Сами Хедира: «В финансовом плане конкурировать с АПЛ невозможно – они на световые годы впереди. Бундеслиге и Ла Лиге нужно инвестировать в местные таланты»

Сами Хедира высказался о доминировании АПЛ.

Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира поделился мыслями на предмет превосходства АПЛ над другими лигами.

«В финансовом плане конкурировать с АПЛ практически невозможно. Англичане на световые годы впереди. Но они этого заслужили – у них была четкая стратегия на протяжении многих лет. Стиль игры, международный маркетинг – это был долгий процесс.

Что это значит для таких лиг, как немецкая или испанская? Что им нужно еще больше инвестировать в местные таланты.

Если АПЛ вложит сотни миллионов в следующего Хавертца или Виртца , эти деньги будут продолжать циркулировать в экосистеме лиги. Вот почему ключ к успеху – это развитие собственных игроков стоимостью 100 миллионов евро.

Возможно, вы сможете удержать их на какое-то время. А если нет, вы реинвестируете и поддерживаете работу системы.

Доминирование АПЛ никуда не денется, хотя одних денег недостаточно для победы. Необходим также опыт, и у них он есть.

Посмотрите на «Астон Виллу » в Лиге Европы: у них есть ресурсы, но также и тренер, который уже знает, что нужно для завоевания этого титула.

Вот почему, к большому разочарованию романтиков, жаждущих более равных условий, англичане будут и дальше оставаться эталоном», – сказал Сами Хедира.