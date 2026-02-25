Месси о предложении Антонелле: «Мы поехали поесть в Барселоне, переночевали в отеле – там я его и сделал. Этому суждено было произойти: мы были вместе много лет, у нас уже были сыновья»
Лионель Месси вспомнил, как сделал предложение жене.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как сделал предложение своей супруге Антонелле Рокуццо.
«Мы были вместе много лет, у нас уже были [сыновья] Тиаго и Матео. Однажды мы поехали поесть в Барселоне, переночевали в отеле, и именно там я сделал ей предложение, но в целом этому суждено было произойти.
Это было романтично, но в то же время я «решил застолбить дату», потому что это должно было случиться», – сказал Месси в эфире программы Miro de Atrás.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Infobae
29 комментариев
Одна из лучших,а может и лучшая пара 💞
Да скорее всего. Хоть в чем то месся преуспел.
Они вместе с детства дружили, это была можно сказать любовь созданная на небесах, видя, как они относятся к друг другу, как оба светятся вместе, каких прекрасных детей родили, и нет никакой фальши в их глазах, когда они смотрят друг на друга, классная и красивая пара, Лео и Анто:)
Лионель "Столбитель дат" Месси )
Если не считать что лучший в истории футбола без единого сомнения у всех профессионалов в футболе,он сам этого не говорит заметь,за него его игра и все профессионалы говорят 🤷♂️
Самое главное не только лучший футболист в истории,а даже спортсмен,наряду с Джорданом,Грецки и Али
В своем выборе Лео не ошибся,у него замечательная красавица супруга ,и выглядит очень молодо как незамужняя хотя родила ему трёх пацанов.
