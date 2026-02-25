  • Спортс
  • Гарсия о Винисиусе: «Мы говорим о расизме, а не о матче между двумя европейскими грандами. Мы добились прогресса, потому что почти все борются за его искоренение»
Гарсия о Винисиусе: «Мы говорим о расизме, а не о матче между двумя европейскими грандами. Мы добились прогресса, потому что почти все борются за его искоренение»

Хави Гарсия высказался о расизме в адрес Винисиуса.

Бывший полузащитник «Бенфики» и «Реала» Хави Гарсия высказался о расистском скандале с участием Винисиуса и Джанлуки Престианни.

– Глядя на жалобы Винисиуса, мы понимаем, что могли означать комментарии, которые, как утверждается, сделал Престианни. Это деликатный и сложный момент.

Я болею за «Бенфику», но если были сделаны подобные комментарии, то виновные должны быть наказаны, независимо от того, кто этот игрок.

Очень жаль, что это произошло. Из-за этой ситуации мы говорим об этом, а не о важном матче в среду между двумя европейскими грандами. Очень жаль.

Нужно принять любое необходимое решение, но если он сделал расистские комментарии, что кажется наиболее логичным выводом, учитывая произошедшее, то УЕФА должна принять меры, которые сочтет необходимыми.

– В футболе есть расизм. Мы не можем закрывать на это глаза.

– Конечно. И не только в футболе.

Мы добились прогресса, потому что почти все борются за его искоренение, но подобные случаи все равно происходят. Невозможно контролировать всё. Но мы на правильном пути, – сказал Хави Гарсия.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
19 комментариев
Чем больше искореняют,тем больше семян расизма падает в почву.Винисиус не понимает,что своими действиями,именно он является главным распространителем расизма?....
оскорбление которое ни кем не было доказано, никто не слышал, не одна камера не зафиксирофала
Интересно, когда карьера Вини закончится, он запомнится больше, как футболист или провокатор с навязчивыми идеями о некой борьбе с расизмом и ненавистью большей части болельщиков по всему миру по отношению к себе? Уверен, если так будет продолжаться и дальше, то вторая часть его внутреннего мира и собственные действия, так и останутся превалирующими над остальными достижениями этого человека в умах и сердцах людей…
Ответ Alex.K71
Интересно, когда карьера Вини закончится, он запомнится больше, как футболист или провокатор с навязчивыми идеями о некой борьбе с расизмом и ненавистью большей части болельщиков по всему миру по отношению к себе? Уверен, если так будет продолжаться и дальше, то вторая часть его внутреннего мира и собственные действия, так и останутся превалирующими над остальными достижениями этого человека в умах и сердцах людей…
Уйдёт из большого клуба, упадёт стата, вытеснят из медиаполя и все забудут. Как с Балотелли - все забыли, и ведь не многие знают, что он всё ещё играет...
Ответ Alex.K71
Интересно, когда карьера Вини закончится, он запомнится больше, как футболист или провокатор с навязчивыми идеями о некой борьбе с расизмом и ненавистью большей части болельщиков по всему миру по отношению к себе? Уверен, если так будет продолжаться и дальше, то вторая часть его внутреннего мира и собственные действия, так и останутся превалирующими над остальными достижениями этого человека в умах и сердцах людей…
Я думаю он не запомнится
Честно, это какая-то клоунада уже.

Я - вьетнамец, с 97года живу в Москве, в мои времена были скинхеды, в школе были те, кто называл китаёзом с узкими глазами. Также, многие удивлялись, что я говорю без акцента. Но никогда не придавал этому значение, потому что, как говорится "в семье не без урода" и всегда найдутся те, кому ты не нравишься. Но, я люблю русскую культуру, традиции, кухню и отношусь к ней как к родному, и из-за этого сейчас Россия тоже сильно поменялась и в той же Москве на каждом углу вьетнамская кухня и т.д

К чему это я? К тому, что в профессиональном футболе тысячи темнокожих игроков, но только один жалуется, что постоянно оскорбляют. И как бы никому его не жалко, т.к он не уважает судей, болельщиков других команд, соперника.
В том же Реале темнокожих игроков 4-5, но что-то Престианни же не обозвал Тчуамени или Камавингу?
Прогресс очевидно в том, что эта жертва из главных новостей не уходит, лишь только ещë больше разжигая ненависть..
А если сказать Винисиусу на поле, что он нытик, мерзкий провокатор, да и танцует убого, это будет считаться за расизм?
То есть этому клоуну просто нужно показать на любого пальцем и заявить,что его оскорбили и всё,без доказательств человека как шавки все начнут грызть со всех сторон?!
Ответ Simply Yakubu
Смешно))
Что творил Айтекин - не творил даже Эвребе.
Ответ b_igh
Смешно)) Что творил Айтекин - не творил даже Эвребе.
Ну смейся)) ещё лет 20 видимо будешь смеяться, когда по эвребе юбилей в 40 лет стукнет)
За искоренение футбола похоже
Бенфика гранд?
