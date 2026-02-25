«Интер» лишился шансов на требл, вылетев из ЛЧ. Миланцы лидируют в Серии А и сыграют в полуфинале Кубка Италии

«Интер» лишился шансов на требл.

«Интер» потерял шансы на завоевание требла в этом сезоне.

Команда Кристиана Киву вылетела из Лиги чемпионов, потерпев два поражения от «Буде-Глимт » в стыковых матчах (1:3, 1:2). Отметим, что в прошлом сезоне «нерадзурри» сохраняли шансы на требл до 23 апреля – тогда они уступили «Милану » в Кубке Италии.

«Интер» – единственный итальянский клуб, которому удалось выиграть чемпионат Италии, Кубок страны и Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов) в один сезон. Это произошло в сезоне-2009/10.

В турнирной таблице Серии А миланцы занимают 1-е место, набрав 64 очка после 26 туров. Они также вышли в полуфинал Кубка Италии, где встретятся с «Комо».