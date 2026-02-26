Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Галатасарай» выбил «Ювентус», «Реал» победил «Бенфику», «ПСЖ» прошел «Монако», «Аталанта» разгромила «Дортмунд»

В Лиге чемпионов прошли ответные стыковые матчи.

25 февраля «Аталанта » разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов, «ПСЖ » сыграл вничью с «Монако » (2:2), «Ювентус » обыграл «Галатасарай » (3:2), но вылетел по сумме двух матчей, «Реал » победил «Бенфику» (2:1).

Лига чемпионов

Стыковые матчи

Ответные матчи

Первый матч: 0:2

Лига чемпионов. Стыковые матчи 25 февраля 20:00, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 2 - 2 Монако Матч окончен Сафонов 90’ +5’ 90’ +4’ Вандерсон Нибомбе 90’ +4’ Поконьоли 90’ +4’ Нибомбе 90’ +1’ Тезе

Д. Дуэ Гонсалу Рамуш 88’ Заир-Эмери Дро Фернандес 87’ Мендеш Люка Эрнандес 80’ 74’ Закария Мависса Элеби 74’ Аклиуш Аденгра 74’ Балогун Бирет Барколя Ли Кан Ин 69’ Кварацхелия

66’ 62’ Бамба Тезе Маркиньос

60’ 58’ Кулибали 55’ Кулибали 48’ Вандерсон 2 тайм Перерыв 45’ Аклиуш

24’ Закария ПСЖ Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Д. Дуэ, Кварацхелия Запасные: Марин, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш, Мбайе, Шевалье, Бералдо, Забарный, Люка Эрнандес, Ли Кан Ин 1 тайм Монако: Кен, Фас, Керер, Закария, Кайо Энрике, Камара, Бамба, Кулибали, Вандерсон, Аклиуш, Балогун Запасные: Мависса Элеби, Аденгра, Фати, Ставецки, Льенар, Идумбо-Музамбо, Нибомбе, Бирет, Тезе, Туре

Первый матч: 3:2

Лига чемпионов. Стыковые матчи 25 февраля 20:00, Альянц Стэдиум Ювентус Завершен 3 - 2 Галатасарай Матч окончен 119’ Йылмаз

111’ Чакыр Локателли Костич 109’ Калулу Опенда 109’ 2 доп тайм Перерыв 105’ +1’ Осимхен

Йылдыз Миретти 103’ 103’ Торрейра Синго 1 доп тайм Перерыв 87’ Лемина Икарди 87’ Якобс Эльмали Маккенни

82’ К. Тюрам Аджич 78’ 71’ Сара Гюндоган Гатти

70’ Франсишку Консейсау Жегрова 67’ Дэвид Бога 67’ 60’ Сара 59’ Ланг Сане 59’ Шаллаи Боэ Келли 49’ 2 тайм Перерыв Пинсольо 41’ Локателли

37’ 33’ Шаллаи Йылдыз 31’ Келли 25’ 14’ Осимхен Ювентус Перин, Келли, Гатти, Маккенни, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Копмейнерс, Йылдыз, Дэвид, Франсишку Консейсау Запасные: Риццо, Миретти, Бремер, Хиль, Костич, Жегрова, Бога, Ди Грегорио, Пинсольо, Аджич, Опенда 1 тайм Галатасарай: Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Лемина, Торрейра, Ланг, Сара, Йылмаз, Осимхен Запасные: Гювенч, Айхан, Синго, Боэ, Икарди, Сане, Асприлья, Гюндоган, Кутуджу, Эльмали, Акгюн, Шен

Первый матч: 2:5

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

