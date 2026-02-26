  • Спортс
  • Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Галатасарай» выбил «Ювентус», «Реал» победил «Бенфику», «ПСЖ» прошел «Монако», «Аталанта» разгромила «Дортмунд»
1316

Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Галатасарай» выбил «Ювентус», «Реал» победил «Бенфику», «ПСЖ» прошел «Монако», «Аталанта» разгромила «Дортмунд»

В Лиге чемпионов прошли ответные стыковые матчи.

25 февраля «Аталанта» разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов, «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» (2:2), «Ювентус» обыграл «Галатасарай» (3:2), но вылетел по сумме двух матчей, «Реал» победил «Бенфику» (2:1).

Лига чемпионов

Стыковые матчи

Ответные матчи

Лига чемпионов. Стыковые матчи
25 февраля 17:45, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
90’
+10’
Рюэрсон
  Самарджич
90’
+8’
90’
+7’
Бенсебайни
Скальвини
90’
+7’
90’
+7’
Н. Шлоттербек
Залевски   Сулемана
85’
Скальвини   Джимшити
77’
75’
  Адейеми
Колашинац   Аханор
73’
Скамакка   Крстович
72’
70’
Рюэрсон   Ян Коуто
70’
Беллингем   Адейеми
Хин
70’
69’
Фабиу Силва
60’
Брандт   Чуквуэмека
60’
Байер   Фабиу Силва
  Пашалич
57’
53’
Джан
2тайм
Перерыв
  Дзаппакоста
45’
13’
Бенсебайни
  Скамакка
5’
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Хин, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Баккер, Белланова, Муса, Росси, Джимшити, Аханор, Вавассори, Спортьелло, Сулемана, Крстович, Коссуну, Эдерсон
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Антон, Джан, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Реджани, Фабиу Силва, Адейеми, Н. Шлоттербек, Чуквуэмека, Остшиньски, Озджан, Инасио, Майер, Ян Коуто, Бенкара, Забитцер
Подробнее

Первый матч: 0:2

Лига чемпионов. Стыковые матчи
25 февраля 20:00, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
Сафонов
90’
+5’
90’
+4’
Вандерсон   Нибомбе
90’
+4’
Поконьоли
90’
+4’
Нибомбе
90’
+1’
  Тезе
Д. Дуэ   Гонсалу Рамуш
88’
Заир-Эмери   Дро Фернандес
87’
Мендеш   Люка Эрнандес
80’
74’
Закария   Мависса Элеби
74’
Аклиуш   Аденгра
74’
Балогун   Бирет
Барколя   Ли Кан Ин
69’
  Кварацхелия
66’
62’
Бамба   Тезе
  Маркиньос
60’
58’
Кулибали
55’
Кулибали
48’
Вандерсон
2тайм
Перерыв
45’
  Аклиуш
24’
Закария
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Д. Дуэ, Кварацхелия
Запасные: Марин, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш, Мбайе, Шевалье, Бералдо, Забарный, Люка Эрнандес, Ли Кан Ин
1тайм
Монако:
Кен, Фас, Керер, Закария, Кайо Энрике, Камара, Бамба, Кулибали, Вандерсон, Аклиуш, Балогун
Запасные: Мависса Элеби, Аденгра, Фати, Ставецки, Льенар, Идумбо-Музамбо, Нибомбе, Бирет, Тезе, Туре
Подробнее

Первый матч: 3:2

Лига чемпионов. Стыковые матчи
25 февраля 20:00, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Галатасарай
Матч окончен
119’
  Йылмаз
111’
Чакыр
Локателли   Костич
109’
Калулу   Опенда
109’
2 доптайм
Перерыв
105’
+1’
  Осимхен
Йылдыз   Миретти
103’
103’
Торрейра   Синго
1 доптайм
Перерыв
87’
Лемина   Икарди
87’
Якобс   Эльмали
  Маккенни
82’
К. Тюрам   Аджич
78’
71’
Сара   Гюндоган
  Гатти
70’
Франсишку Консейсау   Жегрова
67’
Дэвид   Бога
67’
60’
Сара
59’
Ланг   Сане
59’
Шаллаи   Боэ
Келли
49’
2тайм
Перерыв
Пинсольо
41’
  Локателли
37’
33’
Шаллаи
Йылдыз
31’
Келли
25’
14’
Осимхен
Ювентус
Перин, Келли, Гатти, Маккенни, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Копмейнерс, Йылдыз, Дэвид, Франсишку Консейсау
Запасные: Риццо, Миретти, Бремер, Хиль, Костич, Жегрова, Бога, Ди Грегорио, Пинсольо, Аджич, Опенда
1тайм
Галатасарай:
Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Лемина, Торрейра, Ланг, Сара, Йылмаз, Осимхен
Запасные: Гювенч, Айхан, Синго, Боэ, Икарди, Сане, Асприлья, Гюндоган, Кутуджу, Эльмали, Акгюн, Шен
Подробнее

Первый матч: 2:5

Лига чемпионов. Стыковые матчи
25 февраля 20:00, Сантьяго Бернабеу
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Бенфика
Матч окончен
Паласиос
90’
+6’
Альваро Каррерас   Фран Гарсия
90’
+1’
90’
+1’
Баррейро   Кабрал
85’
Скьеллеруп   Иванович
85’
Эурснес   Барренечеа
Гюлер   Паласиос
84’
Гонсало Гарсия   Питарч
84’
  Винисиус Жуниор
80’
Камавинга   Алаба
77’
Асенсио   Мастантуоно
77’
Асенсио
57’
51’
Отаменди
2тайм
Перерыв
35’
Риос
  Тчуамени
16’
14’
  Рафа Силва
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Фран Гарсия, Менди, Браим Диас, Лунин, Карвахаль, Сестеро, Мануэль Анхель, Питарч, Мастантуоно, Ф. Гонсалес, Алаба, Паласиос
1тайм
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Эурснес, Баррейро, Скьеллеруп, Рафа Силва, Риос, Павлидис
Запасные: Силва, Лукебакио, Феррейра, Ба, Анизиу, Самуэл Соареш, Антониу Силва, Кабрал, Судаков, Иванович, Нету, Барренечеа
Подробнее

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25910 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБенфика
logoАталанта
logoМонако
logoПСЖ
logoЮвентус
logoГалатасарай
logoБоруссия Дортмунд
logoРеал Мадрид
1316 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
удачи Бенфики против судейского беспредела по названию реал.
Ответ World World_1116782651
удачи Бенфики против судейского беспредела по названию реал.
Комментарий скрыт
Ответ Николай Викторо
Комментарий скрыт
Школа ? Школа в Древней Греции изначально означала «досуг» (skhole), который понимался как свободное время для бесед, философствования и самосовершенствования, а не праздность
кабинетный реал сделал по максимуму чтобы пройти «сложнейшую» Бенфику, убрали Жозе с лавки и «главного расиста в футболе» Престианни
Ответ jjeka
кабинетный реал сделал по максимуму чтобы пройти «сложнейшую» Бенфику, убрали Жозе с лавки и «главного расиста в футболе» Престианни
Комментарий скрыт
Ответ jjeka
кабинетный реал сделал по максимуму чтобы пройти «сложнейшую» Бенфику, убрали Жозе с лавки и «главного расиста в футболе» Престианни
Коррупция в полном красе
Все адекватные болеют за Бенфику
Нытики болеют за нытиков
Ответ Mars1104
Все адекватные болеют за Бенфику Нытики болеют за нытиков
Комментарий скрыт
Ответ Mars1104
Все адекватные болеют за Бенфику Нытики болеют за нытиков
Комментарий скрыт
Редкий случай, когда болельщики разных команд всего мира,дружно будут болеть за Бенфику,! вывод один насколько этот Реал вместе с лгуном винисиусом,ненавидят.
Ответ Tsado 15
Редкий случай, когда болельщики разных команд всего мира,дружно будут болеть за Бенфику,! вывод один насколько этот Реал вместе с лгуном винисиусом,ненавидят.
Комментарий скрыт
Ответ Tsado 15
Редкий случай, когда болельщики разных команд всего мира,дружно будут болеть за Бенфику,! вывод один насколько этот Реал вместе с лгуном винисиусом,ненавидят.
Прям всего мира?)
эти правила - просто бред. игрок прыгает, играет верховой мяч, под него подбегает соперник и подставляет ногу под его приземление.
красная карточка.
такие моменты рождают желание больше никогда не смотреть футбол и сосредоточиться только на хоккее.
Ответ vulturecrow
эти правила - просто бред. игрок прыгает, играет верховой мяч, под него подбегает соперник и подставляет ногу под его приземление. красная карточка. такие моменты рождают желание больше никогда не смотреть футбол и сосредоточиться только на хоккее.
Еще баскетбол можно
Ответ vulturecrow
эти правила - просто бред. игрок прыгает, играет верховой мяч, под него подбегает соперник и подставляет ногу под его приземление. красная карточка. такие моменты рождают желание больше никогда не смотреть футбол и сосредоточиться только на хоккее.
причем турок его в воздухе толкает
Я сейчас чекнул комменты и я чет в шоке - я в рехабе что ли? С ноги расхерачили в кровь голову, причем игрок пробил головой первый (это четко видно было) - и тут пишут не пенальти? Настолько тут хейтерство итальянского футбола глаза затмевает?
Ответ Roman Dementiev
Я сейчас чекнул комменты и я чет в шоке - я в рехабе что ли? С ноги расхерачили в кровь голову, причем игрок пробил головой первый (это четко видно было) - и тут пишут не пенальти? Настолько тут хейтерство итальянского футбола глаза затмевает?
A esli bı eto bıl Openda vmesto Krstovica) Kakoy vzrıv bıl bı😁
Без Престианни немного скучновато будет 😄
Ответ Skip
Без Престианни немного скучновато будет 😄
И без Жозе
Удачи Бенфике, хоть шансов против кабинета и 15 игроков соперника минимальны, но должен быть хоть какой-то бумеранг, может у Павлидиса матч жизни будет:))
Борец с расизмом повалился, как будто ему в лицо из дробовика выстрелили, а не пальчиком коснулись.
Сегодня еще два итальянских клуба попрощаются с ЛЧ. И это будет ,,триумф,, Италии
Ответ Алишер Махмудов_1117083711
Сегодня еще два итальянских клуба попрощаются с ЛЧ. И это будет ,,триумф,, Италии
Может хватит уже. Ну провал знатный и что с того. За последние лет 5 клубы Серии А хорошо играют в Европе что и показывает рейтинг УЕФА. В след сезоне вернуться. Немцы и испанцы тоже проваливались и что? Нельзя ведь говорить Ювентус и Интер слабее Галалсарая и Буде, нет здесь дело в другом. Подготовка самоотдача, отлаженная игра, ошибки всякие и тд. Когда есть успехи вернётесь к норам или переобуетесь
Ответ Darren&K
Может хватит уже. Ну провал знатный и что с того. За последние лет 5 клубы Серии А хорошо играют в Европе что и показывает рейтинг УЕФА. В след сезоне вернуться. Немцы и испанцы тоже проваливались и что? Нельзя ведь говорить Ювентус и Интер слабее Галалсарая и Буде, нет здесь дело в другом. Подготовка самоотдача, отлаженная игра, ошибки всякие и тд. Когда есть успехи вернётесь к норам или переобуетесь
Он и щас из норы кричит
