Сами Хедира: «В финансовом плане конкурировать с АПЛ невозможно – они на световые годы впереди. Бундеслиге и Ла Лиге нужно инвестировать в местные таланты»

Сами Хедира высказался о доминировании АПЛ.

Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира поделился мыслями на предмет превосходства АПЛ над другими лигами.

«В финансовом плане конкурировать с АПЛ практически невозможно. Англичане на световые годы впереди. Но они этого заслужили – у них была четкая стратегия на протяжении многих лет. Стиль игры, международный маркетинг – это был долгий процесс.

Что это значит для таких лиг, как немецкая или испанская? Что им нужно еще больше инвестировать в местные таланты.

Если АПЛ вложит сотни миллионов в следующего Хавертца или Виртца, эти деньги будут продолжать циркулировать в экосистеме лиги. Вот почему ключ к успеху – это развитие собственных игроков стоимостью 100 миллионов евро.

Возможно, вы сможете удержать их на какое-то время. А если нет, вы реинвестируете и поддерживаете работу системы.

Доминирование АПЛ никуда не денется, хотя одних денег недостаточно для победы. Необходим также опыт, и у них он есть.

Посмотрите на «Астон Виллу» в Лиге Европы: у них есть ресурсы, но также и тренер, который уже знает, что нужно для завоевания этого титула.

Вот почему, к большому разочарованию романтиков, жаждущих более равных условий, англичане будут и дальше оставаться эталоном», – сказал Сами Хедира.

с местными талантами в испании как раз все ок
Ответ drag23
с местными талантами в испании как раз все ок
Где ок? Назови хоть одного сильного центрфорварда молодого. Мората 10 лет был основным напом в сборной - это же позор.
Или, может, есть прям куча испанских сильных вратарей сейчас?
С центральными защитниками также беда бедовая. Вон лучший испанский защитник сейчас это...голландец Хёйсен. Совсем недавно основным был француз Ляпорт.

В Испании скоро на поле 11 полузащитников будет играть.
Ответ Иван Лапин
Где ок? Назови хоть одного сильного центрфорварда молодого. Мората 10 лет был основным напом в сборной - это же позор. Или, может, есть прям куча испанских сильных вратарей сейчас? С центральными защитниками также беда бедовая. Вон лучший испанский защитник сейчас это...голландец Хёйсен. Совсем недавно основным был француз Ляпорт. В Испании скоро на поле 11 полузащитников будет играть.
Ляпорт баск, баски могут выбирать между францией и испанией, их регион в обе страны входит
какая в АПЛ стратегия - заместить коренных жителей на мигрантов? за миллиарды вливаний из стран Персидского залива?

надо признать, достаточно успешная стратегия, если именно такая цель была изначально
Комментарий удален пользователем
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Финансирует. часть денег дохода от АПЛ отправляются в низшие лиги. кроме того клубы АПЛ норм вкладываются в Академии, другое дело что своим выпускникам тяжело пробиться в АПЛ, но играют в других лигах
Ростовский, даже есть мнение что в Ла Лиге и Бундеслиге мало воспитывают игроков и битву с богатыми лигами по деньгам не потянут. А ты вчера рассказывал, что закупать легионеров за госбабло в РПЛ это ок. На самом деле, это путь в никуда.
В Испании да и во всей европе, единственный клуб где используют своих талантов это ла массия Барселона
Ответ Tsado 15
В Испании да и во всей европе, единственный клуб где используют своих талантов это ла массия Барселона
Атлетик бильбао это шутка видимо, играют только воспитанниками. Поставляют свой костяк в сборную с момента основания клуба
Ответ jxmazefan
Атлетик бильбао это шутка видимо, играют только воспитанниками. Поставляют свой костяк в сборную с момента основания клуба
последние лет 20 за сборную Испании около 65-70% в зависимости этих лет , выступают игроки Барселоны, костяк сборной Испании
