  • «Интер» лишился шансов на требл, вылетев из ЛЧ. Миланцы лидируют в Серии А и сыграют в полуфинале Кубка Италии
«Интер» лишился шансов на требл.

«Интер» потерял шансы на завоевание требла в этом сезоне. 

Команда Кристиана Киву вылетела из Лиги чемпионов, потерпев два поражения от «Буде-Глимт» в стыковых матчах (1:3, 1:2). Отметим, что в прошлом сезоне «нерадзурри» сохраняли шансы на требл до 23 апреля – тогда они уступили «Милану» в Кубке Италии. 

«Интер» – единственный итальянский клуб, которому удалось выиграть чемпионат Италии, Кубок страны и Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов) в один сезон. Это произошло в сезоне-2009/10. 

В турнирной таблице Серии А миланцы занимают 1-е место, набрав 64 очка после 26 туров. Они также вышли в полуфинал Кубка Италии, где встретятся с «Комо». 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25959 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эх... А было так близко! 😃
Ответ CHELSEA_2008
Эх... А было так близко! 😃
Хорош ))
Но Чемпионат теперь то точно в кармане с таким отрывом и без ЛЧ !
Ответ OldRedWhite
Хорош )) Но Чемпионат теперь то точно в кармане с таким отрывом и без ЛЧ !
Требланут в следующем году
Жаль, а ведь такие были шансы…
А вы игру смотрели?!)))) зачем такое писать
Ответ markus_9986@mail.ru
А вы игру смотрели?!)))) зачем такое писать
Ну хоть кто-то им сказал)))
Надеюсь "Милан" ещё поборется за Скудетто с ними.🤌
Ну серию А с таким преимуществом над Миланом и Наполи в 21 и 23 очка соответственно, ещё нужно умудриться проиграть, а вот кубок Италии - посмотрим?!
Ответ Alex.K71
Ну серию А с таким преимуществом над Миланом и Наполи в 21 и 23 очка соответственно, ещё нужно умудриться проиграть, а вот кубок Италии - посмотрим?!
Комо Паса даже не заметит этот Интер;)
После такой игры, кубок они на 70% не получат. Напа не будет, пресса их с гав… съест. Болелы вообще освистывают. Комо думаю их похоронит. А после этого, и тренера могут сменить. Смысл ждать скудетто, а то и его можно потерять…
Ответ Alexsandr Golubev
После такой игры, кубок они на 70% не получат. Напа не будет, пресса их с гав… съест. Болелы вообще освистывают. Комо думаю их похоронит. А после этого, и тренера могут сменить. Смысл ждать скудетто, а то и его можно потерять…
Хотелось бы Комо видеть обладателем Кубка:) Но Скудетто у Интера никто не отберёт - слабейшая лига Европы должна иметь и слабого чемпиона...
Ответ ISL
Хотелось бы Комо видеть обладателем Кубка:) Но Скудетто у Интера никто не отберёт - слабейшая лига Европы должна иметь и слабого чемпиона...
прям слабейшая лига европы?)) во ты циркач.Точно не хуже лол лиги и бундесфермы
А суперкубка в Италии нет или он за трофей не считается?
Зато вероятно будет домашний Золотой Дубль, календарь теперь разгружен 👌🏼
