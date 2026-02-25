  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Буде» Кнутсен о выходе в 1/8 финала ЛЧ: «Путь был непростым, в нем участвовало множество людей – команды, тренеры, медики и все, кто работает за кулисами»
23

Тренер «Буде» Кнутсен о выходе в 1/8 финала ЛЧ: «Путь был непростым, в нем участвовало множество людей – команды, тренеры, медики и все, кто работает за кулисами»

Кьетиль Кнутсен оценил выход «Буде-Глимт» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов и оценил выход команды в 1/8 финала турнира.

«Если подводить итог матча, то, думаю, понятно, что в первом тайме мы выглядели немного испуганными и встревоженными. В обороне мы были неплохи, но просто не осмеливались ничего делать с мячом, постоянно его теряли.

Во втором тайме мы гораздо лучше контролировали игру. Не совсем так представляли себе ход матча, но гол, который мы забили, сделав счет 2:0, был фантастическим. И это для нас типично – нам каким-то образом удается собрать все воедино, когда это действительно необходимо.

Путь к тому, где мы сейчас находимся, был непростым, и в этом пути участвовало множество людей. Команда, тренерский штаб, медицинский отдел и все, кто каждый день работает за кулисами, чтобы добиться этих небольших успехов. За этим стоит невероятное количество людей», – сказал Кьетиль Кнутсен.

«Буде» Хайкина – заполярная сказка: играют воспитанниками, не сорят деньгами. Выбили «Интер» – уже в 1/8 финала ЛЧ!

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25974 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
logoКьетиль Кнутсен
logoЛига чемпионов УЕФА
logoИнтер
logoвысшая лига Норвегия
logoБуде-Глимт
logoсерия А Италия
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Результат применения метода Кнутсена и Пряниксена налицо, называется!
Ответ Паук, вощем-та!
Результат применения метода Кнутсена и Пряниксена налицо, называется!
А чего кто-то минусанул? Исправляю, комент ведь очень годный)
Ответ xDe xDe
А чего кто-то минусанул? Исправляю, комент ведь очень годный)
Комментарий удален модератором
Ну,вы,глимт,даете...(голосом Булдакова)
После того ,как Буде давали сколько процентов 10,а Карабаху 40,ничего адевактного,от экспертов которые кроме циферок ,воду в ступе толочут,в принципе после включения Люка Шоу в команду Мю 21 века с экспертами все стало понятно,и серьезно АНАЛитиков воспринимать не стоит.
Чудесная небольшая команда, но при этом играющая в красивый футбол. Чем то напомнили Аякс Тен Хага 18/19 с той лишь разницей, что состав ещё скромнее. Надеюсь, они пройдут далеко и сотворят ещё пару сенсаций!
Мостовому бы показать с "играют футболисты. Вот футболисты у миланцев более звёздные, тренер тоже футбольный человек, не то что у Буде-Глимт бывший учитель, никогда не игравший профессионально в футбол. Но вот вдруг 4 победы подряд над представителями топ-5 чемпионатов, при этом из топ-3 таблиц, одержал. Четыре случайности видимо)
Молодец Кнутсен - боевая команда у Тебя‼️🤝👏👍
На поле в составе Буде не было не одного чёрного игрока и выиграли.. как так
А может быть они смогли перенести секрет успеха норвежских лыжников на футбол?
надеюсь эффект Буде будет тщательно разобран исследователями.ПСЖ прошлого на подходе ,там какая-то полугодичная научная работа была,в след сезоне очередь Буде
Вот и отлично. Посмотрим как Буде будет играть с сильным соперником, а то из них тут все топ команду сделали, вот и поглядим на них дальше
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Буде-Глимт» с Хайкиным вышел в 1/8 финала в первом сезоне в ЛЧ
24 февраля, 21:54
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
7 минут назадLive
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем