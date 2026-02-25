«Интер» проиграл 7 турниров подряд – сегодня вылетели из ЛЧ от «Буде-Глимт». Последний титул – скудетто в сезоне-2023/24

«Интер» не выигрывает трофеи с 2024 года.

«Интер» упустил 7-й трофей подряд.

Миланцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Буде-Глимт » в стыковых матчах за выход в 1/8 финала (1:2, первая игра – 1:3). Ранее при Кристиане Киву команда уступила «Болонье» по пенальти в полуфинале Суперкубка Италии, а летом покинула клубный ЧМ на стадии 1/8 финала.

В сезоне-2024/25 «нерадзурри» под руководством Симоне Индзаги проиграли в финалах Лиги чемпионов и Суперкубка Италии, а также в полуфинале Кубка Италии. В Серии А «Интер» финишировал вторым.

Последним трофеем «Интера » остается скудетто в сезоне-2023/24.