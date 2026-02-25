  • Спортс
  • Бакаев об ужесточении лимита в РПЛ: «В этом был смысл, когда нас только отстранили. Был хороший шанс довериться молодым россиянам – период без еврокубков это было бы оправданно»
Зелимхан Бакаев оценил возможное ужесточения лимита в РПЛ.

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказал мнение на тему возможного сокращения лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров будет ужесточен. На смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке и 5 на поле».

«Считаю, что в этом был смысл, когда нас только отстранили. Четыре года назад был хороший шанс довериться молодым россиянам, даже ценой лимита.

Как бы там ни было, я все равно буду бороться за место в составе. Но в период без еврокубков это было бы оправданно.

Дай Бог нас скоро вернут, и если бы этим все озаботились, мы бы получили большое количество классных молодых ребят», – сказал Зелимхан Бакаев.

Для молодых Россиян есть молодежные лиги и фнл,и зарплаты у них не должны быть в миллионы рублей в месяц,они должны рвать жилы на поле а не кататься как сыры в масле без развития
Переход с уровня молодёжной лиги и ФНЛ в РПЛ даже сейчас происходит сложно и долго, за очень редкими исключениями вроде Батракова. Да и есть те, у кого не получается - в молодёжной лиге феерил и забивал, а на взрослом уровне не пошло. Но если молодого и перспективного постепенно не подводить к основе, а держать в дубле или на лавке - он никогда не будет "на уровне РПЛ".

"а не кататься как сыры в масле без развития"

Это уже зависит от тренера.
И как только замаячит Европа, снова перестраиваться и оправдываться в поражениях. И главный вопрос: куда потом девать эту кучу паспортистов ( которые даже неспособны составить конкуренцию среднему легионеру ) !?
Ну а как он себе это представляет?
Издать приказ, как с лимитом на 28-ой год, что часть иностранцев на контрактах выгнать из РПЛ?
Когда только отстранили - уже на сезон 22/23 было согласовано смягчение лимита до 13+12. И после отстранения решили не отыгрывать назад.
Руководители клубов же не могут жить в условиях вечно меняющихся лимитов, им надо планы по контрактам хотя бы года на 3 представлять себе - искать усиление среди легионеров или наоборот продавать лишних. А если лимит вводится резко и "со следующего сезона" - придётся несколько человек продавать дешевле их рыночной стоимости, просто потому что надо вписываться.
