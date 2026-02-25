  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уильямсон допустила забастовку футболисток из-за графика матчей: «Кажется, что мы просим отпуск, но это не так. Отдых – часть работы. Почему этому не уделяется внимание?»
20

Уильямсон допустила забастовку футболисток из-за графика матчей: «Кажется, что мы просим отпуск, но это не так. Отдых – часть работы. Почему этому не уделяется внимание?»

Лия Уильямсон допустила забастовку футболисток из-за графика матчей.

Капитан женской сборной Англии Лия Уильямсон, представляющая «Арсенал», высказалась на тему плотного расписания матчей.

«Не так много из нас имеют научное образование и экспертизу в этой области, кроме полученного опыта, поэтому думаю, что мы можем рассказать о своих чувствах и о том, как это на нас повлияло.

Мы можем предоставить наши данные, информацию о тренировочных нагрузках, женском здоровье, обо всем. Мы достаточно охотно делимся этой информацией с людьми, чтобы они могли принимать более обоснованные решения в отношении нас.

В основном речь идет о периодах отдыха и попытках добиться согласованности действий всех руководящих органов. Всегда кажется, что мы просим отпуск, но это не так. Я профессиональная футболистка, и часть моей работы также включает отдых. Так почему же этому не уделяется приоритетное внимание?

В мужском и женском футболе возможности для роста, кажется, никогда не иссякают, и деньги, которые предлагаются всем участникам, тоже приносят пользу. Мы тоже от этого выигрываем, но должен быть баланс.

Я бы не исключила дальнейших действий со стороны игроков, если это необходимо для самозащиты.

Я пока не обсуждала [возможность забастовки], но если люди чувствуют, что их не слушают, то, как показывает история, это единственный способ, которым их могут услышать, поэтому я бы никогда не стала исключать такой вариант.

Но не думаю, что мы сейчас находимся на этом этапе. Думаю, что мы все еще можем сотрудничать», – сказала Лия Уильямсон.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25977 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
женский футбол
logoсборная Англии жен
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будет прикольно, если они замутят забастовку, но никто этого не заметит, потому что всем плевать на женский футбол.
Ответ Denverec
Будет прикольно, если они замутят забастовку, но никто этого не заметит, потому что всем плевать на женский футбол.
Ну нет !
Меня , например , в женском футболе живо интересует :
Она кем приходится сестрам Уильямс ?
Израильская кузина ?
Ответ Denverec
Будет прикольно, если они замутят забастовку, но никто этого не заметит, потому что всем плевать на женский футбол.
Сразу вспоминается серия из Южного парка "Канада бастует"
А я вот с ней согласен. Зачем они так много играют, если всем плевать на женский футбол?
Это из серии которые хотят равноправия и таких же зарплат как и в м уж ом футболе) да мужики говорят что матчей много, но про забастовку ни кто тему не поднимает
Ответ Golfimbyl
Это из серии которые хотят равноправия и таких же зарплат как и в м уж ом футболе) да мужики говорят что матчей много, но про забастовку ни кто тему не поднимает
Родри говорил про возможную забастовку, тон был похожий.
https://www.sports.ru/football/1116392754-rodri-dopuskaet-chto-igroki-ustroyat-zabastovku-iz-za-kalendarya-my-bl.html
Отдых часть работы?хочу работать отдыхая)
Можете вообще не играть. Никто ничего не потеряет от этого
Это же давно известный факт. Только выйдя на работу домохозяйка с 10-ти летнем стажем начинает понимать, что от работы реально можно устать и что все эти годы муж не притворялся. 😂😂

Я к тому, что футболистки хотели больше бабок, но они не думали, что ради этого надо больше вкалывать. 😁
Т.е получать как мужики хотят, а играть нет
😅😅😅
По сравнению с мужским они раза в 1,5 меньше играют. Что не так то?
Надоели нытики :)
Сразу про Неуловимого Джо вспомнилось.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
9 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем