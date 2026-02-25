Куртуа о пенальти в матче с «Осасуной»: «Вратари всегда беззащитны в такие моменты – с ВАР изображение замедляется. Не считаю эту ситуацию голевой»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа порассуждал на тему назначенного пенальти в матче Ла Лиги против «Осасуны» (1:2).
Форвард Анте Будимир упал в штрафной мадридцев после контакта с голкипером мадридского клуба.
«Это сложно. В такие моменты вратари всегда беззащитны, как и защитники. Сейчас с ВАР изображение останавливается, замедляется.
Да, я слегка задел соперника, но он сам подставляет ногу, чтобы остановить мяч, и слегка задевает мою. Но я его не сбиваю.
Не считаю эту ситуацию голевой. Судья сказал мне, что, поскольку я покинул свои ворота, это действие могло привести к голу. В каком-то смысле могу сказать, что он прав, но соперник ведь не контролировал мяч. В прошедшем туре были и другие эпизоды, но пенальти не назначали. Если бы это был не я, а, например, Алаба, то пенальти бы не был назначен. Но поскольку я вратарь, пенальти был назначен. Я должен признать ошибку.
Как вратарь я бы сказал, что это не пенальти. Нападающий бы сказал, что это пенальти. Мы ничего не можем изменить, но с ВАР должно быть показано все, включая то, что произошло после эпизода», – сказал Тибо Куртуа.
"девушка"(не жена!) Кевина Де Брюйне преодолела путь в ~1500 км из Брюсселя/Лондона в Мадрид (где Тибо был в аренде в АТМ) ради соблазения Куртуа - но охотник за чужими жёнами у вас он.
Мне кажется, что такое может написать лишь человек, никогда с женщинами лично не общавшийся и не представляющий, что они могут сотворить с мужчинами :(
Будимир - прекрасный нападающий при правильном использовании - но он долговязый и медленный. Я могу представить пикового Ромарио (с которым сравнивают нынешнего Эндрика) - мускулистого резкого игрока с ростом в районе 170см - который догонит такой мяч, опять обыграет Куртуа и ещё 1-2х защитников и забьёт. Но не Будимира ;)