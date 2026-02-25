  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Биссек про 1:2 от «Буде-Глимт»: «Интеру» не повезло – мяч не шел в ворота. У нас есть еще два турнира, хотим выиграть оба трофея, и сделаем все, чтобы этого добиться»
8

Биссек про 1:2 от «Буде-Глимт»: «Интеру» не повезло – мяч не шел в ворота. У нас есть еще два турнира, хотим выиграть оба трофея, и сделаем все, чтобы этого добиться»

Янн Биссек высказался о поражении от «Буде-Глимт».

Защитник «Интера» Янн Биссек дал комментарий после поражения от «Буде-Глимт» (1:2) в ответном матче Лиги чемпионов (2:5 – общий счет).

«Нам не повезло – мяч не шел в ворота. Соперник сделал то, что должны были сделать, и я могу только поздравить их.

Я не удовлетворен, но благодарю свою команду. Мы сделали все возможное, чтобы переломить ход игры, но не смогли. Мы все равно старались остаться в игре до конца.

Есть разочарование, но завтра будет новый день. У нас есть еще два турнира, где мы хотим выиграть два трофея, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться», – сказал Янн Биссек.

Так «Буде» щелкнул «Интер» и в Милане! Хайкин тащил – он лидер ЛЧ по сэйвам

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25974 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: FC Inter News
logoБуде-Глимт
logoсерия А Италия
logoЯнн Биссек
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Норвегия
logoИнтер
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нужно было руками забить , Вы же Интер вам все просительно
И это будущий чемпион Италии.... Позорище конечно
До какого уровня серия а докатилась
Если её безоговорочно сильнейшая команда оба матча норвежцам проигрывает....
Чемпионат Италии по уровню скоро будет конкурировать с чемпионатом Польши или Венгрии такими темпами...
Вот вам и лидер Серии А…
С чего бы "безоговорочно"? То, что эту картонку по кабинетам и судьям тащат на чемпионов и развалило Серию А и итальянскую сборную ... И кстати Бастони то чего не попадал? А вдруг и в лиге чемпионов бы прокатило?
Часть правды есть. Но после тысячного навеса можно было что-нибудь другое уже попробовать.
Так бывает. Надо это проанализировать и двигаться дальше.
Буде удачи в дальнейшем ходе турнира. Она им не помешает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
7 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем