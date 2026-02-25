Бакаев об ужесточении лимита в РПЛ: «В этом был смысл, когда нас только отстранили. Был хороший шанс довериться молодым россиянам – период без еврокубков это было бы оправданно»

Зелимхан Бакаев оценил возможное ужесточения лимита в РПЛ.

Полузащитник «Локомотива » Зелимхан Бакаев высказал мнение на тему возможного сокращения лимита на легионеров в РПЛ .

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров будет ужесточен. На смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке и 5 на поле».

«Считаю, что в этом был смысл, когда нас только отстранили. Четыре года назад был хороший шанс довериться молодым россиянам, даже ценой лимита.

Как бы там ни было, я все равно буду бороться за место в составе. Но в период без еврокубков это было бы оправданно.

Дай Бог нас скоро вернут, и если бы этим все озаботились, мы бы получили большое количество классных молодых ребят», – сказал Зелимхан Бакаев .