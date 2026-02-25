  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Инфантино о ЧМ-2026 на фоне беспорядков в Мексике: «Все спокойно, хорошо. Все будет великолепно»
27

Инфантино о ЧМ-2026 на фоне беспорядков в Мексике: «Все спокойно, хорошо. Все будет великолепно»

Джанни Инфантино заявил о доверии к Мексике как стране-организатору ЧМ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил спокойствие на фоне беспорядков в Мексике, которая наряду с США и Канадой примет ЧМ-2026.

В результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны.

«Все очень спокойно, хорошо Все будет великолепно», – сказал Джанни Инфантино в интервью AFP.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25974 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoДжанни Инфантино
logoЧМ-2026
logoФИФА
logoСборная Мексики по футболу
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вспоминается видео с Харламовым в горящем в костюме
Все хорошо, всё спокойно, максимум одна сосна сгорит
Ответ Рустам Гусейнов
Все хорошо, всё спокойно, максимум одна сосна сгорит
И то червивая
Все великолепно- сказал Инфантино, прикрывая рукой нос😀
Ответ Денис Медведев
Все великолепно- сказал Инфантино, прикрывая рукой нос😀
Рот - футболкой
На крайняк отберут у Мексики игры и отдадут США.
"А в остальном, прекрасная Маркиза
Все хорошо, все хорошо!!! “
Всё будет хорошо, Трамп помирит наркокартели
Я конечно то же человек с позитивным мышлением, но это какой-то перебор. Безусловно до начала турнира ещё много времени и всё может успокоиться, но ведь такие ситуации могут а любой момент повториться. Картели в Мексике очень сильны, и по сути они имеют свои собственные армии.
Даже если в США начнётся война, этот ЧМ все равно будет проведен.
Кажется нас ждёт самый скандальный и провальный чемпионат мира
А что ему инфантине , главное бабло!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Представитель ФИФА заявил о «полном доверии» к странам-организаторам ЧМ-2026 на фоне беспорядков в Мексике: «Следим за ситуацией и тесно сотрудничаем с властями»
24 февраля, 18:05
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
8 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем