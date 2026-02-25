Капелло о вылете «Интера» из ЛЧ: «В итальянском футболе играют медленно. Когда увеличиваешь интенсивность, то не хватает привычки так действовать – и совершаешь ошибки»
Бывший главный тренер Фабио Капелло посетовал на медленный футбол в Италии на фоне вылета «Интера» из Лиги чемпионов от «Буде-Глимт».
Норвежский клуб прошел лидера Серии А с общем счетом 5:2 по сумме двух матчей.
«В итальянском футболе играют медленно – тут уж ничего не поделаешь. Команды показывают медленную игру, когда им противостоят соперники, которые бегают и прессингуют.
Когда ты ускоряешься или увеличиваешь интенсивность, то тебе не хватает качества или привычки так играть – и ты совершаешь ошибки.
Мы не привыкли к агрессивной игре, потому что в Серии А, когда ты так играешь, то тебя сразу же тормозят, и отсюда результаты получаются вот такими.
Мы играем медленно, поэтому становится трудно, как это случилось с «Интером», когда они пытались создать опасные моменты», – сказал Фабио Капелло.
Так «Буде» щелкнул «Интер» и в Милане! Хайкин тащил – он лидер ЛЧ по сэйвам
Ну что Дон Фабио, по другому было на Сан Сиро?!=))
У него найдётся оправдание - Internazionale ведь стадион предпочитает называть "Stadio Giuseppe Meazza" ;)
Вот это немного не из той области - не переставая восхищаться Аталантой Гасперини - провал Байера в той игре исключительно тренерский. Хаби Алонсо повторил этот epic-fail против Чоло/Атлетов в этом сезоне - 5:2 (было жуткое дежавю от от игры).
Просто напишу истинную причину :
Они там у себя в Норвегии привыкли быстро бегать , чтобы яйца не отморозить !
Ибо так приплести сюда потерявшего скорость бега, но не быстроту работы мозга/качество передач Модрича надо уметь ;)
У Луки по-прежнему игра в одно касание является основной - т.е. 0.0 секунд на принятие решения. (просто нужна 1 игра в неделю для восстановления)