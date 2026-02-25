Инфантино о ЧМ-2026 на фоне беспорядков в Мексике: «Все спокойно, хорошо. Все будет великолепно»

Джанни Инфантино заявил о доверии к Мексике как стране-организатору ЧМ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил спокойствие на фоне беспорядков в Мексике, которая наряду с США и Канадой примет ЧМ-2026 .

В результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны.

«Все очень спокойно, хорошо Все будет великолепно», – сказал Джанни Инфантино в интервью AFP.