Лионель Месси: «Для меня странно, когда люди говорят о том, что происходит в раздевалке. Я из другого поколения, времена меняются, больше используются соцсети»

Лионель Месси высказался о поведении на поле.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси поделился мнением о поведении на поле.

«Я не святой. В ходе матча ты накаляешься.

Но что происходит на поле, то и остается на поле. На поле трудно контролировать себя.

Бывают моменты, когда ты реагируешь быстро, но сердце колотится до предела. Позже, когда ты спокойно оглядываешься назад, то сожалеешь об этом, но в тот момент ты не думаешь о том, что ты сделал или не сделал, чтобы избежать сплетен. Нужно вести себя естественно.

Потом меня расстраивает то, что я вижу. Возможно, я зашел слишком далеко и сказал что-то, потому что тебя захватывает пыл момента, и именно тогда мы используем фразу «что происходит на поле, то и остается на поле».

И что происходит в раздевалке, то и остается в раздевалке.

Мне кажется странным, что сейчас люди говорят о том, что происходит в раздевалке. Я вырос в другом поколении, но времена тоже меняются.

Сегодня люди больше пользуются социальными сетями, и все становится более открытым», – сказал Лионель Месси в эфире программы Miro de Atrás.