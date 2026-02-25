Биссек про 1:2 от «Буде-Глимт»: «Интеру» не повезло – мяч не шел в ворота. У нас есть еще два турнира, хотим выиграть оба трофея, и сделаем все, чтобы этого добиться»
Янн Биссек высказался о поражении от «Буде-Глимт».
Защитник «Интера» Янн Биссек дал комментарий после поражения от «Буде-Глимт» (1:2) в ответном матче Лиги чемпионов (2:5 – общий счет).
«Нам не повезло – мяч не шел в ворота. Соперник сделал то, что должны были сделать, и я могу только поздравить их.
Я не удовлетворен, но благодарю свою команду. Мы сделали все возможное, чтобы переломить ход игры, но не смогли. Мы все равно старались остаться в игре до конца.
Есть разочарование, но завтра будет новый день. У нас есть еще два турнира, где мы хотим выиграть два трофея, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться», – сказал Янн Биссек.
Так «Буде» щелкнул «Интер» и в Милане! Хайкин тащил – он лидер ЛЧ по сэйвам
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: FC Inter News
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
До какого уровня серия а докатилась
Если её безоговорочно сильнейшая команда оба матча норвежцам проигрывает....
Чемпионат Италии по уровню скоро будет конкурировать с чемпионатом Польши или Венгрии такими темпами...
Буде удачи в дальнейшем ходе турнира. Она им не помешает.