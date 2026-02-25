Сами Хедира: «В финансовом плане конкурировать с АПЛ невозможно – они на световые годы впереди. Бундеслиге и Ла Лиге нужно инвестировать в местные таланты»
Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира поделился мыслями на предмет превосходства АПЛ над другими лигами.
«В финансовом плане конкурировать с АПЛ практически невозможно. Англичане на световые годы впереди. Но они этого заслужили – у них была четкая стратегия на протяжении многих лет. Стиль игры, международный маркетинг – это был долгий процесс.
Что это значит для таких лиг, как немецкая или испанская? Что им нужно еще больше инвестировать в местные таланты.
Если АПЛ вложит сотни миллионов в следующего Хавертца или Виртца, эти деньги будут продолжать циркулировать в экосистеме лиги. Вот почему ключ к успеху – это развитие собственных игроков стоимостью 100 миллионов евро.
Возможно, вы сможете удержать их на какое-то время. А если нет, вы реинвестируете и поддерживаете работу системы.
Доминирование АПЛ никуда не денется, хотя одних денег недостаточно для победы. Необходим также опыт, и у них он есть.
Посмотрите на «Астон Виллу» в Лиге Европы: у них есть ресурсы, но также и тренер, который уже знает, что нужно для завоевания этого титула.
Вот почему, к большому разочарованию романтиков, жаждущих более равных условий, англичане будут и дальше оставаться эталоном», – сказал Сами Хедира.
Или, может, есть прям куча испанских сильных вратарей сейчас?
С центральными защитниками также беда бедовая. Вон лучший испанский защитник сейчас это...голландец Хёйсен. Совсем недавно основным был француз Ляпорт.
В Испании скоро на поле 11 полузащитников будет играть.
надо признать, достаточно успешная стратегия, если именно такая цель была изначально