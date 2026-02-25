  • Спортс
  • Александр Рязанцев: «В медиа «Спартак» – топ-клуб, по результатам – нет. Красно-белые не отстают от «Зенита» в плане финансов, но у них за 20 лет только одно чемпионство и Кубок»
37

Александр Рязанцев: «В медиа «Спартак» – топ-клуб, по результатам – нет. Красно-белые не отстают от «Зенита» в плане финансов, но у них за 20 лет только одно чемпионство и Кубок»

Александр Рязанцев: в медиа «Спартак» – топ-клуб, а по результатам – нет.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Александр Рязанцев ответил на вопрос, является ли «Спартак» топ-клубом.

«За «Спартак» болеет очень много людей по всей России. Перед каждым сезоном от клуба ждут большего. Если исходить из этого, ажиотаж вокруг клуба всегда огромный.

На любую игру красно-белых приходят посмотреть болельщики.

Самая большая посещаемость – у «Спартака», когда команда приезжает в регионы. Понятно, что за последние 20 лет у спартаковцев одно чемпионство в РПЛ и один Кубок России.

Это говорит о том, что у нас очень конкурентоспособный чемпионат, но «Спартак» не отстает от «Зенита» в плане финансов.

В медиа «Спартак» – топ-клуб, а по результатам – нет», – сказал Александр Рязанцев.

37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рязанцев мог стать топ игроком, если бы с большим усердием тренировался и играл
Ответ Рубин2003
Рязанцев мог стать топ игроком, если бы с большим усердием тренировался и играл
Да уж вряд ли. И так карьера неплохо сложилась, даже более чем
Ответ Рубин2003
Рязанцев мог стать топ игроком, если бы с большим усердием тренировался и играл
Извините, пирожки....
Зато за последние 20 лет Спартак после пятого тура в каждом чемпионате себя чемпионом провозглашает.
Ответ krupin82
Зато за последние 20 лет Спартак после пятого тура в каждом чемпионате себя чемпионом провозглашает.
Только Спартак так ни разу не делал)
Ответ arspurs9
Только Спартак так ни разу не делал)
правильно, после третьего тура обычно это происходит )
Ну , любят у нас в России клоунов!
Ответ Жердин Александр
Ну , любят у нас в России клоунов!
Любят люди свой клуб, чтобы то ни было, это часть жизни, а то что происходят разные разговоры, обсуждения и статьи, это уже не к нам вопросы
То есть на словах Лев Толстой, а на деле...
Ответ Архитектор Мендисабаль
То есть на словах Лев Толстой, а на деле...
Это великие и потужные страдания нашего кб спартачка и наших кб фанатов, а также московских журналистов СМИ, болеющих за наш, кб спартачок. 😆
Если быть точнее, то за 25 лет одно чемпионство, два кубка, один Суперкубок )
Ответ Олег Тамбовский
Если быть точнее, то за 25 лет одно чемпионство, два кубка, один Суперкубок )
Кубки всякой всячены не считаются, потому что это не чемпионство, тут речь идёт о чемпионстве в России.
Ответ Олег Тамбовский
Если быть точнее, то за 25 лет одно чемпионство, два кубка, один Суперкубок )
Круто! Это же всё меняет.
щас повылезают обитатели тушино, начнут трясти фаберже, и доказывать, что у них - самые народные )))
Ответ pelevin78
щас повылезают обитатели тушино, начнут трясти фаберже, и доказывать, что у них - самые народные )))
Пусть доказывают, это ещё позорнее. Самые народные - по факту, 25 последних лет - самые лузеры.
Ответ тралмейстер
Пусть доказывают, это ещё позорнее. Самые народные - по факту, 25 последних лет - самые лузеры.
Самые лузеры? То есть динамо с 0 трофеев лучше чем Спартак, у которого хотя бы 5 трофеев?
Кто такой рязанцев, чтоб здесь что то гоаорить? 1 случайный гол барсе. И теперь авторитет?!
Эээ, а Суперкубок не считается чтоли у нас уже за трофей.
это тот Резанцев, который спился?
По данным на июль 2025 года, в топ-5 самых дорогих приобретений в истории московского «Спартака» входят:
Жедсон Фернандеш — €20,8 млн (покупка из «Бешикташа»).
Ливай Гарсия — €18,7 млн (куплен у афинского АЕКа).
Гус Тиль — €18 млн (куплен у АЗ из Нидерландов в сезоне 2019/2020).
Эсекьель Барко — €14 млн (приобретён у «Ривер Плейт»).
Манфред Угальде — €13 млн (куплен у «Твенте»).

По данным на январь 2025 года, трансфер Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит» стоил 33 млн евро.

Некоторые другие дорогие покупки «Зенита»:
Малком (из «Барселоны» в «Зенит») — 41,5 млн евро (2019);
Халк (из «Порту» в «Зенит») — 40 млн евро (2012);
Аксель Витсель (у «Бенфики» в «Зенит») — 40 млн евро (2012);
Юри Алберто (у «Интернасьонала» в «Зенит») — 25 млн евро (2022).
