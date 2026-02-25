Джон Джон: «В Бразилии знают, что «Зенит» – сильнейший и самый титулованный клуб России. Это как «Фламенго» или «Палмейрас». Трансфер в Петербург – исполнение мечты играть в Европе»
Джон Джон высказался об известности «Зенита» в Бразилии.
Полузащитник «Зенита» Джон Джон ответил на вопрос о том, что в Бразилии знают о петербургском клубе.
23-летний хавбек перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино».
– Что в Бразилии знают о «Зените»?
– Что это сильнейший и самый титулованный клуб России, который умеет находить талантливых игроков. Это как «Фламенго» или «Палмейрас» в Бразилии. Сильнейшие команды!
Я-то не из самого большого клуба. Поэтому для меня это важный шаг.
Всегда мечтал играть в Европе. И трансфер в Санкт-Петербург, можно сказать, исполнение этой мечты, – сказал Джон Джон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
6 побед в российских Чемпионатах;
7 выигрышей российского Кубка;
7 побед в Суперкубке России;
и в 2005-м ставший обладателем Кубка УЕФА.
10 выигранных Чемпионатов;
3 победы в Кубке;
и выигрыш Суперкубка России.