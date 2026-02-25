Титов о том, может ли «Спартак» войти в топ-3 РПЛ: «Почему бы нет? Бороться за награды будет сложно, но надо попробовать. И забирать Кубок – все будут рады»
Егор Титов ответил, может ли «Спартак» войти в топ-3 РПЛ.
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил шансы команды войти в тройку в сезоне Мир РПЛ.
На данный момент красно-белые находятся на 6-м месте в таблице, набрав 29 очков в 18 матчах.
– В топ-3 «Спартаку» по силам попасть по итогам чемпионата?
– А почему бы нет?
Нужно к каждому матчу подходить поэтапно. Есть еще и Кубок. Понятно, что есть другие топовые команды со своими амбициями.
Учитывая, что отрыв большой от первого места в чемпионате, бороться за награды будет очень сложно, но это надо пробовать. Ну и, конечно, забирать Кубок России – думаю, все будут рады, – сказал Егор Титов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
сПартак ШЕСТОЙ.
в десятке - будет!
бгг