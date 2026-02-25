  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алаев про РПЛ: «Состояние полей будет в диапазоне оценки от 6 до 10. Аномальная зима, есть опасения. Мониторим ситуацию, красные мячи есть»
Алаев про РПЛ: «Состояние полей будет в диапазоне оценки от 6 до 10. Аномальная зима, есть опасения. Мониторим ситуацию, красные мячи есть»

Александр Алаев: есть опасения за состояние полей после паузы в РПЛ.

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий относительно состояния полей на стадионах клубов после зимней паузы.

– Что с полями после такой снежной зимы?

– Зима аномальная. Реально аномальная. Есть определенные опасения. Это московский регион, Поволжье.

Но ежедневно мониторим ситуацию, мячи красные есть.

Состояние полей, по моим ожиданиям, будет в диапазоне оценки от 6 до 10. А в первой паузе, на матчи сборных, травка подрастет, – сказал Александр Алаев.

А лопаты есть? А то мячами снег убирать не очень удобно.
Ответ Фут.Боль
А лопаты есть? А то мячами снег убирать не очень удобно.
ЗИЛы приедут, как в 2002м...
Что за аномальная зима???!!! Что за ерунда!!! Нормальная зима, со снегом, с морозом небольшим!
Ответ Николай Николаев
Что за аномальная зима???!!! Что за ерунда!!! Нормальная зима, со снегом, с морозом небольшим!
так в Европе таких проблем не бывает, а мы привыкли слизывать там обкатанные решения... тут же думать нужно, а это непросто... в той же Европе играют в пару раз больше матчей за сезон, но нам нельзя по 2 игры в неделю проводить, сократив количество игр на кубок... и начинать весну футбольную на 2 недели позднее, а заканчивать осень на 2 недели раньше... могут поругать, инициатива наказуема)))
Ответ Николай Николаев
Что за аномальная зима???!!! Что за ерунда!!! Нормальная зима, со снегом, с морозом небольшим!
Вы точно в московском регионе живете ?
Аномальная глупость Миллера и Гинера была, а зима обычная со снегом как и должны быть зимы. И теперь годами будем этот крест нести: играть зимой, а летом когда отличные поля в отпуска и турции на сборы.
Ответ Вэлс
Аномальная глупость Миллера и Гинера была, а зима обычная со снегом как и должны быть зимы. И теперь годами будем этот крест нести: играть зимой, а летом когда отличные поля в отпуска и турции на сборы.
Вас адептов бреда где берут? Тут уже 100500 комментов было, что ничего не поменялось, там вся разница в +- неделю. Как играли весной и осенью так и играем. А Евро, ЧМ куда девать летом? Что раньше в ноябре в 20-х числах заканчивали, а потом в ЕК играли до 10 чисел декабря, что сейчас играем чемпионат до первой неделе декабря.
Ответ Кирилл Эсаулов
Вас адептов бреда где берут? Тут уже 100500 комментов было, что ничего не поменялось, там вся разница в +- неделю. Как играли весной и осенью так и играем. А Евро, ЧМ куда девать летом? Что раньше в ноябре в 20-х числах заканчивали, а потом в ЕК играли до 10 чисел декабря, что сейчас играем чемпионат до первой неделе декабря.
А разрыв в чемпионате в три месяца ты хотя бы заметил??
Сопли морозить! Чо летом то не играется?
Возрат к системе весна_осень. Или хотя-бы с апреля начинать.Это не для болельщиков сидеть в мороз.
Надо возобновлять чемпионат в феврале! Да, зима,, да, скажем не ожидали,, да, поля будут как огород,,, но в феврале обязательно!
раньше цивильно было... играли летом, межсезонка зимой была... но стремление во всем походить на Европу привело к нынешним проблемам... и мы продолжим каждый год наскакивать на появившиеся грабли, это у нас не только в футболе стало национальным видом спорта
Ответ Михаил Соколов
раньше цивильно было... играли летом, межсезонка зимой была... но стремление во всем походить на Европу привело к нынешним проблемам... и мы продолжим каждый год наскакивать на появившиеся грабли, это у нас не только в футболе стало национальным видом спорта
Так то Норвегия, Швеция и Финляндия тоже Европа.
мячи красные есть...
Красное на чёрном это хорошо... но я бы ещё задумался и о приобретении резиновых бутс
Интересно, а в Буде много снега за 9иму выпадает?
Наконец-то красные мячи как в медиалиге.
