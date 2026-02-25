  • Спортс
  Виктор Осимхен: «90% футболистов по всему миру хотели бы играть за «Ювентус» – он пропитан историей. Я хотел перейти в клуб до появления варианта с «Галатасараем»
Виктор Осимхен: «90% футболистов по всему миру хотели бы играть за «Ювентус» – он пропитан историей. Я хотел перейти в клуб до появления варианта с «Галатасараем»

Виктор Осимхен: 90% футболистов хотели бы играть за «Ювентус».

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен рассказал, что хотел перейти в Ювентус до появления варианта с турецким клубом.

«Ювентус» – один из крупных клубов. Он пропитан историей, за него играло множество легенд.

Я очень хотел перейти в «Ювентус» еще до того, как появился вариант с «Галатасараем». Были некоторые препятствия, и, к сожалению, переход не состоялся.

Если появятся возможности, есть несколько клубов, за которые я хотел бы играть – и для меня было бы честью представлять «Ювентус».

Я счастлив в клубе, в котором нахожусь сейчас. Не знаю, что ждет меня в будущем, но 90% игроков по всему миру хотели бы играть за «Ювентус», – сказал Виктор Осимхен.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Препятствие - это, видимо, зарплата
Ответ mcjnun
Препятствие - это, видимо, зарплата
Препятствие режиссёр
Ответ mcjnun
Препятствие - это, видимо, зарплата
Наверное и не только зарплата, там Де Лаурентис ," не хороший человек" обрубал, не хотел соперникам топчика отдавать, он бы им пару в каждом матче пихал
Ну конечно все адекватные футболисты хотят играть за клубы с историей, а остальным приходится шататься по всяким Ман Сито, ПСЖ, Челси
Ответ Заяцволк
Ну конечно все адекватные футболисты хотят играть за клубы с историей, а остальным приходится шататься по всяким Ман Сито, ПСЖ, Челси
Фактор истории клуба не велик для начинающего футболиста, но когда он достиг определённого уровня - то скорее всего глянет в сторону Ливерпуля, Баварии, Юве, Милана или Мадрида.

Я совсем не уверен, что Осхимен достиг этого уровня - но он, похоже, в этом сам уверен ;)
Ой зря он так плюет в сторону Наполи…
Сейчас бы прям очень нужен был. А то опять Копмейнерса девяткой выпускать, похоже. Опенда что-то вообще никакой оказался.
сарай только через год в Ювентус его продать может. ждем
Рекомендуем