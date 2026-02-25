Хеуге о выходе «Буде» в 1/8 финала ЛЧ: «Мы с крайнего севера, верим в проект, очень скромны и работаем друг за друга»

Йенс Хеуге высказался о проходе «Буде-Глимт» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Буде-Глимт» Йенс Хеуге прокомментировал победу над «Интером» (2:1) и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

«Это было невероятно. Мы знали, что будет очень тяжело против «Интера » – фантастической команды с опытом в подобных матчах.

Мы отлично сыграли дома и хорошо сыграли в обороне на выезде.

Сейчас я очень счастлив в «Буде-Глимт» – мы верим в этот проект. Мы родом с крайнего севера, и я рад быть частью этого пути.

Мы очень скромны и горды, усердно работаем друг за друга», – сказал Йенс Хеуге .

