Роман Павлюченко: «Некоторые футболисты «Спартака» не соответствуют уровню борьбы за чемпионство. У нас принято, когда команда не может что-то выиграть – виноват тренер»
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что некоторые футболисты на соответствуют уровню клуба.
На данный момент красно-белые находятся на 6-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.
– В чем видите проблему «Спартака», который дает большую фору в очках группе лидеров?
– Я все время говорил: у нас принято, когда команда не может что-то выиграть, виноват тренер. Потому что игроков ты не уберешь, убирают тренера.
Скажу честно: некоторые футболисты в «Спартаке» сегодня не соответствуют тому уровню, который хотят видеть от клуба. Чтобы команда боролась за чемпионство.
Мне кажется, что уровень футболистов не соответствует уровню «Спартака».
– Это касается и российских игроков, и легионеров?
– 50 на 50, – сказал Роман Павлюченко.
Или это опять разговоры про "тренер - это 10%"?
Да тот же Сергей Петров в Спартаке в заявку бы не попадал. А у Быков отпахал полный сезон и стал очень важной частью команды, что выиграла чемпионат.
Точно так же и игроки с суммарно 200 выходами на поле в прошлом чемпионате - Батчи, Леннини, Козлов, Мозес, Олусегун, Са, Гонсалес и Кривцов с огромной долей вероятности полировали бы в Спартаке лавку.
Нет, ребят.
Но решающая роль всё таки за игроками.
Краснодар и Спартак тут не самые удачные примеры.
Разве что кубок какой-то зацепил.