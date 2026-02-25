  • Спортс
  Лионель Месси: «Для меня странно, когда люди говорят о том, что происходит в раздевалке. Я из другого поколения, времена меняются, больше используются соцсети»
22

Лионель Месси: «Для меня странно, когда люди говорят о том, что происходит в раздевалке. Я из другого поколения, времена меняются, больше используются соцсети»

Лионель Месси высказался о поведении на поле.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о поведении на поле.

«Я не святой. В ходе матча ты накаляешься.

Но что происходит на поле, то и остается на поле. На поле трудно контролировать себя.

Бывают моменты, когда ты реагируешь быстро, но сердце колотится до предела. Позже, когда ты спокойно оглядываешься назад, то сожалеешь об этом, но в тот момент ты не думаешь о том, что ты сделал или не сделал, чтобы избежать сплетен. Нужно вести себя естественно.

Потом меня расстраивает то, что я вижу. Возможно, я зашел слишком далеко и сказал что-то, потому что тебя захватывает пыл момента, и именно тогда мы используем фразу «что происходит на поле, то и остается на поле».

И что происходит в раздевалке, то и остается в раздевалке.

Мне кажется странным, что сейчас люди говорят о том, что происходит в раздевалке. Я вырос в другом поколении, но времена тоже меняются.

Сегодня люди больше пользуются социальными сетями, и все становится более открытым», – сказал Лионель Месси в эфире программы Miro de Atrás.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Infobae
22 комментария
"И что происходит в раздевалке, то и остается в раздевалке" Месси.
"Халк пердел в раздевалке" Кержаков.
Ответ Johnmr7
"И что происходит в раздевалке, то и остается в раздевалке" Месси. "Халк пердел в раздевалке" Кержаков.
Это ещё безобидно, если говорить о зенитовской раздевалке…Азмун не даст соврать👀
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это ещё безобидно, если говорить о зенитовской раздевалке…Азмун не даст соврать👀
Ну Адебайор вообще говорил, что Аршавин смотрел порно в раздевалке лондонского Арсенала...
Получается Винисиус еще и черт по словам Месси
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Получается Винисиус еще и черт по словам Месси
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Не зря ж беглецы из фашистской/нацистской европейской среды в середине ХХ века туда уехали😏😀 приняли, как родных😆
Что происходит в Лас-Вегасе, остаётся в Лас-Вегасе. (с)
Ответ Alibi_URAL
Что происходит в Лас-Вегасе, остаётся в Лас-Вегасе. (с)
Все что было с судьями в Лос Анджелесе😁 в подтрибунном помещении, там и остается
Я не буду оригинален в этом его высказывании, что есть, то есть… Просто хочу пожелать от себя Лео удачи и максимально возможного количества побед со своими клубом и сборной в этом году, ну и здоровья конечно!
Ответ Alex.K71
Я не буду оригинален в этом его высказывании, что есть, то есть… Просто хочу пожелать от себя Лео удачи и максимально возможного количества побед со своими клубом и сборной в этом году, ну и здоровья конечно!
Ты не будешь оригинален в этом его высказывании? Это что вообще за составление предложения?
А какая разница между полем и раздевалкой ? Легко доказать, что разницы нет никакой, вот: Винисиус чёрный и на поле, и в раздевалке, всё одинаково
Ответ Заяцволк
А какая разница между полем и раздевалкой ? Легко доказать, что разницы нет никакой, вот: Винисиус чёрный и на поле, и в раздевалке, всё одинаково
Более того, он чёрный даже на тренировках
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
На какой номер перевести?
Ну ты понятно из другой поколении, а Роналду с его комментариями получается из поколении 2010.
