Инфантино о ЧМ-2026 на фоне беспорядков в Мексике: «Все спокойно, хорошо. Все будет великолепно»
Джанни Инфантино заявил о доверии к Мексике как стране-организатору ЧМ.
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил спокойствие на фоне беспорядков в Мексике, которая наряду с США и Канадой примет ЧМ-2026.
В результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны.
«Все очень спокойно, хорошо Все будет великолепно», – сказал Джанни Инфантино в интервью AFP.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
