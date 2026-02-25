  • Спортс
  • Роман Павлюченко: «Некоторые футболисты «Спартака» не соответствуют уровню борьбы за чемпионство. У нас принято, когда команда не может что-то выиграть – виноват тренер»
Роман Павлюченко: «Некоторые футболисты «Спартака» не соответствуют уровню борьбы за чемпионство. У нас принято, когда команда не может что-то выиграть – виноват тренер»

Роман Павлюченко: некоторые футболисты в «Спартаке» не соответствуют уровню.

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что некоторые футболисты на соответствуют уровню клуба.

На данный момент красно-белые находятся на 6-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

– В чем видите проблему «Спартака», который дает большую фору в очках группе лидеров?

– Я все время говорил: у нас принято, когда команда не может что-то выиграть, виноват тренер. Потому что игроков ты не уберешь, убирают тренера.

Скажу честно: некоторые футболисты в «Спартаке» сегодня не соответствуют тому уровню, который хотят видеть от клуба. Чтобы команда боролась за чемпионство.

Мне кажется, что уровень футболистов не соответствует уровню «Спартака».

– Это касается и российских игроков, и легионеров?

– 50 на 50, – сказал Роман Павлюченко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
А в Краснодаре есть 15 человек, кто соответствует уровню борьбы за чемпионство?
Или это опять разговоры про "тренер - это 10%"?

Да тот же Сергей Петров в Спартаке в заявку бы не попадал. А у Быков отпахал полный сезон и стал очень важной частью команды, что выиграла чемпионат.

Точно так же и игроки с суммарно 200 выходами на поле в прошлом чемпионате - Батчи, Леннини, Козлов, Мозес, Олусегун, Са, Гонсалес и Кривцов с огромной долей вероятности полировали бы в Спартаке лавку.

Нет, ребят.
Ответ Мельников Михаил
Помимо игровых качеств игроков, в команде должна сложиться ещё и правильная атмосфера (сплав молодости и опыта, легионеров и местных, опытных и голодных, лидеров и тех кто готов молча работать) а это работа селекции, которая к слову тоже - 10% успеха. Не в каждом клубе к этому грамотно подходят, отсюда у многих команд с топовыми по именам составами и проблемы.
Но решающая роль всё таки за игроками.

Краснодар и Спартак тут не самые удачные примеры.
Ответ Мельников Михаил
Если денисов попадает в старт, то за петрова в заявке спартака я был бы спокоен
Да нормальный крепкий состав для РПЛ с сильными исполнителями. Надо просто играть и выкладываться, а не пытаться на одной ноге обскакать соперника, который уступает в классе. Даже если что то не получается - включать морально-волевые. А вот тут и нужно взаимопонимание тренера и игроков.
Максименко и защита не тянет, но группа атаки вроде нормальная, но забивают мало.
Ответ Алексей Александрович
Задача группы атаки - забивать голы. Если забивают мало, значит ни фига не нормальная.
Ответ Rosenbaum
С голами большая проблема...
Какой ему ещё состав нужен. Холанда с Ямалем что ли подписать? Для РПЛ вполне боеспособная команда, спросите у Талалаева, как надо играть.
Так то Рома и сам ни одного трофея вроде не выиграл.
Разве что кубок какой-то зацепил.
Ответ Kirkorofff
Он тоже не соответствовал.
Так все же топ-клуб или не соответствуют? Проснись, гигант, и разъясни
Я согласен с Павлюченко проблема в футболистах именно они делают результат на поле.Некоторые говорят что Спартак купил дорогих и значит хороших футболистов, но если нет результата значит они не полностью выкладываются во время матча.Зачем Спартаку нужны такие дорогие футболисты если от них нет никакого результата.
Ну это только некоторые..кое где у нас порой
Для нынешних спартачей на без рыбье и рак рыба! Поэтому они всех будут гнобить, кто говорит правду! Не игроков в Спартаке! Есть игрочишки на бешеной зарплате! И никто не соответствует борьбе за чемпионство! Почему то все спартачи прячут глаза от слов их нового кумира супер тренера - который прямо сказал , что игроки Спартака не соответствуют борьбе за чемпионство! И забыли ,что сказал Соболев, уходя из Спартака - что состав не чемпионский и с ним ничего не добьешься! А это говорят люди , которые варились внутри команды!
В Спартаке нет порядка, все остальное у них есть
