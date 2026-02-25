Сами Хедира: «Титулы выигрывает защита, но в «Барсе» их выигрывает только атака. Оборона команду не спасет, если мяч не идет в ворота и Ямаль не в форме»

Сами Хедира: у «Барселоны» рискованный стиль.

Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира поделился мыслями по поводу игры «Барселоны» в этом сезоне.

– Главный соперник «Реала» – «Барселона» Флика – тоже переживает не лучший период.

– Это правда, но спады – часть каждого сезона. Возможно, этот пришелся как нельзя кстати: впереди еще 1/16 финала Лиги чемпионов, а следующее класико состоится в мае, еще есть время.

У «Барселоны» рискованный стиль: если мяч не идет в ворота и Ламин Ямаль не в форме, игра в обороне их не спасет.

Часто говорят, что титулы выигрывает защита, но в «Барселоне» их выигрывает только атака.

Ханси Флик делает ставку на смелый стиль, который, как правило, приносит результаты, – сказал Сами Хедира.