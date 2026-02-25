  • Спортс
Сами Хедира: «Титулы выигрывает защита, но в «Барсе» их выигрывает только атака. Оборона команду не спасет, если мяч не идет в ворота и Ямаль не в форме»

Сами Хедира: у «Барселоны» рискованный стиль.

Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира поделился мыслями по поводу игры «Барселоны» в этом сезоне.

– Главный соперник «Реала» – «Барселона» Флика – тоже переживает не лучший период.

– Это правда, но спады – часть каждого сезона. Возможно, этот пришелся как нельзя кстати: впереди еще 1/16 финала Лиги чемпионов, а следующее класико состоится в мае, еще есть время.

У «Барселоны» рискованный стиль: если мяч не идет в ворота и Ламин Ямаль не в форме, игра в обороне их не спасет.

Часто говорят, что титулы выигрывает защита, но в «Барселоне» их выигрывает только атака.

Ханси Флик делает ставку на смелый стиль, который, как правило, приносит результаты, – сказал Сами Хедира.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
По моему сейчас в Барсе решает Рафинья , а не Ямаль... Не было Рафиньи, слили игру... И да высокая линия это всегда риск, но это стиль Флика... А защитники Барсы не самые топовые... Поэтому бывают такие провалы... А вообще да.. в последнее время игра Барсы это как бразильская система вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим... ))
Ответ maddymaxy
По моему сейчас в Барсе решает Рафинья , а не Ямаль... Не было Рафиньи, слили игру... И да высокая линия это всегда риск, но это стиль Флика... А защитники Барсы не самые топовые... Поэтому бывают такие провалы... А вообще да.. в последнее время игра Барсы это как бразильская система вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим... ))
Так результаты атаки во многом благодаря этой высокой защите которая сразу вступает в прессинг и быстро отбирает мяч. Будут ниже будут разрывы.
Ответ заблокированному пользователю
Так результаты атаки во многом благодаря этой высокой защите которая сразу вступает в прессинг и быстро отбирает мяч. Будут ниже будут разрывы.
Именно, поэтому и нужны классные защитники чтобы или в офсайд ловить или читать и накрывать. У Барсы пока перекос явно в атаку... Игроков уровня Пуйоля или Маскерано пока нет, хотя Кубарси для своего возраста очень даже.
Интенсивности порой сильно не хватает,мяч держится но часто без результативно ! Рафа и Педри краеугольные камни нынешней Барсы.
Форварды в лице Лёвы и Ферры не особо внушают,на Ламина всё взваливать тоже не вариант.
Поэтому вся надежда на Флика,настрой и ментальная составляющая очень важны
