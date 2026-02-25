Энрике о вылете из ЛЧ от «Буде»: «Интер» сделал все возможное, старался, но нам не повезло. Теперь нужно сосредоточиться на Серии А»
Луис Энрике оценил вылет из Лиги чемпионов от «Буде-Глимт».
Полузащитник «Интера» Луис Энрике высказался о поражении от «Буде-Глимт» (1:2) в ответном матче Лиги чемпионов (2:5 – общий счет).
«Мы сделали все возможное, чтобы забить гол команде, которая много работает. Мы тоже старались, но нам не повезло.
Теперь нам нужно сосредоточиться на чемпионате – это самое главное.
Мы должны сделать все возможное, чтобы побеждать и продолжать хорошо выступать в двух других соревнованиях», – сказал Луис Энрике.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: FC Inter News
Везёт сильнейшим. Хотя лукавит конечно. Никакого везения, вдохновенная игра от Норвежцев и стареющий Интер
Киву надо будет постараться чтобы команда после такого удара по яйкам от норгов не упустила лидерство и кубок Италии. Может злее станут, а может нет.
