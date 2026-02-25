Биссек про 1:2 от «Буде-Глимт»: «Интеру» не повезло – мяч не шел в ворота. У нас есть еще два турнира, хотим выиграть оба трофея, и сделаем все, чтобы этого добиться»

Янн Биссек высказался о поражении от «Буде-Глимт».

Защитник «Интера » Янн Биссек дал комментарий после поражения от «Буде-Глимт » (1:2) в ответном матче Лиги чемпионов (2:5 – общий счет).

«Нам не повезло – мяч не шел в ворота. Соперник сделал то, что должны были сделать, и я могу только поздравить их.

Я не удовлетворен, но благодарю свою команду. Мы сделали все возможное, чтобы переломить ход игры, но не смогли. Мы все равно старались остаться в игре до конца.

Есть разочарование, но завтра будет новый день. У нас есть еще два турнира, где мы хотим выиграть два трофея, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться», – сказал Янн Биссек .

