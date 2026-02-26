Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Галатасарай» выбил «Ювентус», «Реал» победил «Бенфику», «ПСЖ» прошел «Монако», «Аталанта» разгромила «Дортмунд»
В Лиге чемпионов прошли ответные стыковые матчи.
25 февраля «Аталанта» разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов, «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» (2:2), «Ювентус» обыграл «Галатасарай» (3:2), но вылетел по сумме двух матчей, «Реал» победил «Бенфику» (2:1).
Нытики болеют за нытиков
красная карточка.
такие моменты рождают желание больше никогда не смотреть футбол и сосредоточиться только на хоккее.