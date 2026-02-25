Александр Рязанцев: «В медиа «Спартак» – топ-клуб, по результатам – нет. Красно-белые не отстают от «Зенита» в плане финансов, но у них за 20 лет только одно чемпионство и Кубок»

Александр Рязанцев: в медиа «Спартак» – топ-клуб, а по результатам – нет.

Бывший полузащитник «Зенита » и «Рубина» Александр Рязанцев ответил на вопрос, является ли «Спартак» топ-клубом.

«За «Спартак» болеет очень много людей по всей России. Перед каждым сезоном от клуба ждут большего. Если исходить из этого, ажиотаж вокруг клуба всегда огромный.

На любую игру красно-белых приходят посмотреть болельщики.

Самая большая посещаемость – у «Спартака », когда команда приезжает в регионы. Понятно, что за последние 20 лет у спартаковцев одно чемпионство в РПЛ и один Кубок России.

Это говорит о том, что у нас очень конкурентоспособный чемпионат, но «Спартак» не отстает от «Зенита» в плане финансов.

В медиа «Спартак» – топ-клуб, а по результатам – нет», – сказал Александр Рязанцев.