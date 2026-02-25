Гарсия о Винисиусе: «Мы говорим о расизме, а не о матче между двумя европейскими грандами. Мы добились прогресса, потому что почти все борются за его искоренение»
Бывший полузащитник «Бенфики» и «Реала» Хави Гарсия высказался о расистском скандале с участием Винисиуса и Джанлуки Престианни.
– Глядя на жалобы Винисиуса, мы понимаем, что могли означать комментарии, которые, как утверждается, сделал Престианни. Это деликатный и сложный момент.
Я болею за «Бенфику», но если были сделаны подобные комментарии, то виновные должны быть наказаны, независимо от того, кто этот игрок.
Очень жаль, что это произошло. Из-за этой ситуации мы говорим об этом, а не о важном матче в среду между двумя европейскими грандами. Очень жаль.
Нужно принять любое необходимое решение, но если он сделал расистские комментарии, что кажется наиболее логичным выводом, учитывая произошедшее, то УЕФА должна принять меры, которые сочтет необходимыми.
– В футболе есть расизм. Мы не можем закрывать на это глаза.
– Конечно. И не только в футболе.
Мы добились прогресса, потому что почти все борются за его искоренение, но подобные случаи все равно происходят. Невозможно контролировать всё. Но мы на правильном пути, – сказал Хави Гарсия.
Я - вьетнамец, с 97года живу в Москве, в мои времена были скинхеды, в школе были те, кто называл китаёзом с узкими глазами. Также, многие удивлялись, что я говорю без акцента. Но никогда не придавал этому значение, потому что, как говорится "в семье не без урода" и всегда найдутся те, кому ты не нравишься. Но, я люблю русскую культуру, традиции, кухню и отношусь к ней как к родному, и из-за этого сейчас Россия тоже сильно поменялась и в той же Москве на каждом углу вьетнамская кухня и т.д
К чему это я? К тому, что в профессиональном футболе тысячи темнокожих игроков, но только один жалуется, что постоянно оскорбляют. И как бы никому его не жалко, т.к он не уважает судей, болельщиков других команд, соперника.
В том же Реале темнокожих игроков 4-5, но что-то Престианни же не обозвал Тчуамени или Камавингу?
