Тренер «Буде» Кнутсен о выходе в 1/8 финала ЛЧ: «Путь был непростым, в нем участвовало множество людей – команды, тренеры, медики и все, кто работает за кулисами»

Кьетиль Кнутсен оценил выход «Буде-Глимт» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Буде-Глимт » Кьетиль Кнутсен прокомментировал победу над «Интером » (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов и оценил выход команды в 1/8 финала турнира.

«Если подводить итог матча, то, думаю, понятно, что в первом тайме мы выглядели немного испуганными и встревоженными. В обороне мы были неплохи, но просто не осмеливались ничего делать с мячом, постоянно его теряли.

Во втором тайме мы гораздо лучше контролировали игру. Не совсем так представляли себе ход матча, но гол, который мы забили, сделав счет 2:0, был фантастическим. И это для нас типично – нам каким-то образом удается собрать все воедино, когда это действительно необходимо.

Путь к тому, где мы сейчас находимся, был непростым, и в этом пути участвовало множество людей. Команда, тренерский штаб, медицинский отдел и все, кто каждый день работает за кулисами, чтобы добиться этих небольших успехов. За этим стоит невероятное количество людей», – сказал Кьетиль Кнутсен .

«Буде» Хайкина – заполярная сказка: играют воспитанниками, не сорят деньгами. Выбили «Интер» – уже в 1/8 финала ЛЧ!