Джон Джон: «В Бразилии знают, что «Зенит» – сильнейший и самый титулованный клуб России. Это как «Фламенго» или «Палмейрас». Трансфер в Петербург – исполнение мечты играть в Европе»

Джон Джон высказался об известности «Зенита» в Бразилии.

Полузащитник «Зенита » Джон Джон ответил на вопрос о том, что в Бразилии знают о петербургском клубе.

23-летний хавбек перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино».

– Что в Бразилии знают о «Зените»?

– Что это сильнейший и самый титулованный клуб России, который умеет находить талантливых игроков. Это как «Фламенго » или «Палмейрас » в Бразилии. Сильнейшие команды!

Я-то не из самого большого клуба. Поэтому для меня это важный шаг.

Всегда мечтал играть в Европе. И трансфер в Санкт-Петербург, можно сказать, исполнение этой мечты, – сказал Джон Джон.