Уильямсон допустила забастовку футболисток из-за графика матчей: «Кажется, что мы просим отпуск, но это не так. Отдых – часть работы. Почему этому не уделяется внимание?»

Лия Уильямсон допустила забастовку футболисток из-за графика матчей.

Капитан женской сборной Англии Лия Уильямсон, представляющая «Арсенал», высказалась на тему плотного расписания матчей.

«Не так много из нас имеют научное образование и экспертизу в этой области, кроме полученного опыта, поэтому думаю, что мы можем рассказать о своих чувствах и о том, как это на нас повлияло.

Мы можем предоставить наши данные, информацию о тренировочных нагрузках, женском здоровье, обо всем. Мы достаточно охотно делимся этой информацией с людьми, чтобы они могли принимать более обоснованные решения в отношении нас.

В основном речь идет о периодах отдыха и попытках добиться согласованности действий всех руководящих органов. Всегда кажется, что мы просим отпуск, но это не так. Я профессиональная футболистка, и часть моей работы также включает отдых. Так почему же этому не уделяется приоритетное внимание?

В мужском и женском футболе возможности для роста, кажется, никогда не иссякают, и деньги, которые предлагаются всем участникам, тоже приносят пользу. Мы тоже от этого выигрываем, но должен быть баланс.

Я бы не исключила дальнейших действий со стороны игроков, если это необходимо для самозащиты.

Я пока не обсуждала [возможность забастовки], но если люди чувствуют, что их не слушают, то, как показывает история, это единственный способ, которым их могут услышать, поэтому я бы никогда не стала исключать такой вариант.

Но не думаю, что мы сейчас находимся на этом этапе. Думаю, что мы все еще можем сотрудничать», – сказала Лия Уильямсон.