Виктор Осимхен: «90% футболистов по всему миру хотели бы играть за «Ювентус» – он пропитан историей. Я хотел перейти в клуб до появления варианта с «Галатасараем»
Виктор Осимхен: 90% футболистов хотели бы играть за «Ювентус».
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен рассказал, что хотел перейти в Ювентус до появления варианта с турецким клубом.
«Ювентус» – один из крупных клубов. Он пропитан историей, за него играло множество легенд.
Я очень хотел перейти в «Ювентус» еще до того, как появился вариант с «Галатасараем». Были некоторые препятствия, и, к сожалению, переход не состоялся.
Если появятся возможности, есть несколько клубов, за которые я хотел бы играть – и для меня было бы честью представлять «Ювентус».
Я счастлив в клубе, в котором нахожусь сейчас. Не знаю, что ждет меня в будущем, но 90% игроков по всему миру хотели бы играть за «Ювентус», – сказал Виктор Осимхен.
