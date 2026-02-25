Энрике о вылете из ЛЧ от «Буде»: «Интер» сделал все возможное, старался, но нам не повезло. Теперь нужно сосредоточиться на Серии А»

Луис Энрике оценил вылет из Лиги чемпионов от «Буде-Глимт».

Полузащитник «Интера » Луис Энрике высказался о поражении от «Буде-Глимт » (1:2) в ответном матче Лиги чемпионов (2:5 – общий счет).

«Мы сделали все возможное, чтобы забить гол команде, которая много работает. Мы тоже старались, но нам не повезло.

Теперь нам нужно сосредоточиться на чемпионате – это самое главное.

Мы должны сделать все возможное, чтобы побеждать и продолжать хорошо выступать в двух других соревнованиях», – сказал Луис Энрике .