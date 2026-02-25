Бакаев об ужесточении лимита в РПЛ: «В этом был смысл, когда нас только отстранили. Был хороший шанс довериться молодым россиянам – период без еврокубков это было бы оправданно»
Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказал мнение на тему возможного сокращения лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров будет ужесточен. На смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке и 5 на поле».
«Считаю, что в этом был смысл, когда нас только отстранили. Четыре года назад был хороший шанс довериться молодым россиянам, даже ценой лимита.
Как бы там ни было, я все равно буду бороться за место в составе. Но в период без еврокубков это было бы оправданно.
Дай Бог нас скоро вернут, и если бы этим все озаботились, мы бы получили большое количество классных молодых ребят», – сказал Зелимхан Бакаев.
"а не кататься как сыры в масле без развития"
Это уже зависит от тренера.
Издать приказ, как с лимитом на 28-ой год, что часть иностранцев на контрактах выгнать из РПЛ?
Руководители клубов же не могут жить в условиях вечно меняющихся лимитов, им надо планы по контрактам хотя бы года на 3 представлять себе - искать усиление среди легионеров или наоборот продавать лишних. А если лимит вводится резко и "со следующего сезона" - придётся несколько человек продавать дешевле их рыночной стоимости, просто потому что надо вписываться.