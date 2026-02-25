Радимов о том, что Аршавин отказался от психолога в академии «Зенита»: «Согласен в какой-то степени – тренер должен быть психологом»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отказом от психолога в академии клуба.
Им являлась Ирина Рюхина.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее рассказал, что отказался от психолога: «В футболе главный авторитет и психолог – это тренер, как в школе – учитель».
– В «Зените» произошла громкая история. Аршавин убрал из Академии психолога Ирину Рюхину, которая работала в клубе 10 лет. Вы знакомы с ней?
– Абсолютно нормальная девчонка. Говорит довольно-таки хорошие вещи.
Другое дело – Аршавин отвечает за молодежный футбол, и ему изнутри виднее. В какой-то степени я с ним согласен: тренер должен быть психологом.
Когда я в детской школе занимался, тренер был для меня отцом, вел меня 8 лет.
Ну а какие прорывные результаты должны быть у психолога? Только если руководствоваться тем, что в «Зените» нет молодежи.
– Ага.
– Главный критерий академии – футболисты, которые вышли в большой футбол и основной состав «Зенита». Если бы все было так просто, то и играли все свои.
Будь Рюхина виновата, после ее ухода футболисты должны были появиться, как грибы. Но этого не произошло, – сказал Владислав Радимов.
Тренеру для начала бы просто тренером хорошим стать, а не типичным физруком, как у нас повсеместно происходит вплоть до самого верхнего уровня. А у нас эти недоучки ещё и лезут туда, в чем не разбираются.
Вот посмотришь со стороны. И вроде бы уже из другого поколения. И за границей пусть и проездами побывали. И с иностранцами и их культурой даже как-то соприкасались, а все в пустоту ушло. Как в поговорке: в одно ухо влетело, из другого - вылетело. Все новое современное не задержалось, а совок головного мозга намертво укоренился в некоторых.