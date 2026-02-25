Алаев про РПЛ: «Состояние полей будет в диапазоне оценки от 6 до 10. Аномальная зима, есть опасения. Мониторим ситуацию, красные мячи есть»
Александр Алаев: есть опасения за состояние полей после паузы в РПЛ.
Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий относительно состояния полей на стадионах клубов после зимней паузы.
– Что с полями после такой снежной зимы?
– Зима аномальная. Реально аномальная. Есть определенные опасения. Это московский регион, Поволжье.
Но ежедневно мониторим ситуацию, мячи красные есть.
Состояние полей, по моим ожиданиям, будет в диапазоне оценки от 6 до 10. А в первой паузе, на матчи сборных, травка подрастет, – сказал Александр Алаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Красное на чёрном это хорошо... но я бы ещё задумался и о приобретении резиновых бутс