  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Куртуа о пенальти в матче с «Осасуной»: «Вратари всегда беззащитны в такие моменты – с ВАР изображение замедляется. Не считаю эту ситуацию голевой»
31

Куртуа о пенальти в матче с «Осасуной»: «Вратари всегда беззащитны в такие моменты – с ВАР изображение замедляется. Не считаю эту ситуацию голевой»

Тибо Куртуа высказался о пенальти в матче с «Осасуной».

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа порассуждал на тему назначенного пенальти в матче Ла Лиги против «Осасуны» (1:2).

Форвард Анте Будимир упал в штрафной мадридцев после контакта с голкипером мадридского клуба.

«Это сложно. В такие моменты вратари всегда беззащитны, как и защитники. Сейчас с ВАР изображение останавливается, замедляется.

Да, я слегка задел соперника, но он сам подставляет ногу, чтобы остановить мяч, и слегка задевает мою. Но я его не сбиваю.

Не считаю эту ситуацию голевой. Судья сказал мне, что, поскольку я покинул свои ворота, это действие могло привести к голу. В каком-то смысле могу сказать, что он прав, но соперник ведь не контролировал мяч. В прошедшем туре были и другие эпизоды, но пенальти не назначали. Если бы это был не я, а, например, Алаба, то пенальти бы не был назначен. Но поскольку я вратарь, пенальти был назначен. Я должен признать ошибку.

Как вратарь я бы сказал, что это не пенальти. Нападающий бы сказал, что это пенальти. Мы ничего не можем изменить, но с ВАР должно быть показано все, включая то, что произошло после эпизода», – сказал Тибо Куртуа.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25976 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
logoТибо Куртуа
logoОсасуна
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoЛа Лига
logoАнте Будимир
logoДавид Алаба
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ясно. Теперь ждем комментариии, какие пенки ставят в ворота ваших соперников. Ждем всем спортсом, беззащитный ты наш охотник за чужими женами.
Ответ DirkVoid
Ясно. Теперь ждем комментариии, какие пенки ставят в ворота ваших соперников. Ждем всем спортсом, беззащитный ты наш охотник за чужими женами.
Ох уж этот Тибо. Охотничек нашёлся.😄
Ответ DirkVoid
Ясно. Теперь ждем комментариии, какие пенки ставят в ворота ваших соперников. Ждем всем спортсом, беззащитный ты наш охотник за чужими женами.
>>беззащитный ты наш охотник за чужими женами.

"девушка"(не жена!) Кевина Де Брюйне преодолела путь в ~1500 км из Брюсселя/Лондона в Мадрид (где Тибо был в аренде в АТМ) ради соблазения Куртуа - но охотник за чужими жёнами у вас он.

Мне кажется, что такое может написать лишь человек, никогда с женщинами лично не общавшийся и не представляющий, что они могут сотворить с мужчинами :(
Если что, Мбаппе и Криш на таких пенках дикую стату набили, играя за Реал.
Ответ Alibi_URAL
Если что, Мбаппе и Криш на таких пенках дикую стату набили, играя за Реал.
Если бы на таких…тут хотя бы наступ/фол есть. Там ребята по Bluetooth режиму частенько работали😎
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Если бы на таких…тут хотя бы наступ/фол есть. Там ребята по Bluetooth режиму частенько работали😎
А как же момент, когда Хамес толкнул Модрича в штрафной и им пенку дали, вот это я понимаю уровень)
В динамике показалось, что пенальти не было, но на повторе конечно стало понятно, что это пенальти. Куртуа сфолил. Будимир если бы не фол Куртуа выходил бы на пустые ворота и это 99 процентов гол.
Ответ Isshin88
В динамике показалось, что пенальти не было, но на повторе конечно стало понятно, что это пенальти. Куртуа сфолил. Будимир если бы не фол Куртуа выходил бы на пустые ворота и это 99 процентов гол.
защитник реала успел выбить мяч, поэтому если бы не сфолил куртуа, был бы в лучшем случае угловой.
Ответ Isshin88
В динамике показалось, что пенальти не было, но на повторе конечно стало понятно, что это пенальти. Куртуа сфолил. Будимир если бы не фол Куртуа выходил бы на пустые ворота и это 99 процентов гол.
Пенальти ведь был только за наступ (как правильно отметили выше - Рауль Асенсио смог таки выбить мячь в аут) - тут жёлтая Куртуа была не уместна - скорее всего была дана, чтобы таким образом извиниться перед Будимиром за неправильно данную ему жёлтую за симуляцию.
Это был пенальти, но его не было, я был беззащитен.. Выдавайте вратарям хотя бы шокеры...
Если и эти правила изменить, то есть не давать хоть изредка пенальти в ворота Рм то можно уже не смотреть испанскую лигу
Насколько я увидел по повтору (возможно конечно ошибаюсь), мяч продолжал идти по сути на ход Будимиру и с комфортной скоростью. Он мог бы его догнать. По крайней мере по повтору такое ощущение создавалось.
Ответ Isshin88
Насколько я увидел по повтору (возможно конечно ошибаюсь), мяч продолжал идти по сути на ход Будимиру и с комфортной скоростью. Он мог бы его догнать. По крайней мере по повтору такое ощущение создавалось.
Ну где там комфортная скорость мяча - https://youtu.be/7sqJJG-dUbU?t=29?

Будимир - прекрасный нападающий при правильном использовании - но он долговязый и медленный. Я могу представить пикового Ромарио (с которым сравнивают нынешнего Эндрика) - мускулистого резкого игрока с ростом в районе 170см - который догонит такой мяч, опять обыграет Куртуа и ещё 1-2х защитников и забьёт. Но не Будимира ;)
Такие пенальти должны даваться только соперникам Реала.
Зато все семьсот пенальти, что бил Реал в этом году - стопроцентные)
Куртуа: если я вратарь - то это не пенальти. Но это пенальти. А если бы вратарем был не я - то это было бы не пенальти. Но это пенальти.
Конечно сложно, когда Барса не получает за наступ фол и пропускает, то Реаловские игроки автоматом считают, что и пенальти их клуб не может за такое получить. Но если такой пенальти не дадут на Мбаппе, то это автоматом новость на позорТВ.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
8 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем