  • Радимов о том, что Аршавин отказался от психолога в академии «Зенита»: «Согласен в какой-то степени – тренер должен быть психологом»
18

Радимов о том, что Аршавин отказался от психолога в академии «Зенита»: «Согласен в какой-то степени – тренер должен быть психологом»

Владислав Радимов оценил отказ от психолога в академии «Зенита».

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отказом от психолога в академии клуба.

Им являлась Ирина Рюхина.

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее рассказал, что отказался от психолога: «В футболе главный авторитет и психолог – это тренер, как в школе – учитель».

– В «Зените» произошла громкая история. Аршавин убрал из Академии психолога Ирину Рюхину, которая работала в клубе 10 лет. Вы знакомы с ней?

– Абсолютно нормальная девчонка. Говорит довольно-таки хорошие вещи.

Другое дело – Аршавин отвечает за молодежный футбол, и ему изнутри виднее. В какой-то степени я с ним согласен: тренер должен быть психологом.

Когда я в детской школе занимался, тренер был для меня отцом, вел меня 8 лет.

Ну а какие прорывные результаты должны быть у психолога? Только если руководствоваться тем, что в «Зените» нет молодежи.

– Ага.

– Главный критерий академии – футболисты, которые вышли в большой футбол и основной состав «Зенита». Если бы все было так просто, то и играли все свои.

Будь Рюхина виновата, после ее ухода футболисты должны были появиться, как грибы. Но этого не произошло, – сказал Владислав Радимов.

Экс-психолог академии «Зенита», от услуг которой отказался Аршавин: «Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет работаете?». Ответила: «Десятый год». Он: «Это будет последний»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Радимову и Аршавину нужно прочитать статью Курчавовой про Буде Глимнт и их успех в ЛЧ, где психология один из важнейших факторов, но думаю всё равно ничего не поймут. Дремучие люди застрявшие в мышлении прошлого века. Находятся на своих местах не за свою компетентность, а за прошлые игровые заслуги. Стыд им и позор.
Ответ Илья Жидовкин
Радимову и Аршавину нужно прочитать статью Курчавовой про Буде Глимнт и их успех в ЛЧ, где психология один из важнейших факторов, но думаю всё равно ничего не поймут. Дремучие люди застрявшие в мышлении прошлого века. Находятся на своих местах не за свою компетентность, а за прошлые игровые заслуги. Стыд им и позор.
... А кого посоветуете за НЫНЕШНИЕ ЗАСЛУГИ?
Ответ Илья Жидовкин
Радимову и Аршавину нужно прочитать статью Курчавовой про Буде Глимнт и их успех в ЛЧ, где психология один из важнейших факторов, но думаю всё равно ничего не поймут. Дремучие люди застрявшие в мышлении прошлого века. Находятся на своих местах не за свою компетентность, а за прошлые игровые заслуги. Стыд им и позор.
Дремучие люди - это люди, которые думают, что психолог обладает какими-то профессиональными знаниями. А не просто является балаболом-задушевником.
Ну хз. Играем в любительской лиге U13 и там такого насмотрелся) Психолог скорее нужен тренерам и родителям детишек. Самим детишкам нужен хороший мотиватор скорее, человек который успокоит, а то они под постоянным давлением со стороны всех, тренеры угнетают и противопоставляют сокомандникам, оскорбляют. Родители порой ничем не лучше. И это не сшоры и не сдюшоры, а так, команды при ФОКах и центрах спорта, без всякой профессиональной перспективы еще)
"тренер должен быть психологом"
Тренеру для начала бы просто тренером хорошим стать, а не типичным физруком, как у нас повсеместно происходит вплоть до самого верхнего уровня. А у нас эти недоучки ещё и лезут туда, в чем не разбираются.
А еще тренер должен быть: сантехником, завхозом и далее по списку.
Вот посмотришь со стороны. И вроде бы уже из другого поколения. И за границей пусть и проездами побывали. И с иностранцами и их культурой даже как-то соприкасались, а все в пустоту ушло. Как в поговорке: в одно ухо влетело, из другого - вылетело. Все новое современное не задержалось, а совок головного мозга намертво укоренился в некоторых.
Ответ Эндрю81
А еще тренер должен быть: сантехником, завхозом и далее по списку. Вот посмотришь со стороны. И вроде бы уже из другого поколения. И за границей пусть и проездами побывали. И с иностранцами и их культурой даже как-то соприкасались, а все в пустоту ушло. Как в поговорке: в одно ухо влетело, из другого - вылетело. Все новое современное не задержалось, а совок головного мозга намертво укоренился в некоторых.
А зачем тогда в курс обучения тренера впихивают психологию?
Ответ Ariesgoth
А зачем тогда в курс обучения тренера впихивают психологию?
Может быть, в частности, для того чтобы тренер мог эффективно взаимодействовать с психологом.
