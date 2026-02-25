  • Спортс
  • «Интер» проиграл 7 турниров подряд – сегодня вылетели из ЛЧ от «Буде-Глимт». Последний титул – скудетто в сезоне-2023/24
12

«Интер» проиграл 7 турниров подряд – сегодня вылетели из ЛЧ от «Буде-Глимт». Последний титул – скудетто в сезоне-2023/24

«Интер» не выигрывает трофеи с 2024 года.

«Интер» упустил 7-й трофей подряд.

Миланцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Буде-Глимт» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала (1:2, первая игра – 1:3). Ранее при Кристиане Киву команда уступила «Болонье» по пенальти в полуфинале Суперкубка Италии, а летом покинула клубный ЧМ на стадии 1/8 финала.

В сезоне-2024/25 «нерадзурри» под руководством Симоне Индзаги проиграли в финалах Лиги чемпионов и Суперкубка Италии, а также в полуфинале Кубка Италии. В Серии А «Интер» финишировал вторым.

Последним трофеем «Интера» остается скудетто в сезоне-2023/24.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25957 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
На данный момент единственный претендент на Скудетто 2025/2026
Ответ Кирилл Алёшин_1117049712
На данный момент единственный претендент на Скудетто 2025/2026
Что многое говорит об уровне лиги

Напомни, что здесь говорили 95% вероятности Интера пройти дальше
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Что многое говорит об уровне лиги Напомни, что здесь говорили 95% вероятности Интера пройти дальше
Я не знаю,я не говорил ничего.
Что это за подгон статистики интересный такой, будто они за этот сезон из 7 турниров вылетили ?)))
Какие показатели у других больших клубов тогда?)))
Буде вообще монстры какие-то)
Рекомендуем