Александр Рязанцев: «В медиа «Спартак» – топ-клуб, по результатам – нет. Красно-белые не отстают от «Зенита» в плане финансов, но у них за 20 лет только одно чемпионство и Кубок»
Александр Рязанцев: в медиа «Спартак» – топ-клуб, а по результатам – нет.
Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Александр Рязанцев ответил на вопрос, является ли «Спартак» топ-клубом.
«За «Спартак» болеет очень много людей по всей России. Перед каждым сезоном от клуба ждут большего. Если исходить из этого, ажиотаж вокруг клуба всегда огромный.
На любую игру красно-белых приходят посмотреть болельщики.
Самая большая посещаемость – у «Спартака», когда команда приезжает в регионы. Понятно, что за последние 20 лет у спартаковцев одно чемпионство в РПЛ и один Кубок России.
Это говорит о том, что у нас очень конкурентоспособный чемпионат, но «Спартак» не отстает от «Зенита» в плане финансов.
В медиа «Спартак» – топ-клуб, а по результатам – нет», – сказал Александр Рязанцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
