!=))
У него найдётся оправдание - Internazionale ведь стадион предпочитает называть "Stadio Giuseppe Meazza" ;)
И да, и нет. Почему-то лига пешеходов не помешала Интеру 2 раза выйти в финал ЛЧ за последние 3 года. А Аталанте в 24 году выиграть ЛЕ разгромив там непобедимый Байер 3-0. Так что тут вопрос в другом, что в принципе игроки не самые сильные в Италии, нужно больше вкладываться в инфраструктуру клубов и составы и тогда хороших результатов будет больше
Ответ trav
И да, и нет. Почему-то лига пешеходов не помешала Интеру 2 раза выйти в финал ЛЧ за последние 3 года. А Аталанте в 24 году выиграть ЛЕ разгромив там непобедимый Байер 3-0. Так что тут вопрос в другом, что в принципе игроки не самые сильные в Италии, нужно больше вкладываться в инфраструктуру клубов и составы и тогда хороших результатов будет больше
>>А Аталанте в 24 году выиграть ЛЕ разгромив там непобедимый Байер 3-0.
Вот это немного не из той области - не переставая восхищаться Аталантой Гасперини - провал Байера в той игре исключительно тренерский. Хаби Алонсо повторил этот epic-fail против Чоло/Атлетов в этом сезоне - 5:2 (было жуткое дежавю от от игры).
Ответ akaAzazello
>>А Аталанте в 24 году выиграть ЛЕ разгромив там непобедимый Байер 3-0. Вот это немного не из той области - не переставая восхищаться Аталантой Гасперини - провал Байера в той игре исключительно тренерский. Хаби Алонсо повторил этот epic-fail против Чоло/Атлетов в этом сезоне - 5:2 (было жуткое дежавю от от игры).
в смысле не из той? до финала дойти надо еще было. ну и Рома играла в финале ЛЕ, ЛК брала пусть ЛК и ниже уровнем
Не зря же называют - Сериал, Лига пенсионеров. Сериалы любят пенсионеры. Лига сбитых летчиков (например, КДБ, один миланский игрок, боюсь заминусуют😏😂), запасных игроков топ-клубов (например, Аканджи, Хойлунд)
Ответ TheBestCapper
Не зря же называют - Сериал, Лига пенсионеров. Сериалы любят пенсионеры. Лига сбитых летчиков (например, КДБ, один миланский игрок, боюсь заминусуют😏😂), запасных игроков топ-клубов (например, Аканджи, Хойлунд)
Зачем минусовать ?
Просто напишу истинную причину :
Они там у себя в Норвегии привыкли быстро бегать , чтобы яйца не отморозить !
Ответ TheBestCapper
Не зря же называют - Сериал, Лига пенсионеров. Сериалы любят пенсионеры. Лига сбитых летчиков (например, КДБ, один миланский игрок, боюсь заминусуют😏😂), запасных игроков топ-клубов (например, Аканджи, Хойлунд)
Надеюсь, вы о Рабьё ;)

Ибо так приплести сюда потерявшего скорость бега, но не быстроту работы мозга/качество передач Модрича надо уметь ;)

У Луки по-прежнему игра в одно касание является основной - т.е. 0.0 секунд на принятие решения. (просто нужна 1 игра в неделю для восстановления)
Смешно, а что в прошлом году в Италии играли быстрее? Капелло видимо забыл, что в прошлом году тот же Интер играл в финале ЛЧ и перед этим выбил Барсу на тот момент одну из лучших команд в ЛЧ.
получилось очень похоже на описание наших клубов в ЛЧ (если мне не изменяет память)
Что он несёт? Финалист ЛЧ не умеет играть в футбол? Или я что-то не знаю о скоростях Норвежского чемпионата?
Ага, видели все год назад, как этот пенсионный Интер играя с другим тренером и скорости Барсы поддерживал легко и даже выбил её из турнира...... Не в игрока дело, а в установке тренера и плане на игру.
Золотые слова. На другой скорости играть то попробовал интер, но навыка (привычка-неверный перевод) такого нет.
Ерунда ! Италия вся перешла на импорт, своих становится все меньше и меньше. Фабрегас приволок в Комо такой салат, где нет ни одного (!!) итальянца. И такая тенденция почти во всех Клубах.
Да надоел ты со своей интенсивностью старик. Не в этом дело, деньги нужны, деньги. Как успехи сразу ИТАЛИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. Как провал все интенсивность виновата. Серии А нужны побольше игроков высокого уровня. Одной интенсивностью далеко не уедешь. В Италии и раньше играли медленно полагаясь прежде всего на тактику и оборону и при этом играли игроки высочайшего уровня отсюда и результаты.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
9 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем