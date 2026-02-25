Месси о предложении Антонелле: «Мы поехали поесть в Барселоне, переночевали в отеле – там я его и сделал. Этому суждено было произойти: мы были вместе много лет, у нас уже были сыновья»

Лионель Месси вспомнил, как сделал предложение жене.

Нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как сделал предложение своей супруге Антонелле Рокуццо .

«Мы были вместе много лет, у нас уже были [сыновья] Тиаго и Матео. Однажды мы поехали поесть в Барселоне, переночевали в отеле, и именно там я сделал ей предложение, но в целом этому суждено было произойти.

Это было романтично, но в то же время я «решил застолбить дату», потому что это должно было случиться», – сказал Месси в эфире программы Miro de Atrás.